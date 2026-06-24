Nem találtak magukra a techcégek eladási hullámában a tőzsdék

Milliárdos felvásárlás rázza meg a techvilágot: sarokba szoríthatják az Nvidiát
A Qualcomm szerdai befektetői tájékoztatóján bejelentette, hogy a Microsoft és a Meta is az új mesterségesintelligencia-lapkáit fogja használni, emellett pedig két meg nem nevezett felhőszolgáltató óriásnak gyárt majd egyedi chipeket. A San Diego-i központú vállalat, amely az okostelefon-lapkák piacának vezető szereplője, ezzel a lépéssel próbálja megvetni a lábát az adatközpontok mesterségesintelligencia-piacán, amelyet jelenleg az Nvidia ural – írja a Reuters.
Csak a Dow lóg ki a sorból
Vegyesen zárták a szerdai kereskedést a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 5,86 ponttal, 0,08 százalékkal 7358,72 pontra csökkent, a Nasdaq 104,58 ponttal, 0,41 százalékkal 25 482,46 pontra esett.
Eközben a Dow Jones 187,97 ponttal, 0,36 százalékkal 51 854,81 pontra emelkedett.
A technológiai részvényeket továbbra is a magas értékeltségek, az AI-beruházások finanszírozása és a szigorúbb Fed-kilátások miatti aggodalmak húzták le, miközben a piac a Micron Technology piaczárás után érkező gyorsjelentésére figyelt.
A Micron árfolyama ugyan 2026-ban már több mint 200 százalékot emelkedett, szerdán esett, a Cerebras Systems pedig nagyot zuhant, miután első tőzsdei jelentésében a profitmarzsok romlását jelezte, miközben az OpenAI bejelentette saját, Jalapeño nevű inference chipjét.
A csökkenő olajárak ezzel szemben támogatták a légitársaságok és utazási cégek részvényeit: a nyersolaj az iráni háború kezdete óta nem látott mélypontra esett, miután egyre több tanker hagyhatja el a Hormuzi-szorost, Donald Trump elnök pedig azt mondta, Irán jelezte Washingtonnak, hogy nem kér díjat az áthaladásért.
Beszakadt az olaj, már a háború előtti szinten áll az árfolyam
Szerdán több mint három dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3 százalékkal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a Hormuzi-szoros forgalmának normalizálódása áll: Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet.
A záráshoz közeledve se javul a hangulat
A legfrissebb részadatok szerint szerdán továbbra is vegyesen alakul az amerikai kereskedés: az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb
De a Dow Jones 202 pontos, 0,4 százalékos pluszban állt 9-kor.
Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart
Már a következő hetekben előterjesztené az Európai Bizottságaz uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformját, amely a Handelsblatt értesülései szerint 2027-től több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana az energiaintenzív iparágaknak, és később vezetné ki a térítésmentes egységeket. A gyorsított eljárás mögött politikai megfontolások is állnak, mivel Brüsszel attól tart, hogy a francia választások és egy esetleges jobboldali fordulat akadályozhatja a rendes jogalkotást. A könnyítésért cserébe a vállalatoknak a megtakarításaik jelentős részét európai telephelyeik dekarbonizációjába kellene visszaforgatniuk. Az EU klímapolitikai szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a rendszer túlzott gyengítése veszélyeztetheti a 2050-es klímasemlegességi célt.
Egyre csúnyább a kép
Vegyesen alakul egyelőre a szerdai amerikai részvénypiaci kereskedés este 8 óra körül: az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
Eközben a Dow Jones 126 pontos, 0,3 százalékos pluszban áll, de már elindult a korrekció.
A befektetők elsősorban a Micron Technology piaczárás után érkező gyorsjelentésére figyeltek, a chipgyártó részvényei napközben több mint 2 százalékot estek.
Nyomás alá kerültek az energiaszektor nagyvállalatai is: az Exxon Mobil, a Chevron és a ConocoPhillips egyaránt több mint 2 százalékot veszített értékéből, az SLB pedig 3 százaléknál nagyobb mínuszban járt este 8-kor.
Leépítésre készül a Renault
A Renault mintegy 800 munkahely megszüntetését tervezi franciaországi mérnöki részlegénél 2027 végéig, közölte a vállalat humánerőforrás-vezetője szerdán.
Maximilien Fleury újságíróknak kifejtette, hogy a leépítést önkéntes távozási program keretében szeretnék végrehajtani. A részlegnél jelenleg 5500-an dolgoznak.
Philippe Brunet műszaki igazgató hozzátette, hogy a létszámcsökkentéssel a vállalat versenyképességét kívánják növelni, különösen a kínai gyártókkal szembeni hatékonyabb piaci fellépés érdekében.
Bíróságra rángatták a Covid-vakcina gyártóját – döntöttek a Pfizer bűnösségéről
A connecticuti szövetségi bíróság elutasította a Pfizer elleni vádakat egy nagyszabású generikusgyógyszer-kartellperben, amelyben 45 amerikai állam tucatnyi gyógyszergyártót vádol árrögzítéssel és piacfelosztással. A bíró szerint az államok nem tudták bizonyítani, hogy a Pfizer közvetlenül részt vett volna az összejátszásban, vagy tudomása lett volna egykori Greenstone divíziójának állítólagos versenyellenes tevékenységéről. A per a többi alperessel szemben folytatódik, a New York-i főügyész pedig fellebbezést nyújtott be a Pfizer elleni eljárás megszüntetése ellen.
Óvatoskodás látszott Európában
Az európai részvénypiacokon óvatos hangulat uralkodott szerdán, miközben a befektetők az amerikai–iráni tárgyalások fejleményeit mérlegelték. A páneurópai STOXX 600 index 0,1 százalékos pluszban zárt, a német DAX viszont 0,6 százalékos veszteséggel fejezte be a napot.
A Rheinmetall papírjainak árfolyama 18,7 százalékot zuhant, ami a vállalat történetének legnagyobb egynapos visszaesése.
A meredek esést az váltotta ki, hogy Berlin a késések és a várható költségtúllépések miatt törölte a hat F126-os fregatt megépítésére vonatkozó projektet, amelyet a védelmi ipari konszern szinte biztos befutóként nyert volna el. Németország helyette a Thyssenkrupp haditengerészeti divíziójának, a TKMS-nek a kisebb Meko A-200-as fregattjait választotta, aminek hatására a TKMS árfolyama 16 százalékot ugrott.
A francia CAC40 8385,49 ponton, 0,5 százalékos erősödéssel zárt.
Jó a hangulat New Yorkban
Emelkedéssel nyitottak szerdán a vezető Wall Street-i indexek két veszteséges kereskedési nap után, miután a befektetők megkönnyebbülten fogadták az olajár jelentős visszaesését. A nyersolaj az iráni háború kirobbanása óta nem látott mélységbe esett, részben azért, mert egyre több tartályhajó hagyhatja el a Hormuzi-szorost, miközben Donald Trump szerint Teherán jelezte Washingtonnak, hogy nem vet ki vámokat a térségben.
A javuló hangulat széles körű részvénypiaci emelkedést hozott: az S&P 500 tizenegy fő szektora közül kilenc erősödött, a fogyasztási cikkek ágazata 2,4 százalékkal ralizott, a légitársasági alindex pedig 4,4 százalékos pluszával történelmi csúcsra ért.
Jelenleg a Dow Jones 1,03 százalékkal, az S&P 500 0,66 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 0,65 százalékkal emelkedett.
A technológiai részvényeken továbbra is nő a nyomás az adósságból finanszírozott beruházásokkal és a szigorúbb Fed-politikával kapcsolatos aggodalmak miatt, a figyelem pedig a piaczárás után érkező Micron-gyorsjelentésre irányulhat majd.
A Reuters szerint a piac közben az S&P 500 elmúlt hat év legerősebb negyedéves emelkedését árazza, miközben a csütörtöki PCE inflációs adat újabb jelzést adhat a Fed kamatpályájáról.
Kényszerházasságra léphet az Apple és a bajba jutott chipgyártó
Az Apple és az Intel között chipgyártási megállapodás körvonalazódik, ám a szakértők szerint az első lapkák elkészítése legalább két-három évet vesz igénybe, a tömeggyártás pedig legkorábban 2027 végén vagy 2028 elején indulhat el. Az együttműködést kölcsönös érdekek hajtják: az Intel bérgyártói hírnevét szeretné helyreállítani, az Apple pedig a TSMC szűkös kapacitása miatt keres alternatív beszállítót. A legnagyobb kérdés az, hogy az Intel képes lesz-e megfelelni az Apple szigorú minőségi elvárásainak, miután a gyártó korábban rendszeresen küzdött minőségi problémákkal és csúszásokkal. Elemzők szerint a befektetők hibátlan teljesítést áraznak be egy olyan vállalatnál, amely az elmúlt két évtizedben nem tudott ilyet felmutatni.
Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára
Több mint hét hónapos mélypontra süllyedt az arany ára szerdán, miután átmenetileg az unciánkénti 4000 dolláros lélektani határ alá bukott. A nemesfém árfolyamát elsősorban az erősödő dollár és a fokozódó amerikai kamatemelési várakozások szorították lejjebb.
Kis eséssel zárt a magyar tőzsde
A nemzetközi piacokon bizonytalan mozgások voltak jellemzők ma, ezzel összhangban a magyar tőzsdén is mértékelt elmozdulások mellett zajlott ma a kereskedés. A BUX kis eséssel zárt, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.
Tovább esik az olaj
Begyorsult ma délutánra az olajár esése, miután a befektetők azzal számolnak, hogy az amerikai-iráni megállapodás nyomán elkezdhet normalizálódni a szállítási volumen a Hormuzi-szoroson keresztül. A Brent már 3,7 százalékos mínuszban van, míg a WTI 4 százalékot esett. Ezzel mindkét olajtípus már a háború kirobbanása idején látott szintre csökkent.
Életjelek Amerikából
Az elmúlt napokban komoly nyomás nehezedett az amerikai tőzsdékre, főleg a technológiai részvényeket adták a befektetők. Ma ehhez képest enyhe fordulat látszik, a Dow 0,1 százalékos pluszban kezdett, az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos erősödésben van.
Döntött a Scope Ratings az AutoWallisról, változatlan maradt a hitelminősítés
Változatlanul hagyta az AutoWallis hitelminősítését a Scope Ratings. A nemzetközi hitelminősítő továbbra is B+ besorolással értékeli a magyar autókereskedelmi és mobilitási csoportot, miközben a kilátás is stabil maradt. A döntés azt jelzi, hogy a Scope szerint a vállalat folytathatja növekedési stratégiáját anélkül, hogy eladósodottsága érdemben romlana, bár az előttük álló terjeszkedési időszak nem lesz kockázatoktól mentes.
Egyre lejjebb
Egyre csúnyább a lefordulás az európai tőzsdéken, a német DAX index már 1 százalék mínuszban áll, főként a Rheinmetall 17 százalékos zuhanása húzza le az indexet. A régióban a BUX index felülteljesítő 0,2 százalékos eséssel, mert eközben az osztrák tőzsde 1,2, a cseh 1,3, a lengyel pedig 1,7 százalékot esett ma.
A Telekom is veszi a részvényeit
A Magyar Telekom tegnap a Budapesti Értéktőzsdén fix ügyletek keretében 3,37 millió darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2768,15 forintos átlagáron, ez alapján a tranzakció összértéke 9,3 milliárd forint. A tranzakciót követően a vállalat tulajdonában lévő saját részvények száma 25,5 millió darab.
Veszi a részvényeit az OTP
A Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján tegnap a Budapesti Értéktőzsdén 34 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt az OTP, az átlagár 44 674 forint volt, ez alapján a tranzakció összértéke 1,5 milliárd forint volt. A tranzakcióval az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 14,1 millió darabra nőtt, a saját részvény állomány 5,06%.
Hangulatromlás Európában
Valamelyest romlott a hangulat az európai tőzsdéken a nyitás óta. A német DAX már 0,8 százalék mínuszban áll, ami elsősorban az autóipari részvények gyenge teljesítményének és a Rheinmetall 14 százalékos zuhanásának tudható be. A magyar tőzsde stagnál, ezzel egyébként már a felülteljesítők közé tartozik. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a négy bluechipünk közül egyedüliként, de emelkedik az OTP. A régiónk egyébként inkább alulteljesítő, a lengyel és a cseh tőzsde is 0,9 százalékot veszített ma az értékéből.
Zuhan a Rheinmetall, a német kormány elkaszálhatja a 12,8 milliárd eurós hadihajó-programot
Több mint 13 százalékos zuhanással reagált szerdán a Rheinmetall árfolyama arra a sajtóértesülésre, miszerint a német kormány elállhat a haditengerészet történetének egyik legnagyobb fegyverbeszerzési programjától. Berlin a hírek szerint törölné a hat darab F126-os fregatt megépítését célzó, több milliárd eurós projektet, ami komoly csapást jelentene a német hadiipari óriás számára.
Vegyes nyitás Európában
Vegyesen indult a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX 0,6 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,2 százalékot emelkedett. A német tőzsdét elsősorban a Rheinmetall húzza le, ami egy fontos indexkomponens a DAX indexben, és ma 13 százalékot zuhant.
Ezt tervezi a kormány a Mol extraprofitadójával
Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót; a különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is.
Stagnál a BUX
Stagnálással nyitott a magyar tőzsde szerdán, ami úgy jött ki, hogy az OTP és a Richter kis mértékben esik, a Mol és a Magyar Telekom pedig mérsékelten emelkedik. Egyelőre markáns elmozdulásokat nem látunk a hazai blue-chipeknél.
Esik az olajár
Az olajárak szerdán tovább estek, a befektetők egyre kevésbé tartanak attól, hogy a közel-keleti konfliktusok érdemben megzavarják a globális olajellátást. A Brent hordónkénti ára közel 1 százalékkal 76,4 dollárra, a WTI jegyzése pedig 72,5 dollár közelébe esett.
A piac figyelme továbbra is a Hormuzi-szorosra irányul, amelyen keresztül a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része halad át. Az elmúlt napokban azonban enyhültek az ellátási félelmek, miután a térségben csökkent a katonai feszültség, és a tankerforgalom is fokozatosan normalizálódik.
Közben Donald Trump bírálta az olajcégeket, amiért szerinte nem csökkentik elég gyorsan az üzemanyagárakat az olajárak visszaesésével párhuzamosan. A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azzal vádolta a vállalatokat, hogy a fogyasztók kárára tartják magasan az árakat, és közölte, hogy utasította az igazságügyi minisztériumot az ügy kivizsgálására.
Bekerül az Alphabet a Dow Jones indexbe
Jelentős változás jön az egyik legismertebb amerikai részvényindexben, az Alphabet, a Google anyavállalata veszi át a Verizon helyét a Dow Jones indexben, amivel tovább nő a technológiai cégek súlya a 30 tagú indexben.
Tőzsdére mehet az AirPods gyártója
Akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvénykibocsátásával a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítójaként többek között az AirPods fülhallgatókat is gyártja. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.
