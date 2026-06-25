Új muníciót kapott az AI-trade - Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,8 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,6 százalékos mínuszban van, míg dél-koreai Kospi 6,6 százalékot ralizott.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalékot emelkedhet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,65 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,96 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma van a hét legsűrűbb napja. Idehaza a KSH a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat publikálja, amelyek a hazai munkaerőpiac feszességéről árulkodnak. Nemzetközi téren a spanyol első negyedéves GDP második becslése érkezik. A nap, és egyúttal a hét nehézsúlyú blokkja 14:30-kor jön az Egyesült Államokból: egyszerre érkezik a PCE infláció a háztartások bevételi és kiadási adataival, az új munkanélküli segélykérelmek heti száma, a Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe, az első negyedéves GDP második becslése, valamint a vállalati profitok második becslése. Ezek közül a PCE a legfontosabb: ez a Fed által preferált inflációs mutató, így a maginfláció alakulása közvetlenül hat a kamatpálya-várakozásokra, a dollárra és az amerikai kötvényhozamokra, közvetve a feltörekvő devizákra is. A heti segélykérelmek a munkaerőpiac aktuális pulzusát adják, a GDP- és profitrevíziók pedig a növekedési kép finomhangolásához adnak támpontot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,6 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 26,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 51 848,9 0,4% 0,7% 2,5% 7,9% 20,3% 51,6% S&P 500 7 358,22 -0,1% -0,8% -1,5% 7,5% 20,8% 72,5% Nasdaq 29 220,06 -0,4% -1,5% -0,9% 15,7% 31,7% 103,4% Ázsiai részvényindexek Nikkei 69 175 -0,9% -1,0% 9,2% 37,4% 78,3% 139,6% Hang Seng 23 412,18 0,3% -3,7% -8,6% -8,7% -3,2% -18,9% CSI 300 4 943,02 0,5% 0,2% 2,0% 6,8% 26,6% -4,1% Európai részvényindexek DAX 24 740,36 -0,6% -0,8% -0,6% 1,0% 4,6% 58,7% CAC 8 385,49 0,5% -0,5% 3,3% 2,9% 10,1% 26,5% FTSE 10 461,63 0,3% -0,4% 0,0% 5,3% 19,4% 47,1% FTSE MIB 51 638,94 -0,7% -1,8% 4,3% 14,9% 30,8% 103,1% IBEX 19 389,5 -0,4% -0,2% 7,8% 12,0% 38,2% 113,7% Régiós részvényindexek BUX 138 854 -0,3% 0,0% 7,0% 25,1% 41,7% 185,6% ATX 6 462,4 -1,3% -1,6% 8,0% 21,3% 48,0% 86,2% PX 2 560,33 -1,5% -1,1% 0,0% -4,7% 19,5% 120,4% Magyar blue chipek OTP 45 300 0,0% 0,7% 13,8% 29,1% 67,5% 171,7% Mol 3 670 -2,1% -3,7% -4,1% 24,8% 23,5% 52,9% Richter 12 000 0,6% 1,7% 0,0% 21,6% 17,6% 48,1% Magyar Telekom 2 732 -0,8% 0,1% 4,2% 52,5% 53,8% 544,3% Nyersanyagok WTI 71,42 -4,3% -11,4% -28,8% 24,7% 9,1% -2,8% Brent 77,19 0,0% -3,1% -25,6% 26,9% 14,7% 2,0% Arany 4 001,7 -3,1% -8,0% -11,3% -7,5% 21,2% 124,7% Devizák EURHUF 356,4250 0,3% 1,8% -0,6% -7,2% -11,2% 1,4% USDHUF 314,2801 0,6% 4,0% 1,6% -3,9% -9,0% 6,6% GBPHUF 412,1150 -0,1% 1,6% -0,8% -6,5% -12,5% 0,5% EURUSD 1,1341 -0,4% -2,1% -2,2% -3,4% -2,4% -4,9% USDJPY 161,5400 0,0% 0,8% 1,5% 3,1% 11,6% 45,7% GBPUSD 1,3147 -0,4% -1,8% -2,1% -2,3% -3,5% -5,4% Kriptovaluták Bitcoin 60 987 -2,7% -5,4% -19,2% -31,3% -42,5% 76,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,4 -2,0% -2,1% -3,4% 5,7% 2,8% 196,1% 10 éves német állampapírhozam 2,87 -1,6% -1,9% -4,5% 0,3% 13,2% -1 348,3% 10 éves magyar állampapírhozam 5,18 -0,6% -0,6% -8,4% -24,7% -27,5% 79,1% Forrás: Refinitiv, Portfolio

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