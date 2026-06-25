Egy korszak vége: a Magyar Nemzet és számos megyei újság megszűnik napilapként

Az átalakítás a következő újságokat érinti:

Magyar Nemzet,

Békés Megyei Hírlap,

Délmagyarország,

Észak-Magyarország,

Fejér Megyei Hírlap,

Hajdú-bihari Napló,

Kelet-Magyarország,

Napló,

Petőfi Népe,

Somogy Megyei Hírlap,

Tolnai Népújság,

Új Dunántúli Napló,

Új Néplap.

Ezek mostantól csak szombatonként fognak megjelenni, erről az előfizetőket levélben tájékoztatja a kiadó.

A Mediaworks közleménye nyomán a megújulás célja, hogy több értéket biztosítsanak olvasóiknak.

Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák

- írják.

A kiadó szerint a napilapkiadás megszüntetése "nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában", a változás pedig "az olvasói igényekből kiinduló működés része".

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