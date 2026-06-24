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Lépett a CIG Pannónia: saját részvényeket vásároltak a tőzsdén

Portfolio
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A CIG Pannónia 2026. június 23-án 4321 darab saját részvényt vásárolt vissza a tőzsdén 323,5 forintos átlagáron – közölte a társaság.

A CIG Pannónia a 2026. június 3-án közzétett részvény-visszavásárlási programja keretében – a vezetői érdekeltségi rendszer működtetése érdekében – az MRP szervezet részére történő juttatás biztosítása okán az MBH Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével

2026. június 23-án 4321 db saját részvényt vásárolt tőzsdei forgalomban 323,5 HUF átlagáron.

Az ügylet eredményeként a CIG saját részvényállománya 19.531 darabról 23.852 darabra nőtt, ami a kibocsátott teljes részvénymennyiség 0,0253 %-a.

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