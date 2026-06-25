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Egy korszak vége: a Magyar Nemzet és számos megyei újság megszűnik napilapként
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Egy korszak vége: a Magyar Nemzet és számos megyei újság megszűnik napilapként

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A számos megyei napilapot kiadó, Fidesz-közeli Mediaworks Hungary Zrt. a Media1-nek eljutatott közleményében bejelentette, hogy augusztus 1-jétől hetilapként fog megjelenni számos kiadványa, így a Magyar Nemzet is.

Az átalakítás a következő újságokat érinti:

  • Magyar Nemzet,
  • Békés Megyei Hírlap,
  • Délmagyarország,
  • Észak-Magyarország,
  • Fejér Megyei Hírlap,
  • Hajdú-bihari Napló,
  • Kelet-Magyarország,
  • Napló,
  • Petőfi Népe,
  • Somogy Megyei Hírlap,
  • Tolnai Népújság,
  • Új Dunántúli Napló,
  • Új Néplap.

Ezek mostantól csak szombatonként fognak megjelenni, erről az előfizetőket levélben tájékoztatja a kiadó.

A Mediaworks közleménye nyomán a megújulás célja, hogy több értéket biztosítsanak olvasóiknak.

Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák

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- írják.

A kiadó szerint a napilapkiadás megszüntetése "nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában", a változás pedig "az olvasói igényekből kiinduló működés része".

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