Nagy a bizonytalanság a tőzsdéken, zuhanás Ázsiában - Mire lehet számítani?

Bankmonitor Forint erősödés: Idén tényleg olcsóbban nyaralhatunk külföldön! Minden nyáron kiemelt kérdéssé válik a családok számára, mennyibe kerül majd a külföldi pihenés. Az elmúlt években a szállásárak, a vendéglátás és számos turisztikai szolgáltatás je

Grandio Blog Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz? A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz

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Holdblog Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint? A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos

Holdblog "Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van

GDPR A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához? A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie