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Újabb gigantikus részvénykibocsátás készül, az USA-ban is bevezetik a világ egyik legforróbb chiprészvényét
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Újabb gigantikus részvénykibocsátás készül, az USA-ban is bevezetik a világ egyik legforróbb chiprészvényét

Portfolio
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A dél-koreai SK Hynix bejelentette, hogy amerikai tőzsdére lépésével akár 29,4 milliárd dollárnyi forrást is bevonhat, amivel a világ egyik legnagyobb részvénykibocsátását hajtaná végre. Az Nvidia kulcsfontosságú beszállítójának számító chipgyártó a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírok iránti élénk befektetői érdeklődést igyekszik kihasználni.

A tervezett nagyságú tranzakció a hónap eleji rekordot jelentő, 85,7 milliárd dolláros SpaceX-kibocsátás után a második legnagyobb részvényeladás lenne a globális piacon. Ezzel megelőzné a Saudi Aramco 2019-es, 25,6 milliárd dolláros, valamint az Alibaba 2014-es, hasonló méretű tőzsdei debütálását is. A tervezett kibocsátás volumene jelentősen növekedett a márciusi eredeti elképzelésekhez képest, amelyek még legfeljebb 14 milliárd dolláros kerettel számoltak.

A mintegy 1 200 milliárd dollárra értékelt társaság a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb nyertese,

hiszen a részvényei idén megnégyszereződtek, túlteljesítve a Samsung Electronics és az amerikai Micron papírjait is.

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Az AI-rendszerekben alkalmazott nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) piacának egyik meghatározó beszállítója – amelynek partnerei között az Nvidia és a Google is megtalálható – a héten megelőzte a Samsungot, így Dél-Korea legértékesebb vállalatává lépett elő.

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Elemzők véleménye szerint a tőzsdei bevezetés legnagyobb előnye, hogy az SK Hynix a Nasdaqon a közvetlen versenytárs Micron mellett foroghat majd,

ami lehetőséget teremt az amerikai piacon megszokott magasabb értékeltségi szintek elérésére.

Ez a kedvező hatás a koreai tőzsdén jegyzett részvények árfolyamában is lecsapódhat, ahogy a befektetők egyre szorosabban összekapcsolják a két papír árazását.

Az amerikai letéti igazolások (ADR) kibocsátásából származó forrásokat a társaság dél-koreai chipgyárak építésére, valamint csúcstechnológiás gyártóeszközök – például a holland ASML extrém ultraibolya litográfiai berendezéseinek – beszerzésére fordítja. A vállalat legfeljebb 17,79 million új részvényt bocsát ki, ahol tíz ADR felel meg egy törzsrészvénynek, a végleges kibocsátási árat pedig az intézményi könyvépítés végén határozzák meg.

Egyes elemzők rámutattak, hogy a látszólag hatalmas tőkebevonás valójában csak mérsékelt részesedéshígulást eredményez a meglévő tulajdonosok számára, és eltörpül a vállalat középtávú beruházási igényei mellett. A tranzakció lebonyolításáért a BofA Securities, a Citigroup Global Markets, a Goldman Sachs és a JP Morgan Securities felel.

Forrás: Reuters

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