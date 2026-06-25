Megszenvedték az elmúlt napokat a tech részvények, de ma itt lehet a fordulat

Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,8 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,6 százalékos mínuszban van, míg dél-koreai Kospi 6,6 százalékot ralizott.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,65 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,96 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma van a hét legsűrűbb napja. Idehaza a KSH a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat publikálja, amelyek a hazai munkaerőpiac feszességéről árulkodnak. Nemzetközi téren a spanyol első negyedéves GDP második becslése érkezik. A nap, és egyúttal a hét nehézsúlyú blokkja 14:30-kor jön az Egyesült Államokból: egyszerre érkezik a PCE infláció a háztartások bevételi és kiadási adataival, az új munkanélküli segélykérelmek heti száma, a Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe, az első negyedéves GDP második becslése, valamint a vállalati profitok második becslése. Ezek közül a PCE a legfontosabb: ez a Fed által preferált inflációs mutató, így a maginfláció alakulása közvetlenül hat a kamatpálya-várakozásokra, a dollárra és az amerikai kötvényhozamokra, közvetve a feltörekvő devizákra is. A heti segélykérelmek a munkaerőpiac aktuális pulzusát adják, a GDP- és profitrevíziók pedig a növekedési kép finomhangolásához adnak támpontot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 26,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 848,9
|0,4%
|0,7%
|2,5%
|7,9%
|20,3%
|51,6%
|S&P 500
|7 358,22
|-0,1%
|-0,8%
|-1,5%
|7,5%
|20,8%
|72,5%
|Nasdaq
|29 220,06
|-0,4%
|-1,5%
|-0,9%
|15,7%
|31,7%
|103,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 175
|-0,9%
|-1,0%
|9,2%
|37,4%
|78,3%
|139,6%
|Hang Seng
|23 412,18
|0,3%
|-3,7%
|-8,6%
|-8,7%
|-3,2%
|-18,9%
|CSI 300
|4 943,02
|0,5%
|0,2%
|2,0%
|6,8%
|26,6%
|-4,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 740,36
|-0,6%
|-0,8%
|-0,6%
|1,0%
|4,6%
|58,7%
|CAC
|8 385,49
|0,5%
|-0,5%
|3,3%
|2,9%
|10,1%
|26,5%
|FTSE
|10 461,63
|0,3%
|-0,4%
|0,0%
|5,3%
|19,4%
|47,1%
|FTSE MIB
|51 638,94
|-0,7%
|-1,8%
|4,3%
|14,9%
|30,8%
|103,1%
|IBEX
|19 389,5
|-0,4%
|-0,2%
|7,8%
|12,0%
|38,2%
|113,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 854
|-0,3%
|0,0%
|7,0%
|25,1%
|41,7%
|185,6%
|ATX
|6 462,4
|-1,3%
|-1,6%
|8,0%
|21,3%
|48,0%
|86,2%
|PX
|2 560,33
|-1,5%
|-1,1%
|0,0%
|-4,7%
|19,5%
|120,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 300
|0,0%
|0,7%
|13,8%
|29,1%
|67,5%
|171,7%
|Mol
|3 670
|-2,1%
|-3,7%
|-4,1%
|24,8%
|23,5%
|52,9%
|Richter
|12 000
|0,6%
|1,7%
|0,0%
|21,6%
|17,6%
|48,1%
|Magyar Telekom
|2 732
|-0,8%
|0,1%
|4,2%
|52,5%
|53,8%
|544,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|71,42
|-4,3%
|-11,4%
|-28,8%
|24,7%
|9,1%
|-2,8%
|Brent
|77,19
|0,0%
|-3,1%
|-25,6%
|26,9%
|14,7%
|2,0%
|Arany
|4 001,7
|-3,1%
|-8,0%
|-11,3%
|-7,5%
|21,2%
|124,7%
|Devizák
|EURHUF
|356,4250
|0,3%
|1,8%
|-0,6%
|-7,2%
|-11,2%
|1,4%
|USDHUF
|314,2801
|0,6%
|4,0%
|1,6%
|-3,9%
|-9,0%
|6,6%
|GBPHUF
|412,1150
|-0,1%
|1,6%
|-0,8%
|-6,5%
|-12,5%
|0,5%
|EURUSD
|1,1341
|-0,4%
|-2,1%
|-2,2%
|-3,4%
|-2,4%
|-4,9%
|USDJPY
|161,5400
|0,0%
|0,8%
|1,5%
|3,1%
|11,6%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3147
|-0,4%
|-1,8%
|-2,1%
|-2,3%
|-3,5%
|-5,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 987
|-2,7%
|-5,4%
|-19,2%
|-31,3%
|-42,5%
|76,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,4
|-2,0%
|-2,1%
|-3,4%
|5,7%
|2,8%
|196,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,87
|-1,6%
|-1,9%
|-4,5%
|0,3%
|13,2%
|-1 348,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,18
|-0,6%
|-0,6%
|-8,4%
|-24,7%
|-27,5%
|79,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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