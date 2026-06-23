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Megremegett a befektetők keze, ütik a technológiai részvényeket
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Megremegett a befektetők keze, ütik a technológiai részvényeket

Portfolio
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Elromlott a hangulat a tőzsdéken, főleg a technológiai részvényeken realizálnak profitot világszerte a befektetők. Ázsiában határozott esést lehetett látni, a dél-Koreai tőzsde 10 százalékot zuhant, elsősorban a Samsung és az SK Hynix gyengélkedése miatt. Az USA-ban is főleg a korábbi emelkedést vezető tech papírokat ütik, különösen a chipgyártók teljesítenek gyengén. Európában szintén esés látszik, a magyar tőzsde is lejjebb került.
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Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről

Julian Emanuel, az Evercore ISI vezető részvény- és kvantitatív stratégája szerint a nagy technológiai papírok hamarosan visszanyerik a befektetők bizalmát, miután az elmúlt hetekben több meghatározó vállalat részvényárfolyama is tíz százaléknál nagyobb mértékben esett - számolt be a Bloomberg.

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Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről
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Kis pluszban a SpaceX

Már a 150 dolláros első napi nyitóár alatt is forgott a SpaceX részvénye, miután a csúcsról több mint 30 százalékkal csökkent a jegyzés. Úgy tűnik, hogy most ismét elkezdhettek jönni a vevők, hiszen 0,7 százalékos pluszban van a papír.

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Adják a tech részvényeket

Jelentős esés látható az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,6 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1,5 százalékot esett, a Nasdaq pedig 2,2 százalékos mínuszban van. A lejtmenetet a technológiai részvények vezetik, azon belül is nagyot estek a chipgyártók, miután a befektetők profitot realizálnak a korábbi ralit hajtó papírokon.

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Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború

Az Egyesült Államok a minőség hangsúlyozásával próbálja visszahódítani kínai vásárlóit, miután Brazília az elmúlt években jelentősen növelte piaci részesedését a világ legnagyobb szójaimportőrének piacán. Az amerikai szójaipar képviselői a héten Pekingben tartottak szakmai rendezvényt kínai partnereiknek - írta a CNBC.

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Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború
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Komoly esés jöhet a Nasdaqnál

Nagyot esnek ma a globális részvénypiacok, a lejtmenetet a technológiai papírok vezetik, miután a szektor már a hétfői Wall Street-i kereskedésben is gyengén teljesített. A New York-i Nasdaq 100 indexhez kötött határidős jegyzések – amelynek olyan nagy technológiai cégek is tagjai, mint az Nvidia, az Apple, az Alphabet és a Microsoft – 2,7 százalékkal kerültek lejjebb a keddi rendes kereskedés kezdete előtt.

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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett

Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.

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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
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Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában

Jól indult 2026 az európai autópiacon, májusban 3, az év első 5 hónapjában 4 százalékkal nőttek az eladások, de a növekedés mögött nagyon látványos átrendeződés zajlik, a benzines és dízel modellek értékesítése gyorsan csökken, viszont már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos, de a piac igazi nyertese továbbra sem a teljesen elektromos hajtás, hanem a hibrid. Közben látványosan törnek előre a kínai márkák, a piac közel tizedét már azok adják.

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Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában
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Egyre nagyobb a nyomás

Tovább fokozódik az eladói nyomás a kontinens tőzsdéin, a DAX már másfél százalékos mínuszban van, de a CAC és a FTSE 100 is több, mint 1 százalékkal lejjebb került.

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Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság

Hatodik egymást követő hónapban zsugorodott a francia gazdasági aktivitás júniusban, miközben az iráni háború nyomán megugró energiaárak tovább rontották a fogyasztói bizalmat és a keresletet. Bár a visszaesés üteme lassult, a legfrissebb beszerzésimenedzser-indexek szerint Európa második legnagyobb gazdasága továbbra is törékeny állapotban van.

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Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság
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Nagy mínuszok Európában

A kedvezőtlen ázsiai részvénypiaci hangulat Európára is átragadt: a DAX 1,1 százalékos esése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,7 százalékkal lejjebb került.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Eséssel nyitott a magyar tőzsde

A BUX index 0,7 százalékos mínuszban kezdi a napot, az esésben az OTP áll az élen, a nagybank árfolyama 1,3 százalékkal került lejjebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést

A dél-koreai tőzsde történelmi csúcsról zuhant vissza, miután a befektetők elkezdték kiszórni a félvezetőipari óriásvállalatok papírjait. A KOSPI-index egyetlen nap alatt több mint 9 százalékot esett, ami miatt a kereskedést átmenetileg felfüggesztették, írja a Bloomberg.

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Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést
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Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit

Jelentősen egyszerűsítené modellkínálatát a Porsche új vezérigazgatója, mivel a német sportautó-gyártó egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai kereslet visszaesése és az amerikai vámok miatt. A vállalat profitabilitása látványosan romlott az elmúlt időszakban, ezért a menedzsment költségcsökkentéssel, szűkebb modellpalettával és a Volkswagennel való szorosabb együttműködéssel próbálja javítani a helyzetet.

