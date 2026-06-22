Vészjósló bejelentés érkezett Amerikából: az irodai munkák fele teljesen megszűnhet, már a munkavállalók megmentésére készülnek

A rendelet értelmében az állami szerveknek egyetemekkel, közgazdászokkal, munkaügyi szakértőkkel és az iparági szereplőkkel együttműködve kell adatokat gyűjteniük, valamint javaslatokat kidolgozniuk a munkavállalók védelmére. A dokumentum többek között az átképzési programok bővítését, a munkaerőpiaci változásokat előrejelző korai figyelmeztető rendszer kialakítását, valamint annak vizsgálatát irányozza elő, miként részesülhetnének a dolgozók a mesterséges intelligencia által biztosított termelékenység-növekedés előnyeiből. Az intézkedés emellett előírja a végkielégítési szabályok felülvizsgálatát, a támogatott foglalkoztatási programok elemzését, valamint egy "AI-útmutató" elkészítését a szakképzési rendszer modernizációjához.
A technológiai szektorban már jelentős, a mesterséges intelligencia elterjedésével összefüggő létszámleépítések zajlanak. A héten a Meta mintegy 8000 alkalmazottól, a munkaerő nagyjából 10 százalékától vált meg, de az elmúlt hónapokban az Amazon, az Oracle és a Cloudflare is több ezer munkavállalót bocsátott el.
A hatások várhatóan nem korlátozódnak kizárólag a technológiai szektorra, az Anthropic társalapítója, Dario Amodei szerint ugyanis
az irodai munkakörök mintegy fele megszűnhet a következő öt évben.
Newsom márciusban már aláírt egy olyan rendeletet, amely az állammal üzleti kapcsolatban álló, mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokra vonatkozó közbiztonsági előírásokat szabályozza. Az új intézkedés azonban szembehelyezkedhet a szövetségi kormány irányvonalával, mivel a Trump-adminisztráció a szektor szabályozásának minimalizálása mellett köteleződött el, és igyekszik gátat szabni a tagállami szintű korlátozó kezdeményezéseknek.
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