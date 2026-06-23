Megremegett a befektetők keze, megütötték a technológiai részvényeket

Csúnya mínuszban zárt a Nasdaq
A kereskedési idő végére ismét felerősödött az eladói nyomás az amerikai tőzsdéken, főleg a technológiai részvények szenvedték meg a mai napot, miután a befektetők profitot realizáltak a ralit eddig tápláló papírokon. Bár a Dow egy ponton még pluszban volt, a kereskedési idő végére 0,1 százalékos mínuszba fordult, míg S&P 500 1,4 százalékot esett, a Nasdaq pedig 2,2 százalékot esett.
Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et
Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek részvényeket a SpaceX árfolyamcsökkenésére spekuláló befektetők, annak ellenére is, hogy a vállalat közkézhányadának már mintegy 5–7 százalékát shortolják. Az S3 Partners adatai szerint jelenleg körülbelül 40 millió SpaceX-részvényre nyitottak short pozíciót, a piaci szereplőknek mégis a korábbinál kevesebbet kell fizetniük a papírok kölcsönzéséért, ami a kínálat bővülését jelzi.
Enyhe hangulatjavulás
Szép fokozatosan javítanak a csúnya kezdeti esés után a tőzsdék, a Dow már 0,3 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,5 százalékkal került lejjebb.
A Dow már emelkedik, de a Nasdaq még mindig csúnya mínuszban
Továbbra is érdemi esés látható az amerikai tőzsdéken, de azért a napi mélypontoktól sikerült eltávolodniuk a vezető indexeknek, sőt, a Dow már 0,1 százalékos pluszban van, miközben az S&P 500 1,1 százalékot, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot esett.
Kis eséssel zárt a magyar tőzsde
Enyhe eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.
Kis felpattanás
Mérséklődik az esés az USA-ban a nyitáshoz képest, a Dow már a tegnapi záróértéke közelében jár, az S&P 500 0,9 százalékos mínuszban van, a Nasdaq pedig 1,3 százalékkal került lejjebb.
Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről
Julian Emanuel, az Evercore ISI vezető részvény- és kvantitatív stratégája szerint a nagy technológiai papírok hamarosan visszanyerik a befektetők bizalmát, miután az elmúlt hetekben több meghatározó vállalat részvényárfolyama is tíz százaléknál nagyobb mértékben esett - számolt be a Bloomberg.
Kis pluszban a SpaceX
Már a 150 dolláros első napi nyitóár alatt is forgott a SpaceX részvénye, miután a csúcsról több mint 30 százalékkal csökkent a jegyzés. Úgy tűnik, hogy most ismét elkezdhettek jönni a vevők, hiszen 0,7 százalékos pluszban van a papír.
Adják a tech részvényeket
Jelentős esés látható az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,6 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1,5 százalékot esett, a Nasdaq pedig 2,2 százalékos mínuszban van. A lejtmenetet a technológiai részvények vezetik, azon belül is nagyot estek a chipgyártók, miután a befektetők profitot realizálnak a korábbi ralit hajtó papírokon.
Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború
Az Egyesült Államok a minőség hangsúlyozásával próbálja visszahódítani kínai vásárlóit, miután Brazília az elmúlt években jelentősen növelte piaci részesedését a világ legnagyobb szójaimportőrének piacán. Az amerikai szójaipar képviselői a héten Pekingben tartottak szakmai rendezvényt kínai partnereiknek - írta a CNBC.
Komoly esés jöhet a Nasdaqnál
Nagyot esnek ma a globális részvénypiacok, a lejtmenetet a technológiai papírok vezetik, miután a szektor már a hétfői Wall Street-i kereskedésben is gyengén teljesített. A New York-i Nasdaq 100 indexhez kötött határidős jegyzések – amelynek olyan nagy technológiai cégek is tagjai, mint az Nvidia, az Apple, az Alphabet és a Microsoft – 2,7 százalékkal kerültek lejjebb a keddi rendes kereskedés kezdete előtt.
Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.
Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában
Jól indult 2026 az európai autópiacon, májusban 3, az év első 5 hónapjában 4 százalékkal nőttek az eladások, de a növekedés mögött nagyon látványos átrendeződés zajlik, a benzines és dízel modellek értékesítése gyorsan csökken, viszont már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos, de a piac igazi nyertese továbbra sem a teljesen elektromos hajtás, hanem a hibrid. Közben látványosan törnek előre a kínai márkák, a piac közel tizedét már azok adják.
