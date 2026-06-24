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Közzétették a túlfogyasztási dátumokat: ekkorra éli fel Magyarország az összes éves erőforrását
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Közzétették a túlfogyasztási dátumokat: ekkorra éli fel Magyarország az összes éves erőforrását

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Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, de még nem a zöld fordulat miatt.: idén június 24-én, azaz ma értük el a magyarországi túlfogyasztás napját. Ez közel egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban fontos óvatosan értelmezni a számokat: a javulás mögött nem elsősorban zöld fordulat áll.

A magyarországi túlfogyasztás napja azt mutatja meg, hogy ha a világon mindenki úgy élne, mint hazánk lakossága, az emberiség mikorra használná fel a Föld egy év alatt megújulni képes erőforrásait.

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A számítást a Global Footprint Network végzi a nemzeti ökológiai lábnyom és biokapacitás adatai alapján. Bár 2025-ben június 2-án, 2024-ben pedig május 25-én értük el ezt a napot, így az idei dátum javulásnak tűnhet, Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat, és a globális átlagnál is rosszabbul teljesítünk – ami 2026-ban július 30-án fog eljönni, azaz globális szinten ekkorra éljük fel az éves erőforrásainkat.

A javulás hátterében többek között az állhat, hogy az ipari termelés az elmúlt években visszaesett, ami átmenetileg mérsékelhette a hazai erőforrás-felhasználást és a környezetterhelést, illetve a fogyasztás növekedése is visszafogottabb volt, ebből a szempontból továbbra is az uniós rangsor sereghajtói közé tartozunk. Az eltérést ezen kívül az is okozhatja, hogy a Global Footprint Network évről évre pontosítja a számítási modelljeit, és a biokapacitást (a természet megújuló képességét) mérő adatsorok is változhatnak. 

„A túlfogyasztás napjának kitolódása önmagában örömteli fejlemény lenne, de nem szabad automatikusan azt a következtetést levonni, hogy Magyarország fenntarthatóbb pályára állt. Amennyiben a javulás hátterében a lassú gazdasági növekedés, a visszafogottabb termelés vagy a visszafogott fogyasztás áll, akkor ez nem valódi zöld átmenet” – mondta Dr. Csontos Csaba, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetője. 

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Az igazi siker az lenne, ha ugyanazt vagy még jobb életminőséget kevesebb energia-, nyersanyag- és földhasználattal tudnánk biztosítani.

Ehhez rendszerszintű változásokra van szükség az energiaellátásban, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az épületállományban és az anyagfelhasználásban. A WWF Magyarország szerint különösen időszerű, hogy a kormány olyan komplex szakpolitikai programot indítson, amely a természeti erőforrások megőrzését és a fenntartható, zöld energia-előállítást nem a gazdasági fejlődés korlátjaként, hanem annak alapfeltételeként kezeli. Ennek megfelelően lenne szükség:

  • Az épület-energiahatékonyságot javító programok és támogatások jól tervezhető és hosszú távú felpörgetésére;
  • A társadalom összes rétegét aktívan bevonó, a tudatos és takarékos energiafelhasználásról, háztartási léptékű vízmegtartásról és a helyes hulladékgazdálkodásról szóló szemléletformáló programok beindítására;
  • A napenergián túlmutató megújuló erőforrások – például szélenergia, biogáz, geotermia – ökológiailag alacsony kockázatú területeken való szisztematikus fejlesztéséről és rendszerbe integrálásáról;
  • A tájléptékű vízmegtartási szemlélet és a klímaadaptációt elősegítő természet alapú megoldások elterjesztésére; és az ehhez igazodó versenyképes, de környezeti szempontból kíméletesebb – például regeneratív – mezőgazdálkodás alapjainak megteremtésére - írják a közleményben.

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