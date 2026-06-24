ÉLŐ  65'
SUI
Svájc 2 0 Kanada
CAN
  gól: Johan Manzambi 57'
B csoport
ÉLŐ  62'
BIH
Bosznia-Hercegovina 2 1 Katar
QAT
  gól: Hassan Al-Haydos 42'
B csoport
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Nem találtak magukra a techcégek eladási hullámában a tőzsdék
Üzlet

Nem találtak magukra a techcégek eladási hullámában a tőzsdék

Portfolio
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Vegyes hangulat volt a nemzetközi tőkepiacokon: a közel-keleti feszültségek valamelyest enyhültek, de az elmúlt napok technológiai részvényeket sújtó korrekciója még nyomás alatt tarotta a tőzsdéket. A hangulatot javította, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus csillapodásával mérséklődtek az olajellátással kapcsolatos aggodalmak, és a Hormuzi-szoros hajóforgalma is fokozatosan normalizálódik, de továbbra is visszafogja a kockázatvállalási kedvet, hogy globális eladási hullám indult a technológiai részvényekben. Az arany héthónapos mélypontra került, a dollár pedig erősödik. Európában vegyes volt a kép: a Dax esett, míg a CAC40 enyhe pluszban állt meg. Az amerikai tőzsdék ugyan jó lendülettel kezdték a napot, de estére egyedül a Dow Jones tudott pluszban zárni.
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Milliárdos felvásárlás rázza meg a techvilágot: sarokba szoríthatják az Nvidiát

A Qualcomm szerdai befektetői tájékoztatóján bejelentette, hogy a Microsoft és a Meta is az új mesterségesintelligencia-lapkáit fogja használni, emellett pedig két meg nem nevezett felhőszolgáltató óriásnak gyárt majd egyedi chipeket. A San Diego-i központú vállalat, amely az okostelefon-lapkák piacának vezető szereplője, ezzel a lépéssel próbálja megvetni a lábát az adatközpontok mesterségesintelligencia-piacán, amelyet jelenleg az Nvidia ural – írja a Reuters.

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Milliárdos felvásárlás rázza meg a techvilágot: sarokba szoríthatják az Nvidiát
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Csak a Dow lóg ki a sorból

Vegyesen zárták a szerdai kereskedést a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 5,86 ponttal, 0,08 százalékkal 7358,72 pontra csökkent, a Nasdaq 104,58 ponttal, 0,41 százalékkal 25 482,46 pontra esett.

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Eközben a Dow Jones 187,97 ponttal, 0,36 százalékkal 51 854,81 pontra emelkedett.

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A technológiai részvényeket továbbra is a magas értékeltségek, az AI-beruházások finanszírozása és a szigorúbb Fed-kilátások miatti aggodalmak húzták le, miközben a piac a Micron Technology piaczárás után érkező gyorsjelentésére figyelt.

A Micron árfolyama ugyan 2026-ban már több mint 200 százalékot emelkedett, szerdán esett, a Cerebras Systems pedig nagyot zuhant, miután első tőzsdei jelentésében a profitmarzsok romlását jelezte, miközben az OpenAI bejelentette saját, Jalapeño nevű inference chipjét.

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A csökkenő olajárak ezzel szemben támogatták a légitársaságok és utazási cégek részvényeit: a nyersolaj az iráni háború kezdete óta nem látott mélypontra esett, miután egyre több tanker hagyhatja el a Hormuzi-szorost, Donald Trump elnök pedig azt mondta, Irán jelezte Washingtonnak, hogy nem kér díjat az áthaladásért.

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Beszakadt az olaj, már a háború előtti szinten áll az árfolyam

Szerdán több mint három dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3 százalékkal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a Hormuzi-szoros forgalmának normalizálódása áll: Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet.

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Beszakadt az olaj, már a háború előtti szinten áll az árfolyam
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A záráshoz közeledve se javul a hangulat

A legfrissebb részadatok szerint szerdán továbbra is vegyesen alakul az amerikai kereskedés: az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb

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De a Dow Jones 202 pontos, 0,4 százalékos pluszban állt 9-kor.

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Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart

Már a következő hetekben előterjesztené az Európai Bizottságaz uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformját, amely a Handelsblatt értesülései szerint 2027-től több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana az energiaintenzív iparágaknak, és később vezetné ki a térítésmentes egységeket. A gyorsított eljárás mögött politikai megfontolások is állnak, mivel Brüsszel attól tart, hogy a francia választások és egy esetleges jobboldali fordulat akadályozhatja a rendes jogalkotást. A könnyítésért cserébe a vállalatoknak a megtakarításaik jelentős részét európai telephelyeik dekarbonizációjába kellene visszaforgatniuk. Az EU klímapolitikai szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a rendszer túlzott gyengítése veszélyeztetheti a 2050-es klímasemlegességi célt.

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Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart
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Egyre csúnyább a kép

Vegyesen alakul egyelőre a szerdai amerikai részvénypiaci kereskedés este 8 óra körül: az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.

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Eközben a Dow Jones 126 pontos, 0,3 százalékos pluszban áll, de már elindult a korrekció.

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A befektetők elsősorban a Micron Technology piaczárás után érkező gyorsjelentésére figyeltek, a chipgyártó részvényei napközben több mint 2 százalékot estek.

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Nyomás alá kerültek az energiaszektor nagyvállalatai is: az Exxon Mobil, a Chevron és a ConocoPhillips egyaránt több mint 2 százalékot veszített értékéből, az SLB pedig 3 százaléknál nagyobb mínuszban járt este 8-kor.

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Leépítésre készül a Renault

A Renault mintegy 800 munkahely megszüntetését tervezi franciaországi mérnöki részlegénél 2027 végéig, közölte a vállalat humánerőforrás-vezetője szerdán.

Maximilien Fleury újságíróknak kifejtette, hogy a leépítést önkéntes távozási program keretében szeretnék végrehajtani. A részlegnél jelenleg 5500-an dolgoznak.

Philippe Brunet műszaki igazgató hozzátette, hogy a létszámcsökkentéssel a vállalat versenyképességét kívánják növelni, különösen a kínai gyártókkal szembeni hatékonyabb piaci fellépés érdekében.

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Bíróságra rángatták a Covid-vakcina gyártóját – döntöttek a Pfizer bűnösségéről

A connecticuti szövetségi bíróság elutasította a Pfizer elleni vádakat egy nagyszabású generikusgyógyszer-kartellperben, amelyben 45 amerikai állam tucatnyi gyógyszergyártót vádol árrögzítéssel és piacfelosztással. A bíró szerint az államok nem tudták bizonyítani, hogy a Pfizer közvetlenül részt vett volna az összejátszásban, vagy tudomása lett volna egykori Greenstone divíziójának állítólagos versenyellenes tevékenységéről. A per a többi alperessel szemben folytatódik, a New York-i főügyész pedig fellebbezést nyújtott be a Pfizer elleni eljárás megszüntetése ellen.

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Bíróságra rángatták a Covid-vakcina gyártóját – döntöttek a Pfizer bűnösségéről
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Óvatoskodás látszott Európában

Az európai részvénypiacokon óvatos hangulat uralkodott szerdán, miközben a befektetők az amerikai–iráni tárgyalások fejleményeit mérlegelték. A páneurópai STOXX 600 index 0,1 százalékos pluszban zárt, a német DAX viszont 0,6 százalékos veszteséggel fejezte be a napot.

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A Rheinmetall papírjainak árfolyama 18,7 százalékot zuhant, ami a vállalat történetének legnagyobb egynapos visszaesése.

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A meredek esést az váltotta ki, hogy Berlin a késések és a várható költségtúllépések miatt törölte a hat F126-os fregatt megépítésére vonatkozó projektet, amelyet a védelmi ipari konszern szinte biztos befutóként nyert volna el. Németország helyette a Thyssenkrupp haditengerészeti divíziójának, a TKMS-nek a kisebb Meko A-200-as fregattjait választotta, aminek hatására a TKMS árfolyama 16 százalékot ugrott.

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A francia CAC40 8385,49 ponton, 0,5 százalékos erősödéssel zárt.

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Jó a hangulat New Yorkban

Emelkedéssel nyitottak szerdán a vezető Wall Street-i indexek két veszteséges kereskedési nap után, miután a befektetők megkönnyebbülten fogadták az olajár jelentős visszaesését. A nyersolaj az iráni háború kirobbanása óta nem látott mélységbe esett, részben azért, mert egyre több tartályhajó hagyhatja el a Hormuzi-szorost, miközben Donald Trump szerint Teherán jelezte Washingtonnak, hogy nem vet ki vámokat a térségben.

A javuló hangulat széles körű részvénypiaci emelkedést hozott: az S&P 500 tizenegy fő szektora közül kilenc erősödött, a fogyasztási cikkek ágazata 2,4 százalékkal ralizott, a légitársasági alindex pedig 4,4 százalékos pluszával történelmi csúcsra ért.

Jelenleg a Dow Jones 1,03 százalékkal, az S&P 500 0,66 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 0,65 százalékkal emelkedett.

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A technológiai részvényeken továbbra is nő a nyomás az adósságból finanszírozott beruházásokkal és a szigorúbb Fed-politikával kapcsolatos aggodalmak miatt, a figyelem pedig a piaczárás után érkező Micron-gyorsjelentésre irányulhat majd.

A Reuters szerint a piac közben az S&P 500 elmúlt hat év legerősebb negyedéves emelkedését árazza, miközben a csütörtöki PCE inflációs adat újabb jelzést adhat a Fed kamatpályájáról.

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Kényszerházasságra léphet az Apple és a bajba jutott chipgyártó

Az Apple és az Intel között chipgyártási megállapodás körvonalazódik, ám a szakértők szerint az első lapkák elkészítése legalább két-három évet vesz igénybe, a tömeggyártás pedig legkorábban 2027 végén vagy 2028 elején indulhat el. Az együttműködést kölcsönös érdekek hajtják: az Intel bérgyártói hírnevét szeretné helyreállítani, az Apple pedig a TSMC szűkös kapacitása miatt keres alternatív beszállítót. A legnagyobb kérdés az, hogy az Intel képes lesz-e megfelelni az Apple szigorú minőségi elvárásainak, miután a gyártó korábban rendszeresen küzdött minőségi problémákkal és csúszásokkal. Elemzők szerint a befektetők hibátlan teljesítést áraznak be egy olyan vállalatnál, amely az elmúlt két évtizedben nem tudott ilyet felmutatni.

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Kényszerházasságra léphet az Apple és a bajba jutott chipgyártó
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Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára

Több mint hét hónapos mélypontra süllyedt az arany ára szerdán, miután átmenetileg az unciánkénti 4000 dolláros lélektani határ alá bukott. A nemesfém árfolyamát elsősorban az erősödő dollár és a fokozódó amerikai kamatemelési várakozások szorították lejjebb.

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Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára
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Kis eséssel zárt a magyar tőzsde

A nemzetközi piacokon bizonytalan mozgások voltak jellemzők ma, ezzel összhangban a magyar tőzsdén is mértékelt elmozdulások mellett zajlott ma a kereskedés. A BUX kis eséssel zárt, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

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Kis eséssel zárt a magyar tőzsde
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Tovább esik az olaj

Begyorsult ma délutánra az olajár esése, miután a befektetők azzal számolnak, hogy az amerikai-iráni megállapodás nyomán elkezdhet normalizálódni a szállítási volumen a Hormuzi-szoroson keresztül. A Brent már 3,7 százalékos mínuszban van, míg a WTI 4 százalékot esett. Ezzel mindkét olajtípus már a háború kirobbanása idején látott szintre csökkent.

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Életjelek Amerikából

Az elmúlt napokban komoly nyomás nehezedett az amerikai tőzsdékre, főleg a technológiai részvényeket adták a befektetők. Ma ehhez képest enyhe fordulat látszik, a Dow 0,1 százalékos pluszban kezdett, az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos erősödésben van.

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Döntött a Scope Ratings az AutoWallisról, változatlan maradt a hitelminősítés

Változatlanul hagyta az AutoWallis hitelminősítését a Scope Ratings. A nemzetközi hitelminősítő továbbra is B+ besorolással értékeli a magyar autókereskedelmi és mobilitási csoportot, miközben a kilátás is stabil maradt. A döntés azt jelzi, hogy a Scope szerint a vállalat folytathatja növekedési stratégiáját anélkül, hogy eladósodottsága érdemben romlana, bár az előttük álló terjeszkedési időszak nem lesz kockázatoktól mentes.

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Döntött a Scope Ratings az AutoWallisról, változatlan maradt a hitelminősítés
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Egyre lejjebb

Egyre csúnyább a lefordulás az európai tőzsdéken, a német DAX index már 1 százalék mínuszban áll, főként a Rheinmetall 17 százalékos zuhanása húzza le az indexet. A régióban a BUX index felülteljesítő 0,2 százalékos eséssel, mert eközben az osztrák tőzsde 1,2, a cseh 1,3, a lengyel pedig 1,7 százalékot esett ma.

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A Telekom is veszi a részvényeit

A Magyar Telekom tegnap a Budapesti Értéktőzsdén fix ügyletek keretében 3,37 millió darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2768,15 forintos átlagáron, ez alapján a tranzakció összértéke 9,3 milliárd forint. A tranzakciót követően a vállalat tulajdonában lévő saját részvények száma 25,5 millió darab.

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Veszi a részvényeit az OTP

A Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján tegnap a Budapesti Értéktőzsdén 34 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt az OTP, az átlagár 44 674 forint volt, ez alapján a tranzakció összértéke 1,5 milliárd forint volt. A tranzakcióval az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 14,1 millió darabra nőtt, a saját részvény állomány 5,06%.

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Hangulatromlás Európában

Valamelyest romlott a hangulat az európai tőzsdéken a nyitás óta. A német DAX már 0,8 százalék mínuszban áll, ami elsősorban az autóipari részvények gyenge teljesítményének és a Rheinmetall 14 százalékos zuhanásának tudható be. A magyar tőzsde stagnál, ezzel egyébként már a felülteljesítők közé tartozik. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a négy bluechipünk közül egyedüliként, de emelkedik az OTP. A régiónk egyébként inkább alulteljesítő, a lengyel és a cseh tőzsde is 0,9 százalékot veszített ma az értékéből.

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Zuhan a Rheinmetall, a német kormány elkaszálhatja a 12,8 milliárd eurós hadihajó-programot

Több mint 13 százalékos zuhanással reagált szerdán a Rheinmetall árfolyama arra a sajtóértesülésre, miszerint a német kormány elállhat a haditengerészet történetének egyik legnagyobb fegyverbeszerzési programjától. Berlin a hírek szerint törölné a hat darab F126-os fregatt megépítését célzó, több milliárd eurós projektet, ami komoly csapást jelentene a német hadiipari óriás számára.

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Zuhan a Rheinmetall, a német kormány elkaszálhatja a 12,8 milliárd eurós hadihajó-programot
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Vegyes nyitás Európában

Vegyesen indult a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX 0,6 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,2 százalékot emelkedett. A német tőzsdét elsősorban a Rheinmetall húzza le, ami egy fontos indexkomponens a DAX indexben, és ma 13 százalékot zuhant.

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Ezt tervezi a kormány a Mol extraprofitadójával

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót; a különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is.

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Ezt tervezi a kormány a Mol extraprofitadójával
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Stagnál a BUX

Stagnálással nyitott a magyar tőzsde szerdán, ami úgy jött ki, hogy az OTP és a Richter kis mértékben esik, a Mol és a Magyar Telekom pedig mérsékelten emelkedik. Egyelőre markáns elmozdulásokat nem látunk a hazai blue-chipeknél.

