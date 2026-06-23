Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Szerdán csak a dízelnél jön árcsökkenés a hazai benzinkutakon, a friss árak viszont már bőven a védett áras rendszer szintjei alá kerülhetnek. A kormány a múlt héten kezdeményezte a védett üzemanyagár rendszerének kivezetését, az erről szóló javaslatról pedig ma döntenek.

Szerdától nem változik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.

A mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött nagykereskedelmi szinten, hívja fel rá a figyelmet a holtankoljak.

Az aktuális országos átlagárak 2026.06.23-án a következők:

95-ös benzin: 583 Ft/liter

Gázolaj: 602 Ft/liter

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ma fogadhatja el az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A javaslat ugyanakkor lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek arra, hogy

szükség esetén rendeletben határozza meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

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