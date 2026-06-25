Veszélyben az Egyesült Államok csúcstechnológiája: ravasz módszer bukott ki, azonnal lépett a kormány

Az Anthropic az incidenst úgynevezett tudásdesztillációs kísérletként jellemezte. Ennek a módszernek a lényege, hogy
egy egyszerűbb, kisebb kapacitású modellt egy fejlettebb rendszer kimenetei alapján tanítanak be, amivel jelentősen felgyorsítható a saját fejlesztési folyamat.
A vállalat adatai szerint a kampány 2026. április 22. és június 5. között zajlott, és ennek során mintegy
25 ezer fiktív felhasználói fiókon keresztül több mint 28,8 millió interakciót kezdeményeztek a Claude-dal.
Az amerikai fejlesztőcég hangsúlyozta, hogy a tudásdesztilláció révén Kína jóval gyorsabban érheti el az Anthropic legfejlettebb, Mythos Preview szintű technológiai képességeit. A kiküldött levél szerint a művelet mögött az Alibabához és annak mesterségesintelligencia-laboratóriumához, az Alibaba Qwenhez köthető szereplők állnak. Az Alibaba egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A június 10-i keltezésű levelet Tim Scott és Elizabeth Warren szenátoroknak, az amerikai szenátus bankbizottsága elnökének és alelnökének címezték egy közelgő kongresszusi meghallgatás előtt. Áprilisban a Fehér Ház már nyíltan megvádolta Kínát azzal, hogy szinte ipari méretekben tulajdonítja el az amerikai mesterségesintelligencia-laboratóriumok szellemi tulajdonát.
Az Anthropic már februárban jelezte, hogy a kínai DeepSeek startup – amelynek rendkívül olcsó modellje 2025 januárjában megrengette a technológiai szektort – és két másik kínai laboratórium szintén megpróbálta engedély nélkül kinyerni a Claude képességeit. A DeepSeek akkori próbálkozása több mint 150 ezer interakciót, a Moonshot AI-é több mint 3,4 milliót, a MiniMaxé pedig több mint 13 milliót tett ki.
Az Alibabát ebben a hónapban vette fel az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon a kínai katonai kapcsolatokkal rendelkező vállalatok listájára, amit az érintett cég határozottan vitat. Az amerikai kereskedelmi tárca ugyanakkor még nem helyezte el a DeepSeeket a hivatalos kereskedelmi feketelistára, jóllehet egy kormányzati szakértői testület már nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a startupot. A minisztérium a döntéssel feltehetően a Washington és Peking közötti feszültség további éleződését igyekszik elkerülni.
Június 12-én, két nappal a levél elküldése után a kereskedelmi minisztérium szigorú korlátozásokat léptetett életbe az Anthropic legújabb, Mythos és Fable nevű modelljeire. A döntést azzal indokolták, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a rendszereket kínai vagy más, kockázatot jelentő országok katonai és hírszerzési szervei saját céljaikra használják fel. A korlátozások bevezetése után az Anthropic világszerte letiltotta a hozzáférést a kérdéses modellekhez.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Aggódnak az oroszok: titkos, bénító csapás készül a nukleáris arzenál ellen
Már készülnek az új generációs technológiák.
Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei
Az idei teszteredmények még nagyobb stabilitást mutatnak, mint a korábbiak.
Elárulta az MNB: 18 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, beavatkozás nélkül stagnálás jöhet
Idén az év egészében az új lakások száma 30 százalékkal 15 700-ra nőhet.
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Két új fontos részletet árult el az intézmény.
Bemondták az oroszok a legfontosabb békefeltételt: amíg ez nem teljesül, nincs vége a háborúnak
Nem lehet kötni olyan egyezményt, amiben ez nem szerepel.
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Nem csoda, hogy az oroszok olyan dühösek.
Az EU gázellátásának a felét biztosítják, most ellátási válsággal riogatják Brüsszelt egyetlen szabályozás miatt
Az Európai Bizottság kész tárgyalni, de nagy engedményt nem tesznek.
Pusztító erejű kettős földrengés rázta meg Venezuelát: azonnal rendkívüli állapotot hirdettek
Nagyon súlyosak a károk.
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.