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Esik az olajár

Az olajárak szerdán tovább estek, a befektetők egyre kevésbé tartanak attól, hogy a közel-keleti konfliktusok érdemben megzavarják a globális olajellátást. A Brent hordónkénti ára közel 1 százalékkal 76,4 dollárra, a WTI jegyzése pedig 72,5 dollár közelébe esett.

A piac figyelme továbbra is a Hormuzi-szorosra irányul, amelyen keresztül a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része halad át. Az elmúlt napokban azonban enyhültek az ellátási félelmek, miután a térségben csökkent a katonai feszültség, és a tankerforgalom is fokozatosan normalizálódik.

Közben Donald Trump bírálta az olajcégeket, amiért szerinte nem csökkentik elég gyorsan az üzemanyagárakat az olajárak visszaesésével párhuzamosan. A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azzal vádolta a vállalatokat, hogy a fogyasztók kárára tartják magasan az árakat, és közölte, hogy utasította az igazságügyi minisztériumot az ügy kivizsgálására.

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Bekerül az Alphabet a Dow Jones indexbe

Jelentős változás jön az egyik legismertebb amerikai részvényindexben, az Alphabet, a Google anyavállalata veszi át a Verizon helyét a Dow Jones indexben, amivel tovább nő a technológiai cégek súlya a 30 tagú indexben.

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Bekerül az Alphabet a Dow Jones indexbe
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Tőzsdére mehet az AirPods gyártója

Akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvénykibocsátásával a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítójaként többek között az AirPods fülhallgatókat is gyártja. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.

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Tőzsdére mehet az AirPods gyártója
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Vegyes a hangulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 3,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,01 százalékot esett, a Hang Seng 0,03 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,09 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,64 százalékot emelkedhet, a CAC 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi fronton a német IFO üzleti hangulatindex áll a fókuszban, amely az eurózóna legnagyobb gazdaságának vállalati várakozásait méri, és előretekintő jellege miatt komoly piacmozgató ereje van az euróra és a Bund-hozamokra nézve.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 9,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 30,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 666,84 -0,1% -0,6% 2,1% 7,5% 21,3% 52,5%
S&P 500 7 365,46 -1,4% -1,9% -1,4% 7,6% 22,2% 73,6%
Nasdaq 29 347,27 -3,3% -2,1% -0,5% 16,2% 34,3% 105,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 788,38 -3,5% 0,6% 10,2% 38,6% 82,0% 141,7%
Hang Seng 23 336,28 -1,8% -4,7% -8,9% -9,0% -1,5% -19,0%
CSI 300 4 919,39 -2,8% 0,7% 1,5% 6,3% 27,5% -4,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 893,58 -1,0% -0,1% 0,0% 1,6% 7,0% 61,1%
CAC 8 340,71 -0,7% -1,3% 2,8% 2,3% 10,7% 27,3%
FTSE 10 428,85 -0,1% -0,6% -0,4% 5,0% 19,1% 47,4%
FTSE MIB 52 024,41 -1,5% -0,8% 5,1% 15,8% 33,9% 107,5%
IBEX 19 476,5 -0,3% 1,6% 8,3% 12,5% 40,7% 117,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 301,8 -0,1% 0,4% 7,4% 25,5% 43,3% 186,5%
ATX 6 545,85 -0,7% 1,6% 9,4% 22,9% 52,0% 90,6%
PX 2 599,53 0,6% 0,6% 1,5% -3,2% 22,2% 123,7%
Magyar blue chipek              
OTP 45 300 0,8% 2,1% 13,8% 29,1% 71,4% 173,2%
Mol 3 750 -1,8% -3,5% -2,0% 27,6% 25,4% 56,0%
Richter 11 930 0,6% 0,2% -0,6% 20,9% 17,0% 45,7%
Magyar Telekom 2 754 -1,1% 1,8% 5,0% 53,7% 53,2% 548,0%
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Devizák              
EURHUF 355,4750 0,8% 1,8% -0,9% -7,4% -12,0% 1,3%
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EURUSD 1,1383 -0,6% -1,9% -1,9% -3,1% -1,3% -4,7%
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Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU

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