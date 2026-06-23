Megremegett a befektetők keze, ütik a tőzsdei sztárokat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagy esés látszik, a Kospi 8,1 százalékot zuhant, a Nikkei 2,77 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,73 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,84 százalékot esett.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,32 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,99 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,84 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a hét legfontosabb hazai eseménye érkezik: 14:00-kor az MNB kamatdöntése. A jegybank lépése és különösen a döntést kísérő kommunikáció közvetlenül hat a forint árfolyamára és a hazai hozamgörbére. Globálisan a hangsúly a beszerzésimenedzser-indexeken (PMI) van: 9:15-kor Franciaországból, 9:30-kor Németországból, 10:00-kor az euróövezet egészéből, 10:30-kor pedig az Egyesült Királyságból érkeznek az S&P Global júniusi előzetes adatai. A bmi-k a gazdasági aktivitás egyik leggyorsabb, előretekintő jelzőszámai, a feldolgozóipari és a szolgáltatószektori bontás külön is figyelmet kap, az 50 pontos határ feletti vagy alatti elmozdulás pedig erősen mozgatja az eurót és a kötvényhozamokat. Kora hajnalban az EU májusi új autó regisztrációs adatai az autóipar és a lakossági kereslet állapotáról adnak képet. Délután az amerikai Richmond Fed feldolgozóipari és szolgáltatószektori indexe a regionális aktivitás pillanatképét adja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 37,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 51 712,71 0,3% 0,1% 2,2% 7,6% 22,5% 52,3% S&P 500 7 472,79 -0,4% -1,1% 0,0% 9,2% 25,2% 76,0% Nasdaq 30 347,08 -0,2% -0,6% 2,9% 20,2% 40,3% 112,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 72 353,94 1,5% 4,4% 14,2% 43,7% 88,4% 150,5% Hang Seng 23 768,52 -0,7% -4,3% -7,2% -7,3% 1,0% -16,0% CSI 300 5 059,66 2,4% 3,4% 4,4% 9,3% 31,5% -1,2% Európai részvényindexek DAX 25 139,69 0,6% 1,0% 1,0% 2,7% 7,7% 60,8% CAC 8 400,11 -0,2% 0,2% 3,5% 3,1% 10,7% 27,1% FTSE 10 437,85 0,7% 0,1% -0,3% 5,1% 19,0% 47,2% FTSE MIB 52 796,78 -0,1% 1,9% 6,6% 17,5% 34,6% 108,6% IBEX 19 542,3 1,0% 2,7% 8,7% 12,9% 41,1% 115,9% Régiós részvényindexek BUX 139 495,59 1,4% 1,4% 7,5% 25,6% 41,5% 189,5% ATX 6 594,82 1,0% 2,7% 10,2% 23,8% 52,1% 90,9% PX 2 583,88 0,8% 0,5% 0,9% -3,8% 20,7% 122,1% Magyar blue chipek OTP 44 920 2,1% 2,4% 12,9% 28,0% 65,9% 175,3% Mol 3 818 0,7% 1,5% -0,3% 29,9% 27,5% 60,6% Richter 11 860 1,1% -2,1% -1,2% 20,2% 14,5% 44,5% Magyar Telekom 2 784 1,1% 2,9% 6,2% 55,4% 54,7% 555,1% Nyersanyagok WTI 78,94 -1,8% -6,7% -21,3% 37,9% 4,3% 8,4% Brent 80,43 0,0% -3,5% -22,5% 32,2% 4,4% 7,4% Arany 4 197,76 1,1% -3,5% -6,9% -2,9% 24,6% 135,7% Devizák EURHUF 352,6250 0,3% 0,8% -1,7% -8,2% -12,5% 0,3% USDHUF 308,0905 0,5% 2,2% -0,4% -5,8% -12,0% 4,3% GBPHUF 408,3149 0,6% 0,6% -1,7% -7,3% -13,1% -0,2% EURUSD 1,1446 -0,2% -1,4% -1,3% -2,5% -0,6% -3,8% USDJPY 161,1650 0,0% 0,6% 1,3% 2,8% 10,5% 45,5% GBPUSD 1,3263 0,2% -1,3% -1,3% -1,4% -1,5% -4,7% Kriptovaluták Bitcoin 63 948,96 0,7% -3,5% -15,2% -27,9% -38,1% 96,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,5 1,2% 0,9% -1,1% 8,2% 3,1% 206,2% 10 éves német állampapírhozam 2,95 -1,1% 0,0% -1,8% 3,1% 17,4% -1 532,5% 10 éves magyar állampapírhozam 5,26 -0,1% -4,0% -6,9% -23,4% -27,0% 77,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino