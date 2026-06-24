Nem találtak magukra a techcégek eladási hullámában a tőzsdék

Vegyesen zárták a szerdai kereskedést a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 5,86 ponttal, 0,08 százalékkal 7358,72 pontra csökkent, a Nasdaq 104,58 ponttal, 0,41 százalékkal 25 482,46 pontra esett.

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Eközben a Dow Jones 187,97 ponttal, 0,36 százalékkal 51 854,81 pontra emelkedett.

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A technológiai részvényeket továbbra is a magas értékeltségek, az AI-beruházások finanszírozása és a szigorúbb Fed-kilátások miatti aggodalmak húzták le, miközben a piac a Micron Technology piaczárás után érkező gyorsjelentésére figyelt.

A Micron árfolyama ugyan 2026-ban már több mint 200 százalékot emelkedett, szerdán esett, a Cerebras Systems pedig nagyot zuhant, miután első tőzsdei jelentésében a profitmarzsok romlását jelezte, miközben az OpenAI bejelentette saját, Jalapeño nevű inference chipjét.

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A csökkenő olajárak ezzel szemben támogatták a légitársaságok és utazási cégek részvényeit: a nyersolaj az iráni háború kezdete óta nem látott mélypontra esett, miután egyre több tanker hagyhatja el a Hormuzi-szorost, Donald Trump elnök pedig azt mondta, Irán jelezte Washingtonnak, hogy nem kér díjat az áthaladásért.