Egyre nagyobb a nyomás
Tovább fokozódik az eladói nyomás a kontinens tőzsdéin, a DAX már másfél százalékos mínuszban van, de a CAC és a FTSE 100 is több, mint 1 százalékkal lejjebb került.
Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság
Hatodik egymást követő hónapban zsugorodott a francia gazdasági aktivitás júniusban, miközben az iráni háború nyomán megugró energiaárak tovább rontották a fogyasztói bizalmat és a keresletet. Bár a visszaesés üteme lassult, a legfrissebb beszerzésimenedzser-indexek szerint Európa második legnagyobb gazdasága továbbra is törékeny állapotban van.
Nagy mínuszok Európában
A kedvezőtlen ázsiai részvénypiaci hangulat Európára is átragadt: a DAX 1,1 százalékos esése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,7 százalékkal lejjebb került.
Eséssel nyitott a magyar tőzsde
A BUX index 0,7 százalékos mínuszban kezdi a napot, az esésben az OTP áll az élen, a nagybank árfolyama 1,3 százalékkal került lejjebb.
Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést
A dél-koreai tőzsde történelmi csúcsról zuhant vissza, miután a befektetők elkezdték kiszórni a félvezetőipari óriásvállalatok papírjait. A KOSPI-index egyetlen nap alatt több mint 9 százalékot esett, ami miatt a kereskedést átmenetileg felfüggesztették, írja a Bloomberg.
Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit
Jelentősen egyszerűsítené modellkínálatát a Porsche új vezérigazgatója, mivel a német sportautó-gyártó egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai kereslet visszaesése és az amerikai vámok miatt. A vállalat profitabilitása látványosan romlott az elmúlt időszakban, ezért a menedzsment költségcsökkentéssel, szűkebb modellpalettával és a Volkswagennel való szorosabb együttműködéssel próbálja javítani a helyzetet.
A hagyományoktól eltérően külsős vezérigazgatót választott a Heineken
Kívülről érkező vezetőre bízza az irányítást a Heineken, Rafael Oliveira októbertől veheti át a világ egyik legnagyobb sörgyártójának irányítását, miközben a cég lassuló kereslettel, csökkenő értékesítési volumenekkel és egyre erősebb versennyel küzd. A holland vállalat abban bízik, hogy az új vezérigazgató friss szemléletet hozhat egy olyan időszakban, amikor az egész alkoholipar komoly kihívásokkal néz szembe.
Barátság vezeték: megbírságolja a Molt az MNB
A jegybank a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Molra, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. Az indoklás szerint a vállalatnak legkésőbb idén február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, melyet csak napokkal később tett meg.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagy esés látszik, a Kospi 8,1 százalékot zuhant, a Nikkei 2,77 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,73 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,84 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,32 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,99 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,84 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a hét legfontosabb hazai eseménye érkezik: 14:00-kor az MNB kamatdöntése. A jegybank lépése és különösen a döntést kísérő kommunikáció közvetlenül hat a forint árfolyamára és a hazai hozamgörbére. Globálisan a hangsúly a beszerzésimenedzser-indexeken (PMI) van: 9:15-kor Franciaországból, 9:30-kor Németországból, 10:00-kor az euróövezet egészéből, 10:30-kor pedig az Egyesült Királyságból érkeznek az S&P Global júniusi előzetes adatai. A bmi-k a gazdasági aktivitás egyik leggyorsabb, előretekintő jelzőszámai, a feldolgozóipari és a szolgáltatószektori bontás külön is figyelmet kap, az 50 pontos határ feletti vagy alatti elmozdulás pedig erősen mozgatja az eurót és a kötvényhozamokat. Kora hajnalban az EU májusi új autó regisztrációs adatai az autóipar és a lakossági kereslet állapotáról adnak képet. Délután az amerikai Richmond Fed feldolgozóipari és szolgáltatószektori indexe a regionális aktivitás pillanatképét adja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 37,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 712,71
