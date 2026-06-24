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Kis eséssel zárt a magyar tőzsde
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Kis eséssel zárt a magyar tőzsde

Portfolio
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A nemzetközi piacokon bizonytalan mozgások voltak jellemzők ma, ezzel összhangban a magyar tőzsdén is mértékelt elmozdulások mellett zajlott ma a kereskedés. A BUX kis eséssel zárt, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama vegyesen alakult, a Richter árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama stagnált, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 2,1 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Waberer's és az AutoWallis állt a lista élén 2,3 illetve 1,8 százalékos emelkedéssel, a 4iG és a Rába állt ma a sor végén 4,1 illetve 4,8 százalékos emelkedéssel.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 22,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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