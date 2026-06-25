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Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon
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Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon

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Pénteken az utolsó munkavállaló is távozik a Megafontól, amivel gyakorlatilag befejezi működését a Fideszhez köthető online szervezet. A tizenhat év után bekövetkező kormányváltás és a kormánypárti választási vereség miatt elapadtak a források. Ez az irodák felszámolásához és egy közel hatvan fős csoportos létszámleépítéshez vezetett, miközben a teljes korábbi kormánypárti médiagépezet is hasonló összeomláson megy keresztül - számolt be a Media1.

A Fidesz április 12-i választási vereségének napján a vezetés még a munka folytatásáról biztosította a stábot. Dukász Magor, a szervezet egyik vezető alakja ekkor még a tevékenység fenntartásáról beszélt. A folyamatosság látszatát erősítette az is, hogy Orbán Viktor a választások után a hozzájuk tartozó Patrióta platformnak adta első interjúját – emlékezik vissza a Media1.

A belső kommunikáció azonban hamar megváltozott, így a következő értekezleteken már a közösségi finanszírozásra való átállás merült fel, a belső csevegőcsoportokat pedig felszámolták.

Csütörtökön pedig már kiderült, gyakorlatilag a teljes stábot, mintegy 55-57 munkavállalót érintő elbocsátási hullám június végén zárul le.

A leépítésekkel párhuzamosan a Megafon irodáit is kiürítik, a bútorokat és az eszközöket eladják. Hasonló folyamat zajlik a Digitális Szuverenitási Központnál is, ahol szintén értékesítik a felszereléseket. A távozó munkatársak körében komoly feszültséget okozott, hogy a kampányidőszakban megfeszített, éjjel-nappali munkát vártak el tőlük a túlélés ígéretével, amelyből végül semmi sem valósult meg.

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Tovább rontotta a hangulatot, hogy senki nem kapott egyedi végkielégítést, csupán a törvényben előírt minimumot.

A Patrióta YouTube-csatorna a maga több mint 300 ezer feliratkozójával a hálózat utolsó értékes eleme maradt, ám a jövője bizonytalan, ráadásul a főszerkesztője is távozott már – emlékeztet a portál.

A Megafon megszűnése nem elszigetelt jelenség, a teljes, korábban kormánypárti médiagépezet omladozik: a Mediaworks több mint négyszáz munkatársától válik meg.

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