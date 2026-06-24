Az emberi elménél tízezerszer okosabb technológiát fejleszt a milliárdos, az AI-buborék vádat kineveti

Szon Maszajosi, a SoftBank alapítója és vezérigazgatója a japán konszern éves közgyűlésén kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia még csak a kezdeteknél tart, és a buborékról szóló spekulációk egyenesen "sértést jelentenek az AI számára". Szon szerint a technológia valódi lehetőségei még csak ezután bontakoznak ki, miközben a vállalat részvényárfolyamát éppen az OpenAI-ba való, mindent egy lapra feltevő befektetés hajtotta felfelé.

A 68 éves üzletember pályája során több piaci fellendülést és összeomlást is átvészelt, köztük a dotkombuborék kidurranását és a koronavírus-járványt, amikor portfóliója – saját megfogalmazása szerint – a "koronavírus völgyébe" zuhant. Mindezek ellenére kitart amellett, hogy

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek páratlanok.

Szon bejelentette, hogy cégcsoportja tőkét kíván fektetni a külső befektetőket kereső Tokiói Elektromosenergia-ipari Vállalatba (TEPCO). Elképzelései szerint a TEPCO csatlakozásával növelnék az áramellátást, és AI-alapú adatközpontokat telepítenének Japánba. A SoftBank emellett az Egyesült Államokban is épít adatközpontokat.

A vezérigazgató elmondása szerint a vállalat úgynevezett "fizikai AI-gyárában" már megkezdték a robotok gyártását, és hamarosan újabb részleteket is megosztanak a projektről. Szon úgy fogalmazott, hogy valószínűleg ők a világon az elsők, akik robotok segítségével, nagyüzemi méretekben gyártanak robotokat.

A részvényesek előtt Szon ismét felidézte kedvenc hasonlatát, amely szerint a SoftBank az aranytojást tojó tyúk – pontosabban maga az üzem, amely a tojásokat produkálja. Egyúttal nehezményezte a vállalat mintegy 37 ezer milliárd jenes piaci kapitalizációja és a nagyjából 74 ezer milliárd jent kitevő eszközállománya közötti jelentős szakadékot.

Szon hozzátette, hogy a hetvenes éveiben is a cég élén kíván maradni, hogy megvalósítsa az általa vizionált "mesterséges szuperintelligenciát", amelyet az emberi elme kapacitását tízezerszeresen meghaladó rendszerként határoz meg.

Mohóbb lettem

– fogalmazott az üzletember, utalva arra, hogy a következő 10-15 évben még számos nagyratörő tervet szeretne véghezvinni.

Forrás: Reuters

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