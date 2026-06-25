Veszélyben az Egyesült Államok csúcstechnológiája: ravasz módszer bukott ki, azonnal lépett a kormány

Az Anthropic amerikai mesterségesintelligencia-kutató cég azzal vádolta meg a kínai technológiai és e-kereskedelmi óriásvállalatot, az Alibabát, hogy az jogtalanul próbálta meg másolni Claude nevű nyelvi modelljük képességeit. A Reuters által megismert dokumentumok szerint ez a valaha észlelt legnagyobb ilyen jellegű szellemitulajdon-szerzési kísérlet a vállalat ellen.

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Az Anthropic az incidenst úgynevezett tudásdesztillációs kísérletként jellemezte. Ennek a módszernek a lényege, hogy

egy egyszerűbb, kisebb kapacitású modellt egy fejlettebb rendszer kimenetei alapján tanítanak be, amivel jelentősen felgyorsítható a saját fejlesztési folyamat.

A vállalat adatai szerint a kampány 2026. április 22. és június 5. között zajlott, és ennek során mintegy

25 ezer fiktív felhasználói fiókon keresztül több mint 28,8 millió interakciót kezdeményeztek a Claude-dal.

Az amerikai fejlesztőcég hangsúlyozta, hogy a tudásdesztilláció révén Kína jóval gyorsabban érheti el az Anthropic legfejlettebb, Mythos Preview szintű technológiai képességeit. A kiküldött levél szerint a művelet mögött az Alibabához és annak mesterségesintelligencia-laboratóriumához, az Alibaba Qwenhez köthető szereplők állnak. Az Alibaba egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A június 10-i keltezésű levelet Tim Scott és Elizabeth Warren szenátoroknak, az amerikai szenátus bankbizottsága elnökének és alelnökének címezték egy közelgő kongresszusi meghallgatás előtt. Áprilisban a Fehér Ház már nyíltan megvádolta Kínát azzal, hogy szinte ipari méretekben tulajdonítja el az amerikai mesterségesintelligencia-laboratóriumok szellemi tulajdonát.

Az Anthropic már februárban jelezte, hogy a kínai DeepSeek startup – amelynek rendkívül olcsó modellje 2025 januárjában megrengette a technológiai szektort – és két másik kínai laboratórium szintén megpróbálta engedély nélkül kinyerni a Claude képességeit. A DeepSeek akkori próbálkozása több mint 150 ezer interakciót, a Moonshot AI-é több mint 3,4 milliót, a MiniMaxé pedig több mint 13 milliót tett ki.

Az Alibabát ebben a hónapban vette fel az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon a kínai katonai kapcsolatokkal rendelkező vállalatok listájára, amit az érintett cég határozottan vitat. Az amerikai kereskedelmi tárca ugyanakkor még nem helyezte el a DeepSeeket a hivatalos kereskedelmi feketelistára, jóllehet egy kormányzati szakértői testület már nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a startupot. A minisztérium a döntéssel feltehetően a Washington és Peking közötti feszültség további éleződését igyekszik elkerülni.

Június 12-én, két nappal a levél elküldése után a kereskedelmi minisztérium szigorú korlátozásokat léptetett életbe az Anthropic legújabb, Mythos és Fable nevű modelljeire. A döntést azzal indokolták, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a rendszereket kínai vagy más, kockázatot jelentő országok katonai és hírszerzési szervei saját céljaikra használják fel. A korlátozások bevezetése után az Anthropic világszerte letiltotta a hozzáférést a kérdéses modellekhez.

Forrás: Reuters

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