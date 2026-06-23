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Jászai Gellért Abu-Dzabiban tárgyalt energetikai befektetésekről
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Jászai Gellért Abu-Dzabiban tárgyalt energetikai befektetésekről

Portfolio
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Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Abu-Dzabiban tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek energiaipari és iparfejlesztési szereplőivel. A megbeszélések témája a közép-kelet-európai és a nyugat-balkáni energetikai szektorokban lehetséges befektetések voltak.

Az egyeztetéseken részt vett Sultan Ahmed Al Jaber, az Egyesült Arab Emírségek ipari és fejlett technológiákért felelős minisztere, az ADNOC vezérigazgatója, az XRG ügyvezető elnöke és a Masdar elnöke, valamint Mohamed Jameel Al Ramahi, a Masdar vezérigazgatója.

A tárgyalásokon szó volt energetikai és infrastrukturális beruházásokról, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia növekvő energiaigényéről, valamint az okoshálózatok terjedéséről. A felek azt is érintették, hogy az energetikai, digitális és távközlési infrastruktúrák egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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