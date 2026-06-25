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Ultimátumot küldött a turistamágnes reptér: totális káosztól tartanak az EU lépése miatt, akár hatórás várakozás jöhet
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Ultimátumot küldött a turistamágnes reptér: totális káosztól tartanak az EU lépése miatt, akár hatórás várakozás jöhet

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A római repülőtereket működtető vállalat vezérigazgatója arra figyelmeztet, hogy a csúcsszezonban súlyos káoszt okozhat az Európai Unió új digitális határigazgatási rendszere. Marco Troncone szerint a nyári hónapokban emiatt elkerülhetetlen lesz a rendszer felfüggesztése a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben, mivel csak így előzhető meg, hogy megbénuljanak a repülőterek - írja a Guardian.

Az új uniós határgazgatási rendszer (EES) előírásai alapján az EU-n kívüli országok állampolgárainak az első belépéskor rögzíteniük kell az ujjlenyomatukat és az arcképüket. Bár a biometrikus adatokon alapuló rendszert már tavaly októberben bevezették, több halasztást követően csak idén áprilisban terjesztették ki teljeskörűen.

A technikai problémák és rendszerhibák azonban már a nyári főszezon kezdete előtt hatalmas sorokat idéztek elő, ráadásul emiatt több utas lekéste a járatát.

Marco Troncone, a római Fiumicino és a kisebb Ciampino repülőteret üzemeltető Aeroporti di Roma vezérigazgatója úgy látja, hogy az ellenőrzési folyamat összeegyeztethetetlen a várható csúcsforgalommal. Mint fogalmazott, egy tízes skálán nyolcas vagy kilences szintű az aggodalma,

és az egyetlen megoldás a szabályok átmeneti lazítása lehet,

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mivel fizikai képtelenséggé válhat zökkenőmentesen elvégezni a teljes körű regisztrációt.

A nem EU-állampolgár utazók, így a britek is jelentős várakozással szembesültek több uniós országban. A francia hatóságok májusban átmenetileg felfüggesztették a kiegészítő ellenőrzéseket a doveri kikötőben, de Görögország visszavonta azt a korábbi ígéretét, miszerint szeptemberig mentesítette volna a brit állampolgárokat a biometrikus vizsgálat alól.

A helyzetet bonyolítja, hogy gyakran azok is kénytelenek újra átesni a procedúrán, akik korábban már regisztráltak, és elvileg soron kívül haladhatnának át.

Stefan Schulte, a repülőtereket tömörítő ACI Europe elnöke rámutatott, hogy

a rendszer felfüggesztéséről nem az üzemeltetők, hanem az érintett uniós kormányok határozhatnak.

A szakember arra kérte a döntéshozókat, hogy ne tegyenek úgy, mintha az EES kifogástalanul működne. Az Európai Bizottság májusban a rendszer beépített rugalmasságára hivatkozott, amely elvben lehetővé teszi bizonyos funkciók átmeneti felfüggesztését.

A légitársaságokat tömörítő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előrejelzése szerint

a várakozási idő egyes repülőtereken akár a hat órát is elérheti az idei nyáron,

miközben a csúcsidőszakokban már most jegyeztek fel három és fél órás sorban állást. A szervezet szerint az új ellenőrzési protokoll hosszú várakozási időt, lekésett járatokat és komoly feszültséget okoz a turisztikai szektorban.

A Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség egyik vezető tisztségviselője szerint a helyzet "stabilizálódása" akár két évet is igénybe vehet.

Címlapkép forrása: Jaimi Joy/Bloomberg via Getty Images

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