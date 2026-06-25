Történelmi léptékű csalássorozat bukott ki: milliók bankkártya-adataival éltek vissza, gigantikus pénzmosodát építettek

A "Chargeback hadművelet" néven futó nyomozás

az ország történetének egyik legnagyobb gazdasági bűnügyévé nőtte ki magát.

A hatóságok szerint a hálózat 193 országból összesen 4,3 millió ember bankkártyaadatait használta fel jogosulatlanul, és mintegy 500 fantomcégen keresztül több mint 19 millió fiktív előfizetést hozott létre.

A becsült kár meghaladja a 300 millió eurót, a nyomozók ráadásul állításuk szerint további, mintegy 750 millió euró értékű illegális tranzakciót akadályoztak meg a közbelépésükkel.

A vád szerint az elkövetők szisztematikusan épültek be a legnagyobb német pénzforgalmi szolgáltatókba, köztük a Unzerbe, a Concardisba, a Payone-ba és a csődbe ment Wirecardba, hogy azokat a saját bűnös tevékenységük csatornáivá alakítsák.

A nyomozás másik kulcsfigurája Hüllemann üzlettársa és közeli barátja, Ruben Weigand tanácsadó, aki szoros kapcsolatot ápolt a magas kockázatú ágazatokban, például a felnőtt szórakoztatóiparban és a szerencsejáték-szektorban tevékenykedő kereskedőkkel. Weigand 2017-ben, egy heidelbergi steakházban mutatta be a Heidelpay vezetőségének az úgynevezett elszámolási megoldást. Ezen a rendszeren keresztül a közvetített kereskedők hozzáférhettek a Heidelpay számlavezetési szolgáltatásaihoz. Az ügyészség gyanúja szerint ez a struktúra valójában pénzmosási eszközként funkcionált, amely elfedte a feketepénzek eredetét, miközben a legális fizetési forgalom látszatát keltette.

A vádak között szerepel egy 2019-es ügylet is, amelynek során Weigand egy alig három hónapja alapított, gyakorlatilag üresen álló cégét értékesítette a Heidelpay részére. A vételár kifizetése ahhoz a feltételhez volt kötve, hogy a Heidelpay-csoportot eladják egy külső befektetőnek. Ez az amerikai KKR magántőke-társaság belépésekor realizálódott, és mintegy 20,1 millió eurót tett ki. A nyomozók szerint ez az ügylet valójában egy Weigandnak szánt, leplezett kifizetés volt. Egy másik vádpont szerint Hüllemann és Weigand a számlázás szándékos késleltetésével mesterségesen felduzzasztották a feldolgozott tranzakciók volumenét, hogy a KKR általi felvásárlás előtt növeljék a vállalat értékeltségét. Hüllemann állítólag több mint 60 millió euróhoz jutott az értékesítésből.

Weigandot korábban, 2020 márciusában már letartóztatták a Los Angeles-i repülőtéren egy amerikai banki csalási ügy miatt. Ebben a hálózatban marihuánavásárlások tranzakcióit maszkírozták kozmetikai termékek vagy kutyatápok beszerzésének. Emiatt 2021-ben 15 hónapos szabadságvesztésre ítélték, a bíróság megállapítása szerint ugyanis a csalássorozatot fantomcégek, fiktív weboldalak és európai pénzforgalmi szolgáltatók közreműködésével követték el.

Az ügy a német pénzügyi felügyeletet, a BaFint is lépésekre kényszerítette. A KPMG különleges vizsgálatot végző könyvvizsgálói szerint Hüllemann hátráltatta a munkájukat, és bizonyítékokat semmisített meg, bár ezt a környezetében lévők cáfolják. A BaFin 2022-ben egy rendkívül jövedelmező, ám túlnyomórészt fantomcégekre épülő fizetési struktúrát azonosított a cégnél, amiért 350 ezer eurós bírságot szabott ki, és átmenetileg megtiltotta a Unzernek az új ügyfelek szerzését. A KKR azóta megvált a társaságban lévő többségi részesedésétől, a Unzer pedig több mint 20 millió eurót áldozott a belső compliance-rendszerek megerősítésére, valamint teljes vezetőváltást hajtott végre.

2025 novemberében Németországban és nyolc másik országban több mint 60 ingatlanban tartottak házkutatást, melynek során Weigand és Hüllemann mellett további 16 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A nyomozást a koblenzi hatóságok folytatják. Hüllemann szabadlábra helyezési kérelmeit a bíróság eddig elutasította, az ügyészség pedig jelenleg is aktívan dolgozik a vádemelés előkészítésén.

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