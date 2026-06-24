Órák alatt törte fel a legtitkosabb kormányzati rendszereket az új mesterséges intelligencia az Egyesült Államokban

Az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat Mythos nevű modellje súlyos biztonsági réseket azonosított szigorúan titkos amerikai kormányzati informatikai rendszerekben. A korlátozott hozzáférésű Project Glasswing program keretében végzett vizsgálat rávilágított az állami szoftverek sebezhetőségére, miközben a fejlesztőcég és a washingtoni adminisztráció között feszültté váló viszony miatt a Nemzetbiztonsági Ügynökség már el is veszítette a hozzáférését a csúcstechnológiához.

A vizsgálatot az amerikai hírszerző ügynökségekkel együttműködve bonyolították le, hogy

a kritikus fontosságú szoftverek sebezhetőségeit még azelőtt feltárják és javítsák, hogy azokat rosszindulatú külső szereplők kihasználhatnák.

Mark Warner szenátor egy kongresszusi meghallgatáson arról számolt be, hogy az NSA vezetőjének tájékoztatása szerint a

Mythos modell szinte az összes minősített rendszerbe behatolt, ráadásul nem hetek, hanem mindössze néhány óra leforgása alatt.

Egy kormányzati tisztviselő ugyanakkor árnyalta a képet, kiemelve, hogy a sebezhetőségek gyors azonosítása nem jelentette automatikusan azok azonnali és teljes körű kiaknázhatóságát.

A tőzsdére készülő Anthropic és az amerikai kormányzat kapcsolata az utóbbi időben rendkívül feszültté vált. Az ellentétek hátterében az áll, hogy a magánkézben lévő vállalat megtagadta modelljei katonai célú felhasználását, így nem engedélyezte az amerikai hadsereg számára, hogy azokat belföldi megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverrendszerek irányítására alkalmazzák. Válaszlépésként a washingtoni adminisztráció nemzetbiztonsági feketelistára helyezte a technológiai céget.

A feszültség tovább fokozódott, amikor az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva elrendelte az Anthropic legújabb, Mythos és Fable elnevezésű modelljei globális exportjának, valamint a külföldi állampolgárok részére történő értékesítésének azonnali felfüggesztését. A két fél közötti, elmérgesedő vita közvetlen következményeként az NSA már el is veszítette a hozzáférést a sebezhetőségeket korábban feltáró Mythos modellhez.

Forrás: Reuters

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