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Megremegett a befektetők keze, ütik a tőzsdei sztárokat
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Megremegett a befektetők keze, ütik a tőzsdei sztárokat

Portfolio
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A befektetők egyszerre figyelik az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozásokat, az olajár mozgását és az iráni helyzet körüli bizonytalanságot. Az olajárak ma emelkedni kezdtek azt követően, hogy az Egyesült Államok felmentést adott az Iránnal szembeni szankciók alól. A befektetők közben azzal is számolnak, hogy a Federal Reserve az év későbbi részében a korábban vártnál agresszívebb lépéseket tehet az infláció megfékezése érdekében.

Nagy esést láthattunk ma az ázsiai tőzsdéken, Európában is rossz hangulatban zajlik a nap és Amerikában sem lehet semmi jóra számítani egyelőre. Itthon egy izgalmas tőkepiaci sztori is akad: a jegybank a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Molra.
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Adják a tech részvényeket

Jelentős esés látható az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,6 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1,5 százalékot esett, a Nasdaq pedig 2,2 százalékos mínuszban van. A lejtmenetet a technológiai részvények vezetik, azon belül is nagyot estek a chipgyártók, miután a befektetők profitot realizálnak a korábbi ralit hajtó papírokon.

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Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború

Az Egyesült Államok a minőség hangsúlyozásával próbálja visszahódítani kínai vásárlóit, miután Brazília az elmúlt években jelentősen növelte piaci részesedését a világ legnagyobb szójaimportőrének piacán. Az amerikai szójaipar képviselői a héten Pekingben tartottak szakmai rendezvényt kínai partnereiknek - írta a CNBC.

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Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború
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Komoly esés jöhet a Nasdaqnál

Nagyot esnek ma a globális részvénypiacok, a lejtmenetet a technológiai papírok vezetik, miután a szektor már a hétfői Wall Street-i kereskedésben is gyengén teljesített. A New York-i Nasdaq 100 indexhez kötött határidős jegyzések – amelynek olyan nagy technológiai cégek is tagjai, mint az Nvidia, az Apple, az Alphabet és a Microsoft – 2,7 százalékkal kerültek lejjebb a keddi rendes kereskedés kezdete előtt.

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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett

Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.

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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
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Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában

Jól indult 2026 az európai autópiacon, májusban 3, az év első 5 hónapjában 4 százalékkal nőttek az eladások, de a növekedés mögött nagyon látványos átrendeződés zajlik, a benzines és dízel modellek értékesítése gyorsan csökken, viszont már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos, de a piac igazi nyertese továbbra sem a teljesen elektromos hajtás, hanem a hibrid. Közben látványosan törnek előre a kínai márkák, a piac közel tizedét már azok adják.

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Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában
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Egyre nagyobb a nyomás

Tovább fokozódik az eladói nyomás a kontinens tőzsdéin, a DAX már másfél százalékos mínuszban van, de a CAC és a FTSE 100 is több, mint 1 százalékkal lejjebb került.

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Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság

Hatodik egymást követő hónapban zsugorodott a francia gazdasági aktivitás júniusban, miközben az iráni háború nyomán megugró energiaárak tovább rontották a fogyasztói bizalmat és a keresletet. Bár a visszaesés üteme lassult, a legfrissebb beszerzésimenedzser-indexek szerint Európa második legnagyobb gazdasága továbbra is törékeny állapotban van.

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Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság
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Nagy mínuszok Európában

A kedvezőtlen ázsiai részvénypiaci hangulat Európára is átragadt: a DAX 1,1 százalékos esése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,7 százalékkal lejjebb került.

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Eséssel nyitott a magyar tőzsde

A BUX index 0,7 százalékos mínuszban kezdi a napot, az esésben az OTP áll az élen, a nagybank árfolyama 1,3 százalékkal került lejjebb.

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Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést

A dél-koreai tőzsde történelmi csúcsról zuhant vissza, miután a befektetők elkezdték kiszórni a félvezetőipari óriásvállalatok papírjait. A KOSPI-index egyetlen nap alatt több mint 9 százalékot esett, ami miatt a kereskedést átmenetileg felfüggesztették, írja a Bloomberg.

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Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést
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Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit

Jelentősen egyszerűsítené modellkínálatát a Porsche új vezérigazgatója, mivel a német sportautó-gyártó egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai kereslet visszaesése és az amerikai vámok miatt. A vállalat profitabilitása látványosan romlott az elmúlt időszakban, ezért a menedzsment költségcsökkentéssel, szűkebb modellpalettával és a Volkswagennel való szorosabb együttműködéssel próbálja javítani a helyzetet.

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Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit
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A hagyományoktól eltérően külsős vezérigazgatót választott a Heineken

Kívülről érkező vezetőre bízza az irányítást a Heineken, Rafael Oliveira októbertől veheti át a világ egyik legnagyobb sörgyártójának irányítását, miközben a cég lassuló kereslettel, csökkenő értékesítési volumenekkel és egyre erősebb versennyel küzd. A holland vállalat abban bízik, hogy az új vezérigazgató friss szemléletet hozhat egy olyan időszakban, amikor az egész alkoholipar komoly kihívásokkal néz szembe.

