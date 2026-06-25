Elképesztő növekedésre számít a Qualcomm a mesterséges intelligencia miatt, elszállt az árfolyam

A társaság a részvényesi napján közölte, hogy ugyanebben az évben már 15 milliárd dolláros adatközponti árbevételt céloz meg, a korrigált egy részvényre jutó eredményét pedig 18 dollár fölé várja.

Ez a prognózis messze felülmúlja az LSEG elemzői konszenzusában szereplő 15,26 dolláros várakozást.

A Qualcomm szerdán mutatta be a Dragonfly C1000 nevű, adatközpontokba szánt központi feldolgozóegységét, amelyet a Meta is alkalmazni fog a 2028-ban induló gyártástól kezdve. Az új processzort a jövőbeli, ágensekre épülő mesterséges intelligenciára optimalizálták, kiemelt figyelmet fordítva a magas számítási teljesítményre és az alacsony energiafogyasztásra.

A bejelentés egyértelműen jelzi, hogy az elsősorban okostelefon-processzorairól és modemjeiről ismert technológiai vállalat határozottan terjeszkedik az adatközponti piacon. A Qualcomm egy több termékből álló fejlesztési tervet is felvázolt, amely magában foglal egy új mesterségesintelligencia-chipet, valamint egy több chip összekapcsolására szolgáló megoldást. Cristiano Amon vezérigazgató kiemelte, hogy a cég mostanra teljes portfólióval rendelkezik a piac ezen szegmensének kiszolgálásához.

Akash Palkhiwala pénzügyi igazgató rámutatott, hogy a Qualcomm az okostelefonos chipeken és egyéb meglévő termékein keresztül már szinte az összes nagy felhőszolgáltató óriással üzleti kapcsolatban áll, így nem teljesen új partnerségekről van szó. A központi processzorok iránti befektetői érdeklődés egyébként is növekszik, mivel a szakértők szerint az önállóan működő AI-ágensek terjedésével a CPU-k egyre több feladatot vesznek majd át a grafikus chipektől és a dedikált gyorsítóktól.

A vállalat más gyorsan növekvő területeken is erősíti a pozícióit, így az autóipari üzletágának rendelésállományát 65 milliárd dollárra növelte, és 2029-re ezen a területen 10 milliárd dolláros bevétellel számol. A Qualcomm emellett két megállapodást is kötött egyedi chipek gyártására a nagy felhőszolgáltatókkal, és felvásárolta a Modular nevű startupot is, amelynek szoftvere lehetővé teszi a mesterségesintelligencia-alkalmazások futtatását különböző chiparchitektúrákon. Ezt a platformot a cég az Nvidia piacvezető CUDA szoftverkörnyezetének alternatívájaként pozicionálja.

Az új bejelentések hatására nagyot ugrott a Qualcomm árfolyama, a zárás utáni kereskedésben 13 százalékot ralizott a papír.

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