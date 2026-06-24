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Sztrájk a magyar autóipari gyárban: a dolgozók 80 százaléka letette a munkát, jöhet a határozatlan idejű folytatás
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Sztrájk a magyar autóipari gyárban: a dolgozók 80 százaléka letette a munkát, jöhet a határozatlan idejű folytatás

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Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások a dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft. vezetőségével, ezért a munkavállalók tizenkét órás sztrájkot tartottak a vállalat székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók a munkáltató által felajánlott 4–4,5 százalékos emelés helyett egységesen 10 százalékos bérfejlesztést követelnek – írta meg a 24.hu.

A reggeli és a délutáni műszakban is a fizikai és a szellemi munkakörben dolgozók mintegy 80 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez

– tájékoztatott László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. A szakszervezeti vezető elmondta, hogy a délelőtti egyeztetések nem vezettek eredményre a vezetőséggel. Székesfehérváron a menedzsment megpróbálta fenntartani a termelést, de a tervezett darabszámnak mindössze a 10 százalékát tudták előállítani, és az üzemből is csak a korábban legyártott termékeket tudták kiszállítani. Az érdekképviselet értékelése szerint a sztrájk rendkívül eredményes volt.

Mivel a korábban megtartott kétórás figyelmeztető sztrájkok sem vezettek eredményre, a sztrájkbizottság jelenleg a munkáltató válaszát várja. Ettől teszik függővé a folytatást, amely akár határozatlan idejű munkabeszüntetés vagy a dél-koreai nagykövetség előtti demonstráció is lehet. A társaság sajtóosztálya egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Az autóipari klímatechnológiával foglalkozó, globálisan több mint 20 ezer munkavállalót foglalkoztató vállalat magyarországi leányvállalata jelentős gyártókapacitással rendelkezik, a székesfehérvári üzemben közel 1200, a pécsi gyárban pedig több mint 800 ember dolgozik. A 24.hu azt írja, hogy a legfrissebb nyilvános beszámolók szerint a túlnyomórészt exportra termelő társaság több mint 129 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 5,8 milliárd forint veszteséget könyvelt el, míg az azt megelőző üzleti évben 116 milliárd forintos árbevétellel és 1,8 milliárd forintos adózott nyereséggel zárt.

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