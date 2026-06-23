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Elképesztő kutatás jelent meg: ez minden ötödik németet érint
Üzlet

Elképesztő kutatás jelent meg: ez minden ötödik németet érint

MTI
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Sok német számára elérhetetlen álom lett a nyári vakáció: az ország lakosságának 21 százaléka nem engedheti meg magának az egyhetes pihenést - derült ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal kedden kiadott adataiból.

Németország lakosságának 21 százaléka nem engedheti meg magának, hogy évente legalább egy hétre elutazzon pihenni.

A hivatal közlése szerint 17,3 millió ember nem engedhet meg magának Németországban egy egyhetes szabadságot. Különösen a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek nincs erre pénzük; közülük 39 százalék nem tudja fedezni az egyhetes pihenést.

Ugyanakkor az Európai Unió összes tagállamának átlagához képest jelentősen több német engedheti meg magának a vakációt.

A 27 tagország egészét tekintve a lakosság 28 százaléka nem tud kivenni egy heti szabadságot az Eurostat adatai szerint.

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A sor végén Románia áll, ahol a lakosság 61 százaléka nem tud finanszírozni egy egyhetes pihenést. A legjobb helyzetben pedig 11 százalékkal Luxemburg, 12 százalékkal Svédország és 13 százalékkal Hollandia van a statisztikai adatok alapján.

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