NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Enyhül a nyomás a magyar tőzsdén
Üzlet

Enyhül a nyomás a magyar tőzsdén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Korábban 1 százalék fölötti esést is láthattunk, ehhez képest most csak 0,4 százalékos mínuszban van a BUX index.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a CIG Pannónia vezeti a sort 2,3 illetve 2,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Rába áll 3 százalékos emelkedéssel.

Még több Üzlet

Megremegett a befektetők keze - Itt a lefordulás Európában

Óriási a baj: orosz hackerek tízezrével törték fel a védelmi rendszereket világszerte

Elképesztő kutatás jelent meg: ez minden ötödik németet érint

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma a Magyar Telekom papírjaiban van, eddig 7,96 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még az OTP, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Várat magára a fordulat a Rábánál, új stratégiát ígér a menedzsment

Külföldi terjeszkedést jelentett be a CIG Pannónia

Átlépte a bűvös határt a magyar termőföld ára: az egyik keleti vármegyében már 3 millió felett fizetnek egy hektárért

Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Bankmonitor

2026 befektetései: öröm és bánat

Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Elkezdték ütni a forintot, folytatódik a lejtmenet
Megütötték a technológiai részvényeket, esett a Wall Street
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility