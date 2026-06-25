Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Az európai piacokon enyhe emelkedés látszik a kereskedés első szakaszában, ehhez képest a magyar piac kis lemaradásban van, mérsékelt mínuszban kezdi a napot a BUX.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékot esett, így jelenleg 138 694 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és a Graphisoft Park indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 23. Megbírságolta a Molt az MNB, de a bennfentes kereskedés ügyében nem indít eljárást

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