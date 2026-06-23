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Óriási a baj: orosz hackerek tízezrével törték fel a védelmi rendszereket világszerte
Üzlet

Óriási a baj: orosz hackerek tízezrével törték fel a védelmi rendszereket világszerte

MTI
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Belgiumban mintegy 270 szervezetet - köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat - érintett egy februári kibertámadás, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe - közölte kedden a belga Secutec kiberbiztonsági vállalat.

A támadás egy orosz hackercsoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba. A Secutec szerint ez az egyik legsúlyosabb biztonsági incidens, amely valaha egyetlen kiberbiztonsági szolgáltatóhoz kapcsolódott.

A cég tájékoztatása szerint a megtámadott szervezetek közül több mint száz rendszere még mindig hozzáférhető az interneten ellopott rendszergazdai fiókok segítségével.

A hackerek világszerte

több mint 75 ezer tűzfalat törtek fel, és több mint 110 millió bejelentkezési adatot loptak el a még mindig zajló, az év elején indult támadássorozat során.

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A hackerek a Fortinet partnerportálján keresztül szereztek hozzáférést, amelyet informatikai szolgáltatók ügyfeleik hálózatainak kezelésére használnak. Ez lehetővé tette számukra, hogy egyetlen hozzáférési ponton keresztül több szervezet rendszerébe is behatoljanak.

A Secutec szerint a hiányos biztonsági gyakorlatok súlyosbították a helyzetet. Az érintett tűzfalak egyike sem alkalmazott többfaktoros hitelesítést, számos informatikai szolgáltató ugyanazokat a jelszavakat használta több rendszernél, az eszközök 85 százalékán pedig elavult szoftver futott.

Belgiumban legalább 150 érintett tűzfal továbbra is közvetlenül elérhető az internetről, míg 110 rendszerhez még mindig hozzá lehet férni rendszergazdai hitelesítő adatokkal. A Secutec értesítette az ügyben a belga kiberbiztonsági központot.

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