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Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit
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A hagyományoktól eltérően külsős vezérigazgatót választott a Heineken

Kívülről érkező vezetőre bízza az irányítást a Heineken, Rafael Oliveira októbertől veheti át a világ egyik legnagyobb sörgyártójának irányítását, miközben a cég lassuló kereslettel, csökkenő értékesítési volumenekkel és egyre erősebb versennyel küzd. A holland vállalat abban bízik, hogy az új vezérigazgató friss szemléletet hozhat egy olyan időszakban, amikor az egész alkoholipar komoly kihívásokkal néz szembe.

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A hagyományoktól eltérően külsős vezérigazgatót választott a Heineken
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Barátság vezeték: megbírságolja a Molt az MNB

A jegybank a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Molra, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. Az indoklás szerint a vállalatnak legkésőbb idén február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, melyet csak napokkal később tett meg.

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Barátság vezeték: megbírságolja a Molt az MNB
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Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagy esés látszik, a Kospi 8,1 százalékot zuhant, a Nikkei 2,77 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,73 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,84 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,32 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,99 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,84 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a hét legfontosabb hazai eseménye érkezik: 14:00-kor az MNB kamatdöntése. A jegybank lépése és különösen a döntést kísérő kommunikáció közvetlenül hat a forint árfolyamára és a hazai hozamgörbére. Globálisan a hangsúly a beszerzésimenedzser-indexeken (PMI) van: 9:15-kor Franciaországból, 9:30-kor Németországból, 10:00-kor az euróövezet egészéből, 10:30-kor pedig az Egyesült Királyságból érkeznek az S&P Global júniusi előzetes adatai. A bmi-k a gazdasági aktivitás egyik leggyorsabb, előretekintő jelzőszámai, a feldolgozóipari és a szolgáltatószektori bontás külön is figyelmet kap, az 50 pontos határ feletti vagy alatti elmozdulás pedig erősen mozgatja az eurót és a kötvényhozamokat. Kora hajnalban az EU májusi új autó regisztrációs adatai az autóipar és a lakossági kereslet állapotáról adnak képet. Délután az amerikai Richmond Fed feldolgozóipari és szolgáltatószektori indexe a regionális aktivitás pillanatképét adja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 37,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 712,71 0,3% 0,1% 2,2% 7,6% 22,5% 52,3%
S&P 500 7 472,79 -0,4% -1,1% 0,0% 9,2% 25,2% 76,0%
Nasdaq 30 347,08 -0,2% -0,6% 2,9% 20,2% 40,3% 112,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 72 353,94 1,5% 4,4% 14,2% 43,7% 88,4% 150,5%
Hang Seng 23 768,52 -0,7% -4,3% -7,2% -7,3% 1,0% -16,0%
CSI 300 5 059,66 2,4% 3,4% 4,4% 9,3% 31,5% -1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 139,69 0,6% 1,0% 1,0% 2,7% 7,7% 60,8%
CAC 8 400,11 -0,2% 0,2% 3,5% 3,1% 10,7% 27,1%
FTSE 10 437,85 0,7% 0,1% -0,3% 5,1% 19,0% 47,2%
FTSE MIB 52 796,78 -0,1% 1,9% 6,6% 17,5% 34,6% 108,6%
IBEX 19 542,3 1,0% 2,7% 8,7% 12,9% 41,1% 115,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 495,59 1,4% 1,4% 7,5% 25,6% 41,5% 189,5%
ATX 6 594,82 1,0% 2,7% 10,2% 23,8% 52,1% 90,9%
PX 2 583,88 0,8% 0,5% 0,9% -3,8% 20,7% 122,1%
Magyar blue chipek              
OTP 44 920 2,1% 2,4% 12,9% 28,0% 65,9% 175,3%
Mol 3 818 0,7% 1,5% -0,3% 29,9% 27,5% 60,6%
Richter 11 860 1,1% -2,1% -1,2% 20,2% 14,5% 44,5%
Magyar Telekom 2 784 1,1% 2,9% 6,2% 55,4% 54,7% 555,1%
Nyersanyagok              
WTI 78,94 -1,8% -6,7% -21,3% 37,9% 4,3% 8,4%
Brent 80,43 0,0% -3,5% -22,5% 32,2% 4,4% 7,4%
Arany 4 197,76 1,1% -3,5% -6,9% -2,9% 24,6% 135,7%
Devizák              
EURHUF 352,6250 0,3% 0,8% -1,7% -8,2% -12,5% 0,3%
USDHUF 308,0905 0,5% 2,2% -0,4% -5,8% -12,0% 4,3%
GBPHUF 408,3149 0,6% 0,6% -1,7% -7,3% -13,1% -0,2%
EURUSD 1,1446 -0,2% -1,4% -1,3% -2,5% -0,6% -3,8%
USDJPY 161,1650 0,0% 0,6% 1,3% 2,8% 10,5% 45,5%
GBPUSD 1,3263 0,2% -1,3% -1,3% -1,4% -1,5% -4,7%
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Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,5 1,2% 0,9% -1,1% 8,2% 3,1% 206,2%
10 éves német állampapírhozam 2,95 -1,1% 0,0% -1,8% 3,1% 17,4% -1 532,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,26 -0,1% -4,0% -6,9% -23,4% -27,0% 77,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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