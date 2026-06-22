Nagyot megy ma az OTP

A kereskedési nap felét követően a BUX-index 1 százalékos pluszban áll.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,
az OTP árfolyama 1,5 százalékos pluszban van,
a Mol árfolyama 1,3 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 2,4 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 1,5 százalékkal esett. A legjobban ma az Alteo részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,32 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: gopixa
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