Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékot esett, így jelenleg 138 694 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Vegyes a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és a Graphisoft Park indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Címlapkép forrása: CHUANCHAI_PUNDEJ
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