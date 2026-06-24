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Nagy technológiai eladási hullám után próbálnak magukhoz térni a tőzsdék
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Nagy technológiai eladási hullám után próbálnak magukhoz térni a tőzsdék

Portfolio
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Vegyes a hangulat szerda reggel a nemzetközi tőkepiacokon, mivel a közel-keleti feszültségek valamelyest enyhültek, de az elmúlt napok technológiai részvényeket sújtó korrekciója még nyomás alatt tartja a tőzsdéket. A hangulatot javítja, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus csillapodásával mérséklődtek az olajellátással kapcsolatos aggodalmak, és a Hormuzi-szoros hajóforgalma is fokozatosan normalizálódik, de továbbra is visszafogja a kockázatvállalási kedvet, hogy globális eladási hullám indult a technológiai részvényekben.
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Tőzsdére mehet az AirPods gyártója

Akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvénykibocsátásával a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítójaként többek között az AirPods fülhallgatókat is gyártja. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.

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Tőzsdére mehet az AirPods gyártója
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Vegyes a hangulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 3,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,01 százalékot esett, a Hang Seng 0,03 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,09 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,64 százalékot emelkedhet, a CAC 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi fronton a német IFO üzleti hangulatindex áll a fókuszban, amely az eurózóna legnagyobb gazdaságának vállalati várakozásait méri, és előretekintő jellege miatt komoly piacmozgató ereje van az euróra és a Bund-hozamokra nézve.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 9,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 30,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 666,84 -0,1% -0,6% 2,1% 7,5% 21,3% 52,5%
S&P 500 7 365,46 -1,4% -1,9% -1,4% 7,6% 22,2% 73,6%
Nasdaq 29 347,27 -3,3% -2,1% -0,5% 16,2% 34,3% 105,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 788,38 -3,5% 0,6% 10,2% 38,6% 82,0% 141,7%
Hang Seng 23 336,28 -1,8% -4,7% -8,9% -9,0% -1,5% -19,0%
CSI 300 4 919,39 -2,8% 0,7% 1,5% 6,3% 27,5% -4,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 893,58 -1,0% -0,1% 0,0% 1,6% 7,0% 61,1%
CAC 8 340,71 -0,7% -1,3% 2,8% 2,3% 10,7% 27,3%
FTSE 10 428,85 -0,1% -0,6% -0,4% 5,0% 19,1% 47,4%
FTSE MIB 52 024,41 -1,5% -0,8% 5,1% 15,8% 33,9% 107,5%
IBEX 19 476,5 -0,3% 1,6% 8,3% 12,5% 40,7% 117,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 301,8 -0,1% 0,4% 7,4% 25,5% 43,3% 186,5%
ATX 6 545,85 -0,7% 1,6% 9,4% 22,9% 52,0% 90,6%
PX 2 599,53 0,6% 0,6% 1,5% -3,2% 22,2% 123,7%
Magyar blue chipek              
OTP 45 300 0,8% 2,1% 13,8% 29,1% 71,4% 173,2%
Mol 3 750 -1,8% -3,5% -2,0% 27,6% 25,4% 56,0%
Richter 11 930 0,6% 0,2% -0,6% 20,9% 17,0% 45,7%
Magyar Telekom 2 754 -1,1% 1,8% 5,0% 53,7% 53,2% 548,0%
Nyersanyagok              
WTI 74,62 -5,5% -6,5% -25,6% 30,3% 7,6% 2,1%
Brent 77,99 0,0% -1,3% -24,8% 28,2% 8,8% 3,6%
Arany 4 127,9 -1,7% -4,6% -8,5% -4,5% 21,8% 130,8%
Devizák              
EURHUF 355,4750 0,8% 1,8% -0,9% -7,4% -12,0% 1,3%
USDHUF 312,2996 1,4% 3,8% 1,0% -4,5% -10,9% 6,3%
GBPHUF 412,5200 1,0% 2,1% -0,7% -6,4% -12,3% 0,5%
EURUSD 1,1383 -0,6% -1,9% -1,9% -3,1% -1,3% -4,7%
USDJPY 161,3350 0,0% 0,6% 1,4% 2,9% 10,1% 45,6%
GBPUSD 1,3202 -0,5% -1,7% -1,7% -1,9% -2,1% -5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 651,43 -2,0% -4,5% -17,0% -29,4% -40,6% 86,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,49 -0,4% 1,4% -1,5% 7,8% 3,7% 202,0%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -1,2% -0,8% -2,9% 1,9% 16,4% -1 402,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,21 -1,0% 1,0% -7,9% -24,2% -27,8% 80,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU

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