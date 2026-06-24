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Üzlet

Jézus inkarnációjának adta ki magát egy csaló, milliókkal húzott le magyarokat

MTI
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Nem kezdte meg a börtönbüntetése letöltését, ezért elrendelték a körözését annak a zalai férfinak, aki magát Jézus inkarnációjaként beállítva milliókat csalt ki követőitől.

A Zalaegerszegi Törvényszék szerdán az MTI megkeresésére közölte: Turkoly Miklós Endre nem vonult be a börtönbe büntetése megkezdésére, és elővezetni sem tudták tartózkodási helyéről. A zalai törvényszék büntetésvégrehajtási bírója ezért elfogatóparancs alapján körözést adott ki a 73 éves férfi ellen.

A bíróság korábbi közlése szerint a magát gyógyítónak és lelket mentőnek feltüntető férfi évtizedeken keresztül spirituális, energiával gyógyító mesternek adta ki magát, betegeit, tanítványait csoportos foglalkozásokon és egyénileg is fogadta. „Tanításai” során a feltétel nélküli szeretetről, Istenről, a Megváltóról, a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, a testi és lelki megtisztulásról, a szerénységről, az odaadásról és a mások iránti önzetlen áldozatról, a testiséget jelentő vágyak távoltartásáról beszélt, és úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.

A személye köré csoportosuló – jellemzően gyógyításra, lelki útmutatásra vágyó – emberekkel országszerte különböző helyszíneken találkozott, így például Zalaegerszegen, Böhönyén, Nagykanizsán, Pécsen és Budapesten is.

A férfi magát Jézus inkarnációjának tüntette fel, látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd tanításaival befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, továbbá pénzügyi döntéseiket.

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Követőit – nemes és önzetlen indokokra hivatkozva – arra buzdította, hogy az általa megjelölt jótékony vagy a saját életét előbbre vivő célokra különböző összegeket adjanak, a pénzt azonban saját luxuséletvitelének finanszírozására fordította. Előfordult, hogy a férfi ház vásárlásra, gyermekek táboroztatására, rászorulók támogatására kért és kapott különböző pénzösszegeket.

A sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét, de nem tudtak kitörni a befolyása alól, mert a férfi azzal fenyegette meg őket, hogy aki elárulja őt, az megbetegszik.

A Zalaegerszegi Járásbíróság 2024 októberében 23 rendbeli csalás, valamint garázdaság miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, akit hat év börtönbüntetésre ítélt, továbbá kötelezte 300 ezer forint pénzbüntetés és a sértettek számára közel 19 millió forint kamatos kártérítés megfizetésére. A Zalaegerszegi Törvényszék 2025 novemberében másodfokon négy év és hat hónapra enyhítette a férfi büntetését a magas életkorára és büntetlen előéletére tekintettel.

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