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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
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Az európai piacokon enyhe emelkedés látszik a kereskedés első szakaszában, ehhez képest a magyar piac kis lemaradásban van, mérsékelt mínuszban kezdi a napot a BUX.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékot esett, így jelenleg 138 694 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és a Graphisoft Park indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: CHUANCHAI_PUNDEJ

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