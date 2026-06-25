Pár héttel a Ferrari felháborodást keltő elektromos autójának bemutatása után távozik a cég marketing vezetője

A vállalat ezen a héten jelentette be, hogy Galliera távozik az értékesítési és marketingigazgatói posztjáról. Helyét júliustól Massimiliano Di Silvestre, a BMW Italia korábbi vezetője veszi át. A Ferrari közleményében köszönetet mondott Galliera munkájáért, és úgy fogalmazott, hogy a vezető "új fejezetet kíván nyitni szakmai pályafutásában", ezt a döntését pedig már korábban megosztotta a vállalattal.

A távozásról szóló hivatalos bejelentésben a Luce bemutatójáról nem esett szó.

Benedetto Vigna vezérigazgató kiemelte, hogy Galliera jelentős szerepet játszott a vállalat növekedésében és a Ferrari márka globális megerősítésében. A távozó igazgató feladatkörébe tartozott annak elbírálása is, hogy mely ügyfelek vásárolhatják meg a luxusautó-gyártó leginkább keresett modelljeit.

Galliera 2010 óta töltötte be a pozíciót, így neve a vállalat számos meghatározó eseményével összeforrt. Nevéhez fűződik a LaFerrari 2013-as bemutatása is, amely a gyártó első, benzin- és villanymotort ötvöző, sorozatgyártású hibrid hiperautója volt. Emellett az ő hivatali ideje alatt, 2015-ben vezették be a vállalat részvényeit a New York-i tőzsdére, a rákövetkező évben pedig a milánói tőzsdére is.

A 640 ezer dollár értékű Luce májusi bemutatója azonban számtalan internetes mémet és negatív reakciót szült. A modell külsejét – amely az iPhone korábbi tervezője, Sir Jony Ive munkája – még a Ferrari korábbi elnöke, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter is bírálta. A bemutatót követő napon a Ferrari részvényárfolyama nyolc százalékot esett.

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