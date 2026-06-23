Enyhül a nyomás a magyar tőzsdén

Korábban 1 százalék fölötti esést is láthattunk, ehhez képest most csak 0,4 százalékos mínuszban van a BUX index.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a CIG Pannónia vezeti a sort 2,3 illetve 2,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Rába áll 3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma a Magyar Telekom papírjaiban van, eddig 7,96 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még az OTP, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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