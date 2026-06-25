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Brutális számok a Microntól, felrobbant az árfolyam
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Brutális számok a Microntól, felrobbant az árfolyam

Portfolio
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A vártnál lényegesen erősebb negyedéves eredményt prognosztizált szerdán a Micron Technology, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúrába áramló hatalmas beruházások továbbra is élénk keresletet támasztanak a memóriachipek iránt. A bejelentés hatására a vállalat részvényei 18 százalékkal drágultak a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

A harmadik negyedévben a Micron 41,46 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami jóval meghaladta a 35,85 milliárdos várakozást, míg a korrigált részvényenkénti nyeresége 25,11 dollár volt a becsült 20,78 dollárral szemben.

A társaság a negyedik negyedévre 50 milliárd dolláros, plusz-mínusz 1 milliárd dolláros árbevételt vár, miközben az elemzők átlagosan 43,58 milliárd dollárra számítottak az LSEG adatai szerint. A negyedik negyedévre részvényenként 31 dolláros, plusz-mínusz 1 dolláros korrigált eredményt vár a cég, miközben az elemzői konszenzus 25,84 dollár volt. Az eredmények jól mutatják, hogy a generatív mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése a nagy sávszélességű memóriához hasonló termékeket az adatközpontok kulcsfontosságú alkatrészévé tette.

A Micron, amely az Nvidia mesterségesintelligencia-processzorainak egyik legfontosabb beszállítója, sokat profitált abból, hogy a chip- és szervergyártók igyekeznek bebiztosítani maguknak a szűkös kínálatot. Mivel a Micron az egyetlen amerikai székhelyű csúcskategóriás memóriagyártó, a cég nagy sávszélességű memóriachipjei iránti igény messze meghaladja a gyártási kapacitását,

és az elemzők szerint a kereslet a következő két-három évben is felülmúlja majd a kínálatot.

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A nagy memóriagyártók a mesterséges intelligencia igényeinek kielégítése érdekében a nagy sávszélességű memóriák gyártását részesítik előnyben, emiatt a fogyasztói elektronikai gyártóknak nehézséget okoz a hagyományos memóriák beszerzése, ami a termékek árát is felfelé hajtja. Szandzsaj Mehrotra vezérigazgató szerint a feszített piaci helyzet akár 2027 után is fennmaradhat, mivel a mesterséges intelligencia által generált kereslet minden szegmensben jelen van, miközben a kínálatot strukturális korlátok szűkítik.

A vállalat növelni kívánja a részvényesi kifizetéseket, miközben jelentős összegeket fektet az infrastruktúra bővítésébe a növekvő kereslet kiszolgálása érdekében. A negyedik negyedévben mintegy 10 milliárd dolláros tőkebefektetést terveznek, szemben az elemzők által várt 8,89 milliárddal.

A Micron árfolyama 18 százalékot ugrott a piaczárás utáni kereskedésben, így 1237 dollár közelében kezdheti a kereskedést.

hOlRatuS

Forrás: Reuters

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