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Kötelező biztosítási ügyben hozott ítéletet az Európai Bíróság
Üzlet

Kötelező biztosítási ügyben hozott ítéletet az Európai Bíróság

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Az uniós joggal nem ellentétes egy biztosítóintézettel szemben fennálló kártérítési követelés átruházása - mondta ki az Európai Unió Bírósága egy gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos lengyelországi ügyben.

Lengyelországban több olyan személy, akiknek járművei kárt szenvedtek egy közlekedési baleset során, kártérítést kapott, amelyet az e balesetekért felelős személyek biztosítóintézetei fizettek ki. Mivel e károsultak úgy vélték, hogy a kapott összegek nem fedezik teljes mértékben anyagi kárukat, kártérítési követeléseiket ellenszolgáltatás fejében behajtásra szakosodott társaságokra ruházták át - ismerteti az előzményeket a bíróság közleménye.

Ezt követően ezek az eladók vagy szolgáltatók pereket indítottak az érintett biztosítók ellen. Az e jogvitákban eljáró lengyel bíróság az Európai Bírósághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy az Unió gépjármű-biztosítási irányelve akadályát képezi-e a kártérítési jog ily módon történő átruházásának.

A Bíróság nemleges választ adott.

Emlékeztetett egyúttal arra, hogy az irányelv célja a közlekedési balesetek áldozatainak védelme és a járművek kötelező polgári jogi felelősségbiztosítása. Ennek a védelemnek az alkalmazási köre tehát kiterjed az irányelv értelmében „károsultnak” minősülő személyekre is.

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A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy egy kártérítési követelést megszerző eladó vagy szolgáltató nem tekinthető „károsultnak”, mivel jogai nem a polgári jogi felelősségre vonatkozó nemzeti jogból erednek, hanem egy olyan engedményezési szerződésből, amelyet egy közlekedési baleset következtében anyagi kárt szenvedett személlyel kötöttek.

Ennek megfelelően a bíróság hangsúlyozta, hogy

a szóban forgó irányelv nem szabályozza sem a kártérítési követelések engedményezését, sem pedig azon személyek kereshetőségi jogát,

akik az ilyen követelések kifizetését a nemzeti bíróságok előtt jogosultak követelni. Következésképpen ezen irányelv nem képez akadályt egy olyan nemzeti szabályozással szemben, amely lehetővé teszi a kártérítési követelések átruházását, és feljogosítja azok megszerzőjét, hogy saját nevében és saját javára peres eljárást indítson a biztosítóintézet ellen a követelések érvényesítése érdekében.

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