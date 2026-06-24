Durván megnövekedett a csomagküldők forgalma – Ezekre figyeljünk, ha nem akarunk pórul járni

Az Európai Unió július 1-jén életbe lépő új vámszabályai miatt jelentősen megnőtt a csomagküldő szolgálatok forgalma, ami a nyári szabadságolásokkal párosulva fennakadásokat okozhat a kézbesítésben. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) arra figyelmeztet, hogy érdemes előre megtervezni a küldemények átvételét a nyaralás idejére, és tudatosan élni az átirányítás vagy a meghatalmazás lehetőségével, nehogy a már kifizetett árut visszaküldjék a feladónak.

A postai szolgáltatóknak a nyári szezonban jellemzően kisebb létszámmal kell megbirkózniuk a növekvő e-kereskedelmi forgalommal.

Idén különösen nagy terhet jelent az uniós szabályozás változása, mivel július 1-jétől a harmadik országokból – például a népszerű kínai online piacterekről – érkező, kis értékű küldemények is áfakötelessé válnak, és vámkezelési eljárás alá esnek.

Ennek elkerülése érdekében rengetegen próbálnak még a határidő előtt rendelni, ami már most érezhetően megemelte a forgalmat. A külföldi megrendelések esetében ráadásul az eleve hosszabb szállítási és vámkezelési idővel is számolni kell.

Ha a kézbesítés idején éppen távol vagyunk, több megoldás is kínálkozik a csomag átvételére. Belföldi utazás során a szolgáltatók online felületein kérhetjük a küldemény átirányítását a pihenőhelyünkhöz legközelebbi átvételi pontra, vagy akár elhalaszthatjuk a kézbesítést a hazaérkezésünk utáni időpontra. A csomagautomatába kért rendeléseknél a legegyszerűbb a helyzet, hiszen a nyitókódot bárkinek továbbíthatjuk. Ha lakcímre kérjük a szállítást, a velünk egy háztartásban élők külön igazolás nélkül is átvehetik a küldeményt. A szomszédok esetében azonban már előzetes hozzájárulásra, egyéb harmadik személy esetében pedig hivatalos – esetenként két tanú aláírásával hitelesített – meghatalmazásra van szükség az átvételhez – írja az NMHH.

Fontos tudni, hogy

sikertelen kézbesítés esetén a szolgáltatók a rendelkezésre álló határidő lejárta után visszaküldik a csomagot a feladónak, függetlenül attól, hogy a vételárat előre kiegyenlítettük-e.

A széles körben elterjedt tévhittel ellentétben a jogszabályok kizárólag a hivatalos iratok esetében teszik kötelezővé az ismételt kézbesítési kísérletet. Egyéb küldeményeknél a futárnak mindössze értesítést kell hagynia, majd legalább öt napig biztosítania kell az átvétel lehetőségét a kijelölt postán vagy átvételi ponton. A másodszori kiszállítás nem jogszabályi kötelezettség, bár a nagyobb csomagszállító cégek gyakorlatában ez már megszokott szolgáltatásnak számít. A sikeres kézbesítés és a pontos tájékoztatás érdekében elengedhetetlen, hogy a megrendelés során pontosan adjuk meg az elérhetőségeinket.

A kisebb, levélküldeményként feladott árukat a kézbesítő bedobhatja a levélszekrénybe is, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a nevünk jól láthatóan szerepeljen rajta. A nagyobb terjedelmű csomagoknál ugyanakkor kötelező a személyes átadás-átvétel. Hosszabb távollét esetén javasolt megbízni valakit a postaláda rendszeres kiürítésével, egyrészt azért, mert a túltelítettség miatt meghiúsulhat a további levelek kézbesítése, másrészt pedig azért, mert a felhalmozódott küldemények egyértelműen jelzik a lakás ürességét a betörők számára – figyelmeztet a hatóság.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László