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A hagyományoktól eltérően külsős vezérigazgatót választott a Heineken
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Barátság vezeték: megbírságolja a Molt az MNB

A jegybank a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Molra, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. Az indoklás szerint a vállalatnak legkésőbb idén február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, melyet csak napokkal később tett meg.

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Barátság vezeték: megbírságolja a Molt az MNB
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Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagy esés látszik, a Kospi 8,1 százalékot zuhant, a Nikkei 2,77 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,73 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,84 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,32 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,99 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,84 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a hét legfontosabb hazai eseménye érkezik: 14:00-kor az MNB kamatdöntése. A jegybank lépése és különösen a döntést kísérő kommunikáció közvetlenül hat a forint árfolyamára és a hazai hozamgörbére. Globálisan a hangsúly a beszerzésimenedzser-indexeken (PMI) van: 9:15-kor Franciaországból, 9:30-kor Németországból, 10:00-kor az euróövezet egészéből, 10:30-kor pedig az Egyesült Királyságból érkeznek az S&P Global júniusi előzetes adatai. A bmi-k a gazdasági aktivitás egyik leggyorsabb, előretekintő jelzőszámai, a feldolgozóipari és a szolgáltatószektori bontás külön is figyelmet kap, az 50 pontos határ feletti vagy alatti elmozdulás pedig erősen mozgatja az eurót és a kötvényhozamokat. Kora hajnalban az EU májusi új autó regisztrációs adatai az autóipar és a lakossági kereslet állapotáról adnak képet. Délután az amerikai Richmond Fed feldolgozóipari és szolgáltatószektori indexe a regionális aktivitás pillanatképét adja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 37,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 712,71 0,3% 0,1% 2,2% 7,6% 22,5% 52,3%
S&P 500 7 472,79 -0,4% -1,1% 0,0% 9,2% 25,2% 76,0%
Nasdaq 30 347,08 -0,2% -0,6% 2,9% 20,2% 40,3% 112,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 72 353,94 1,5% 4,4% 14,2% 43,7% 88,4% 150,5%
Hang Seng 23 768,52 -0,7% -4,3% -7,2% -7,3% 1,0% -16,0%
CSI 300 5 059,66 2,4% 3,4% 4,4% 9,3% 31,5% -1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 139,69 0,6% 1,0% 1,0% 2,7% 7,7% 60,8%
CAC 8 400,11 -0,2% 0,2% 3,5% 3,1% 10,7% 27,1%
FTSE 10 437,85 0,7% 0,1% -0,3% 5,1% 19,0% 47,2%
FTSE MIB 52 796,78 -0,1% 1,9% 6,6% 17,5% 34,6% 108,6%
IBEX 19 542,3 1,0% 2,7% 8,7% 12,9% 41,1% 115,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 495,59 1,4% 1,4% 7,5% 25,6% 41,5% 189,5%
ATX 6 594,82 1,0% 2,7% 10,2% 23,8% 52,1% 90,9%
PX 2 583,88 0,8% 0,5% 0,9% -3,8% 20,7% 122,1%
Magyar blue chipek              
OTP 44 920 2,1% 2,4% 12,9% 28,0% 65,9% 175,3%
Mol 3 818 0,7% 1,5% -0,3% 29,9% 27,5% 60,6%
Richter 11 860 1,1% -2,1% -1,2% 20,2% 14,5% 44,5%
Magyar Telekom 2 784 1,1% 2,9% 6,2% 55,4% 54,7% 555,1%
Nyersanyagok              
WTI 78,94 -1,8% -6,7% -21,3% 37,9% 4,3% 8,4%
Brent 80,43 0,0% -3,5% -22,5% 32,2% 4,4% 7,4%
Arany 4 197,76 1,1% -3,5% -6,9% -2,9% 24,6% 135,7%
Devizák              
EURHUF 352,6250 0,3% 0,8% -1,7% -8,2% -12,5% 0,3%
USDHUF 308,0905 0,5% 2,2% -0,4% -5,8% -12,0% 4,3%
GBPHUF 408,3149 0,6% 0,6% -1,7% -7,3% -13,1% -0,2%
EURUSD 1,1446 -0,2% -1,4% -1,3% -2,5% -0,6% -3,8%
USDJPY 161,1650 0,0% 0,6% 1,3% 2,8% 10,5% 45,5%
GBPUSD 1,3263 0,2% -1,3% -1,3% -1,4% -1,5% -4,7%
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10 éves német állampapírhozam 2,95 -1,1% 0,0% -1,8% 3,1% 17,4% -1 532,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,26 -0,1% -4,0% -6,9% -23,4% -27,0% 77,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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