|0,3%
|0,1%
|2,2%
|7,6%
|22,5%
|52,3%
|S&P 500
|7 472,79
|-0,4%
|-1,1%
|0,0%
|9,2%
|25,2%
|76,0%
|Nasdaq
|30 347,08
|-0,2%
|-0,6%
|2,9%
|20,2%
|40,3%
|112,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|72 353,94
|1,5%
|4,4%
|14,2%
|43,7%
|88,4%
|150,5%
|Hang Seng
|23 768,52
|-0,7%
|-4,3%
|-7,2%
|-7,3%
|1,0%
|-16,0%
|CSI 300
|5 059,66
|2,4%
|3,4%
|4,4%
|9,3%
|31,5%
|-1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 139,69
|0,6%
|1,0%
|1,0%
|2,7%
|7,7%
|60,8%
|CAC
|8 400,11
|-0,2%
|0,2%
|3,5%
|3,1%
|10,7%
|27,1%
|FTSE
|10 437,85
|0,7%
|0,1%
|-0,3%
|5,1%
|19,0%
|47,2%
|FTSE MIB
|52 796,78
|-0,1%
|1,9%
|6,6%
|17,5%
|34,6%
|108,6%
|IBEX
|19 542,3
|1,0%
|2,7%
|8,7%
|12,9%
|41,1%
|115,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 495,59
|1,4%
|1,4%
|7,5%
|25,6%
|41,5%
|189,5%
|ATX
|6 594,82
|1,0%
|2,7%
|10,2%
|23,8%
|52,1%
|90,9%
|PX
|2 583,88
|0,8%
|0,5%
|0,9%
|-3,8%
|20,7%
|122,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 920
|2,1%
|2,4%
|12,9%
|28,0%
|65,9%
|175,3%
|Mol
|3 818
|0,7%
|1,5%
|-0,3%
|29,9%
|27,5%
|60,6%
|Richter
|11 860
|1,1%
|-2,1%
|-1,2%
|20,2%
|14,5%
|44,5%
|Magyar Telekom
|2 784
|1,1%
|2,9%
|6,2%
|55,4%
|54,7%
|555,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|78,94
|-1,8%
|-6,7%
|-21,3%
|37,9%
|4,3%
|8,4%
|Brent
|80,43
|0,0%
|-3,5%
|-22,5%
|32,2%
|4,4%
|7,4%
|Arany
|4 197,76
|1,1%
|-3,5%
|-6,9%
|-2,9%
|24,6%
|135,7%
|Devizák
|EURHUF
|352,6250
|0,3%
|0,8%
|-1,7%
|-8,2%
|-12,5%
|0,3%
|USDHUF
|308,0905
|0,5%
|2,2%
|-0,4%
|-5,8%
|-12,0%
|4,3%
|GBPHUF
|408,3149
|0,6%
|0,6%
|-1,7%
|-7,3%
|-13,1%
|-0,2%
|EURUSD
|1,1446
|-0,2%
|-1,4%
|-1,3%
|-2,5%
|-0,6%
|-3,8%
|USDJPY
|161,1650
|0,0%
|0,6%
|1,3%
|2,8%
|10,5%
|45,5%
|GBPUSD
|1,3263
|0,2%
|-1,3%
|-1,3%
|-1,4%
|-1,5%
|-4,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 948,96
|0,7%
|-3,5%
|-15,2%
|-27,9%
|-38,1%
|96,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,5
|1,2%
|0,9%
|-1,1%
|8,2%
|3,1%
|206,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|-1,1%
|0,0%
|-1,8%
|3,1%
|17,4%
|-1 532,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,26
|-0,1%
|-4,0%
|-6,9%
|-23,4%
|-27,0%
|77,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
Bejelentette Amerika: máris van egy fontos kérdés, amiben sikerült megállapodni Iránnal
Előrelépés történt az Irán és Amerika közti konfliktus rendezésében a svájci tárgyalások során – jelentette be JD Vance amerikai alelnök az Al-Arabija tudósítása szerint.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et
Gyülekeznek is az esésre spekuláló befektetők.
Ez aztán a meglepetés: új országgal bővülne az Európai Unió, már a feltételekről suttognak
Mindkét oldalról meglehet a nyitottság.
Elég volt a támadásokból: kemény lépést tesz az ENSZ a kéksisakos békefenntartók védelmében
Támadás nem maradhat büntetlenül.
Kiadták a figyelmeztetést: rendkívül erős UV-B sugárzás várható szerdán
Szinte az egész országban.
Véget ért a V4-ek tárgyalása, gyorsvasúttal kötné össze a visegrádi fővárosokat Magyar Péter
Élőben beszél Magyar Péter, Tusk, Babiš és Fico.
Az ukránok csapást mértek a Krímre vezető vasúti hídra
Igyekeznek elszigetelni a területet.
Elmondta Putyin, milyen feltételekkel tárgyalna Moszkva Kijevvel
Nem változott az álláspont.
Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban, drasztikus lépések jöhetnek
A gázolaj-export tilalmát fontolgatja a kormány.
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.