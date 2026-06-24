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Aranyáron mérik a tiltott technológiát: Amerika súlyos csapást mért Kína legfontosabb iparágára
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Aranyáron mérik a tiltott technológiát: Amerika súlyos csapást mért Kína legfontosabb iparágára

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A Financial Times értesülései szerint több mint a duplájára emelkedett az Nvidia mesterséges intelligenciához használt chipjeinek ára a kínai feketepiacon. A lapnak nyilatkozó helyi kereskedők szerint a beszerzési nehézségek és a rendkívüli kereslet hajtották fel drasztikusan az árakat, bár ezt az információt más források egyelőre nem tudták függetlenül megerősíteni.

A drágulást közvetlenül az amerikai exportkorlátozások szigorítása váltotta ki, ami jelentősen megnehezíti a legújabb generációs félvezetők legális importját Kínába. Mivel a mesterségesintelligencia-modellek tanításához és futtatásához elengedhetetlenek a nagy teljesítményű grafikus processzorok, a kínai fejlesztőcégek egyre inkább a szürke- és feketepiaci csatornákra utaltak, ez

a kényszerű beszerzési forrás pedig rendkívüli mértékben felhajtotta az árakat.

A piaci helyzet hűen szemlélteti, hogy a geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi korlátozások közvetlen hatást gyakorolnak a technológiai ellátási láncokra. A hivatalos értékesítési csatornák megkerülésével beszerzett félvezetőkért fizetett jelentős felár jól tükrözi azt a kényszerhelyzetet, amelyben a kínai technológiai szektor szereplői próbálják fenntartani fejlesztéseik ütemét a szigorítások ellenére is.

Forrás: Reuters

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