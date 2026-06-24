Nagy technológiai eladási hullám után próbálnak magukhoz térni a tőzsdék

Tőzsdére mehet az AirPods gyártója
Akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvénykibocsátásával a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítójaként többek között az AirPods fülhallgatókat is gyártja. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.
Vegyes a hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 3,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,01 százalékot esett, a Hang Seng 0,03 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,09 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,64 százalékot emelkedhet, a CAC 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi fronton a német IFO üzleti hangulatindex áll a fókuszban, amely az eurózóna legnagyobb gazdaságának vállalati várakozásait méri, és előretekintő jellege miatt komoly piacmozgató ereje van az euróra és a Bund-hozamokra nézve.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 9,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 30,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 666,84
|-0,1%
|-0,6%
|2,1%
|7,5%
|21,3%
|52,5%
|S&P 500
|7 365,46
|-1,4%
|-1,9%
|-1,4%
|7,6%
|22,2%
|73,6%
|Nasdaq
|29 347,27
|-3,3%
|-2,1%
|-0,5%
|16,2%
|34,3%
|105,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 788,38
|-3,5%
|0,6%
|10,2%
|38,6%
|82,0%
|141,7%
|Hang Seng
|23 336,28
|-1,8%
|-4,7%
|-8,9%
|-9,0%
|-1,5%
|-19,0%
|CSI 300
|4 919,39
|-2,8%
|0,7%
|1,5%
|6,3%
|27,5%
|-4,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 893,58
|-1,0%
|-0,1%
|0,0%
|1,6%
|7,0%
|61,1%
|CAC
|8 340,71
|-0,7%
|-1,3%
|2,8%
|2,3%
|10,7%
|27,3%
|FTSE
|10 428,85
|-0,1%
|-0,6%
|-0,4%
|5,0%
|19,1%
|47,4%
|FTSE MIB
|52 024,41
|-1,5%
|-0,8%
|5,1%
|15,8%
|33,9%
|107,5%
|IBEX
|19 476,5
|-0,3%
|1,6%
|8,3%
|12,5%
|40,7%
|117,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 301,8
|-0,1%
|0,4%
|7,4%
|25,5%
|43,3%
|186,5%
|ATX
|6 545,85
|-0,7%
|1,6%
|9,4%
|22,9%
|52,0%
|90,6%
|PX
|2 599,53
|0,6%
|0,6%
|1,5%
|-3,2%
|22,2%
|123,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 300
|0,8%
|2,1%
|13,8%
|29,1%
|71,4%
|173,2%
|Mol
|3 750
|-1,8%
|-3,5%
|-2,0%
|27,6%
|25,4%
|56,0%
|Richter
|11 930
|0,6%
|0,2%
|-0,6%
|20,9%
|17,0%
|45,7%
|Magyar Telekom
|2 754
|-1,1%
|1,8%
|5,0%
|53,7%
|53,2%
|548,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,62
|-5,5%
|-6,5%
|-25,6%
|30,3%
|7,6%
|2,1%
|Brent
|77,99
|0,0%
|-1,3%
|-24,8%
|28,2%
|8,8%
|3,6%
|Arany
|4 127,9
|-1,7%
|-4,6%
|-8,5%
|-4,5%
|21,8%
|130,8%
|Devizák
|EURHUF
|355,4750
|0,8%
|1,8%
|-0,9%
|-7,4%
|-12,0%
|1,3%
|USDHUF
|312,2996
|1,4%
|3,8%
|1,0%
|-4,5%
|-10,9%
|6,3%
|GBPHUF
|412,5200
|1,0%
|2,1%
|-0,7%
|-6,4%
|-12,3%
|0,5%
|EURUSD
|1,1383
|-0,6%
|-1,9%
|-1,9%
|-3,1%
|-1,3%
|-4,7%
|USDJPY
|161,3350
|0,0%
|0,6%
|1,4%
|2,9%
|10,1%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3202
|-0,5%
|-1,7%
|-1,7%
|-1,9%
|-2,1%
|-5,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 651,43
|-2,0%
|-4,5%
|-17,0%
|-29,4%
|-40,6%
|86,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,49
|-0,4%
|1,4%
|-1,5%
|7,8%
|3,7%
|202,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-1,2%
|-0,8%
|-2,9%
|1,9%
|16,4%
|-1 402,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,21
|-1,0%
|1,0%
|-7,9%
|-24,2%
|-27,8%
|80,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU
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