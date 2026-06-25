Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége

A Kovács Zoltán korábbi államtitkár feleségének tulajdonában álló Profi-Komfort Kft. újabb százmilliós értékű állami takarítási megbízást nyert el: a cég a Műcsarnok és az ELTE épületeinek takarítását végezheti.

Újabb jelentős, összesen nettó 237,3 millió forint értékű állami takarítási megbízást nyert el a Profi-Komfort Kft., amely tavaly került Kovács Zoltán korábbi államtitkár felesége, Szikora Linda tulajdonába. A cég a Műcsarnok és az Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeinek takarításáért felel majd, miközben a vállalatcsoporton belül százmilliós, egyelőre tisztázatlan hátterű pénzmozgások zajlottak – írta meg a Népszava.

A vállalat márciusban a Műcsarnok teljes körű takarítására szerződött nettó 55,8 millió forint értékben.

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága által kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban tíz ajánlattevő indult, a nyertes cég megbízatása egy évre szól. Ezt követte májusban egy nagyobb összegű, nettó 181,5 millió forintos megállapodás az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, ez három évre szól. Ezt a kontraktust nem sokkal az április 12-i országgyűlési választások után írták alá.

A tavaly átlagosan több mint négyszáz munkavállalót foglalkoztató Profi-Komfort Kft.-ben Szikora Linda, Kovács Zoltán egykori nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár felesége először 33 százalékos részesedést szerzett, majd egy másik vállalkozásán, a Násfa-Hunyor Kft.-n keresztül a korábbi tulajdonosokat is kivásárolta. A hvg.hu információi szerint az utóbbi társaságnak az elmúlt években nem volt érdemi árbevétele, alkalmazottakat nem foglalkoztatott, és tavaly is mindössze 2,5 millió forintos forgalmat bonyolított.

Nem ez az első alkalom, hogy a takarítócég állami intézményektől kap nagy összegű megbízást: Szikora Linda tulajdonszerzését követően a vállalat a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának takarítását is elnyerte, nettó 282 millió forintos éves keretösszeggel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt