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Vészjósló bejelentés érkezett Amerikából: az irodai munkák fele teljesen megszűnhet, már a munkavállalók megmentésére készülnek
Üzlet

Vészjósló bejelentés érkezett Amerikából: az irodai munkák fele teljesen megszűnhet, már a munkavállalók megmentésére készülnek

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Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója csütörtökön kiadott rendeletében arra utasította az állami intézményeket, hogy dolgozzanak ki új munkaerőpiaci stratégiákat a mesterséges intelligencia okozta munkahelyi átrendeződés kezelésére. Az Egyesült Államokban ez az első ilyen jellegű intézkedés - írta meg a Yahoo News.

A rendelet értelmében az állami szerveknek egyetemekkel, közgazdászokkal, munkaügyi szakértőkkel és az iparági szereplőkkel együttműködve kell adatokat gyűjteniük, valamint javaslatokat kidolgozniuk a munkavállalók védelmére. A dokumentum többek között az átképzési programok bővítését, a munkaerőpiaci változásokat előrejelző korai figyelmeztető rendszer kialakítását, valamint annak vizsgálatát irányozza elő, miként részesülhetnének a dolgozók a mesterséges intelligencia által biztosított termelékenység-növekedés előnyeiből. Az intézkedés emellett előírja a végkielégítési szabályok felülvizsgálatát, a támogatott foglalkoztatási programok elemzését, valamint egy "AI-útmutató" elkészítését a szakképzési rendszer modernizációjához.

A technológiai szektorban már jelentős, a mesterséges intelligencia elterjedésével összefüggő létszámleépítések zajlanak. A héten a Meta mintegy 8000 alkalmazottól, a munkaerő nagyjából 10 százalékától vált meg, de az elmúlt hónapokban az Amazon, az Oracle és a Cloudflare is több ezer munkavállalót bocsátott el.

A hatások várhatóan nem korlátozódnak kizárólag a technológiai szektorra, az Anthropic társalapítója, Dario Amodei szerint ugyanis

az irodai munkakörök mintegy fele megszűnhet a következő öt évben.

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Newsom márciusban már aláírt egy olyan rendeletet, amely az állammal üzleti kapcsolatban álló, mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokra vonatkozó közbiztonsági előírásokat szabályozza. Az új intézkedés azonban szembehelyezkedhet a szövetségi kormány irányvonalával, mivel a Trump-adminisztráció a szektor szabályozásának minimalizálása mellett köteleződött el, és igyekszik gátat szabni a tagállami szintű korlátozó kezdeményezéseknek.

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