Vegyes a hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 3,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,01 százalékot esett, a Hang Seng 0,03 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,09 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,64 százalékot emelkedhet, a CAC 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi fronton a német IFO üzleti hangulatindex áll a fókuszban, amely az eurózóna legnagyobb gazdaságának vállalati várakozásait méri, és előretekintő jellege miatt komoly piacmozgató ereje van az euróra és a Bund-hozamokra nézve.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 9,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 30,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 666,84
|-0,1%
|-0,6%
|2,1%
|7,5%
|21,3%
|52,5%
|S&P 500
|7 365,46
|-1,4%
|-1,9%
|-1,4%
|7,6%
|22,2%
|73,6%
|Nasdaq
|29 347,27
|-3,3%
|-2,1%
|-0,5%
|16,2%
|34,3%
|105,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 788,38
|-3,5%
|0,6%
|10,2%
|38,6%
|82,0%
|141,7%
|Hang Seng
|23 336,28
|-1,8%
|-4,7%
|-8,9%
|-9,0%
|-1,5%
|-19,0%
|CSI 300
|4 919,39
|-2,8%
|0,7%
|1,5%
|6,3%
|27,5%
|-4,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 893,58
|-1,0%
|-0,1%
|0,0%
|1,6%
|7,0%
|61,1%
|CAC
|8 340,71
|-0,7%
|-1,3%
|2,8%
|2,3%
|10,7%
|27,3%
|FTSE
|10 428,85
|-0,1%
|-0,6%
|-0,4%
|5,0%
|19,1%
|47,4%
|FTSE MIB
|52 024,41
|-1,5%
|-0,8%
|5,1%
|15,8%
|33,9%
|107,5%
|IBEX
|19 476,5
|-0,3%
|1,6%
|8,3%
|12,5%
|40,7%
|117,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 301,8
|-0,1%
|0,4%
|7,4%
|25,5%
|43,3%
|186,5%
|ATX
|6 545,85
|-0,7%
|1,6%
|9,4%
|22,9%
|52,0%
|90,6%
|PX
|2 599,53
|0,6%
|0,6%
|1,5%
|-3,2%
|22,2%
|123,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 300
|0,8%
|2,1%
|13,8%
|29,1%
|71,4%
|173,2%
|Mol
|3 750
|-1,8%
|-3,5%
|-2,0%
|27,6%
|25,4%
|56,0%
|Richter
|11 930
|0,6%
|0,2%
|-0,6%
|20,9%
|17,0%
|45,7%
|Magyar Telekom
|2 754
|-1,1%
|1,8%
|5,0%
|53,7%
|53,2%
|548,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,62
|-5,5%
|-6,5%
|-25,6%
|30,3%
|7,6%
|2,1%
|Brent
|77,99
|0,0%
|-1,3%
|-24,8%
|28,2%
|8,8%
|3,6%
|Arany
|4 127,9
|-1,7%
|-4,6%
|-8,5%
|-4,5%
|21,8%
|130,8%
|Devizák
|EURHUF
|355,4750
|0,8%
|1,8%
|-0,9%
|-7,4%
|-12,0%
|1,3%
|USDHUF
|312,2996
|1,4%
|3,8%
|1,0%
|-4,5%
|-10,9%
|6,3%
|GBPHUF
|412,5200
|1,0%
|2,1%
|-0,7%
|-6,4%
|-12,3%
|0,5%
|EURUSD
|1,1383
|-0,6%
|-1,9%
|-1,9%
|-3,1%
|-1,3%
|-4,7%
|USDJPY
|161,3350
|0,0%
|0,6%
|1,4%
|2,9%
|10,1%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3202
|-0,5%
|-1,7%
|-1,7%
|-1,9%
|-2,1%
|-5,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 651,43
|-2,0%
|-4,5%
|-17,0%
|-29,4%
|-40,6%
|86,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,49
|-0,4%
|1,4%
|-1,5%
|7,8%
|3,7%
|202,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-1,2%
|-0,8%
|-2,9%
|1,9%
|16,4%
|-1 402,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,21
|-1,0%
|1,0%
|-7,9%
|-24,2%
|-27,8%
|80,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU
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A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
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Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.