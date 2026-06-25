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Vonakodva, de meglépte a népszerű fapados: fontos változás jön a gyerekkel utazó családok számára
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Vonakodva, de meglépte a népszerű fapados: fontos változás jön a gyerekkel utazó családok számára

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A Ryanair változtatott a helyfoglalási szabályzatán, így a szülők mostantól külön díj megfizetése nélkül ülhetnek a kisgyermekeik mellé. A módosítás azután lépett életbe, hogy a brit a Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) vizsgálatot indított - írja a BBC.

Az új szabályzat értelmében a gyermekükkel utazó felnőttek számára, akik nem akarnak pluszban fizetni a helyfoglalásért,

az utasfelvételkor jelölik ki az ingyenes ülőhelyeket.

A Ryanair közleménye szerint ez összhangban van a legtöbb európai légitársaság gyakorlatával. Az ingyenes szülői ülőhelyeket a repülőgép hátsó részében biztosítják, mivel az első sorokat általában előre lefoglalják.

A korábbi rendszerben a gyermekkel utazó felnőtteknek egyszer kellett helyfoglalási díjat fizetniük, ami fejében legfeljebb négy gyermek számára választhattak ingyenesen egymás melletti üléseket. A CMA szerint ez járatonként általában 8 fontos pluszköltséget jelentett. A hatóság azt vizsgálta, hogy a Ryanair ezzel nem hárította-e át a szülőkre a gyermekbiztonságra és a fogyatékossággal élő utasok jogaira vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek árát.

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A csütörtökön életbe lépett módosítás a légitársaság várakozásai szerint nem érinti majd a bevételeiket.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bírálta a versenyhatóságot, és kijelentette,

a légitársaság "vonakodva" igazodik az iparági normához.

Véleménye szerint a korábbi szabályozás teljesen megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a családoknak pedig biztonságot nyújtott, hogy már a foglalás pillanatában tudták, hol fognak ülni. A cégvezető azzal vádolta a CMA-t, hogy a verseny és az alacsony árak ösztönzése helyett egy kevésbé átlátható és kevésbé fogyasztóbarát gyakorlat átvételére kényszeríti a Ryanairt, csak azért, mert az az elterjedt az iparágban.

A CMA közölte, górcső alá fogja az új szabályozás betartását, így az eljárásuk továbbra is folyamatban van. A hatóság szóvivője kiemelte, mindez nem változtat azon a tényen, hogy a családoknak eddig kötelező jellegű felárat kellett fizetniük.

A Ryanair gyakorlatára korábban rámutató Which? fogyasztóvédelmi szervezet jelezte, hogy a következő hónapokban szorosan nyomon követi, hogy a szülők valóban ingyen ülhetnek-e a gyermekeik mellé.

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