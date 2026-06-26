100 ezer fős elbocsátás jöhet a Volkswagennél, egymás után zárhatják be a német gyárakat

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Jelentős átalakítások jöhetnek a Volkswagennél

A megszellőztetett információk szerint masszív leépítésre készül a Volkswagen, ha valóban 100 ezer fő körüli leépítésre kerül sor, ez a csoport durván 663 ezer munkavállalójának 15 százalékát érintheti globálisan.

Arról is írnak továbbá, hogy Oliver Blume vezérigazgató

a következő öt évben jelentősen, mintegy 15 százalékkal csökkentené a beruházásokat, így azok összege valamivel több mint 130 milliárd eurót tenne ki.

A magazin belső forrásai szerint Blume és Arno Antlitz pénzügyi igazgató gyökeres változtatásokra készül. Elképzeléseik alapján a névadó VW márkát, valamint az alkatrészgyártó egységeket leválasztanák a jelenlegi holdingstruktúráról, és önálló vállalatokká szerveznék át őket.

A lap úgy tudja, hogy a Volkswagen középtávon több németországi gyárát is bezárhatja, így a hannoveri, a zwickaui és az emdeni üzemek mellett a konszernhez tartozó Audi neckarsulmi gyára is veszélybe kerülhet. A termelést azután állítanák le ezekben az egységekben, miután a jelenleg ott gyártott modellek kifutnak.

A Volkswagen globális ipari hálózattal rendelkezik, a csoport wolfsburgi központtal 111 gyártóüzemet működtet 16 európai országban, valamint további 10 országban Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában. Európa ezen belül továbbra is központi szerepet tölt be, itt találhatók a csoport legfontosabb márkáinak bázisai, illetve számos gyártási és fejlesztési központja is.

Forrás: Volkswagen

A cikkben említett gyárak a Volkswagen német ipari hálózatának fontos elemei. Hannoverben a Volkswagen haszongépjárműveket gyárt, itt készül az ID. Buzz és a Multivan, vagyis a telephely egyszerre kötődik a márka klasszikus kisbuszos örökségéhez és az elektromos átálláshoz. Zwickau a VW egyik legfontosabb elektromosautó-üzeme volt, a gyárat teljesen EV-gyártásra állították át, ma pedig elsősorban az Audi Q4 e-tron és Q4 Sportback e-tron gyártása miatt fontos. Emden szintén az elektromos átállás miatt lényeges, itt készül az ID.4, az ID.7 és az ID.7 Tourer. A negyedik említett üzem, Neckarsulm már az Audihoz tartozik, itt készül többek között az Audi A5, A6, A8 és az elektromos e-tron GT.

Megszólalt a Volkswagen is

A Volkswagen egyelőre nem kommentálta a lap értesüléseit.

Az ügy releváns tényeit az illetékes szervek fogják megvitatni és jóváhagyni. Nem kívánjuk megelőzni ezt a folyamatot

– közölte a csoport.

A csoport igazgatótanácsa többször is hangsúlyozta, hogy jelenlegi üzleti modellünk jelenlegi formájában már nem működik minden márkánk esetében

– tették hozzá, megjegyezve, hogy mind a csoport, mind az autóipar mélyreható átalakuláson megy keresztül.

Előzmények

A mostani értesülés nem előzmény nélküli. A Volkswagennél évek óta tart a költségbázis lefaragása, de a folyamat 2024-ben fordult igazán komolyra. A cég már 2023 végén elindította a VW márka eddigi legnagyobb teljesítményjavító programját, amely 2026-ra 10 milliárd eurós eredményjavulást célzott. Ennek része volt az adminisztratív területek személyi költségeinek csökkentése, a részleges nyugdíjazási program kiterjesztése, valamint a létszámstop fenntartása.

A konfliktus 2024 őszén eszkalálódott, amikor a Volkswagen már németországi gyárbezárásokat sem zárt ki, ami történelmi lépés lett volna a vállalatnál. A menedzsment akkor arra hivatkozott, hogy a német költségszint mellett a VW márka versenyképessége romlik, miközben az európai kereslet gyenge, a kínai verseny pedig egyre erősebb. A vállalat ezt követően felmondta a régi munkahelyvédelmi megállapodások egy részét is, ami a korábbinál közvetlenebbül nyitotta meg az utat a leépítések előtt.

A hónapokig tartó, sztrájkfenyegetésekkel kísért tárgyalások végén 2024 decemberében született meg a nagy kompromisszum az üzemi tanáccsal és az IG Metallal. Ennek alapján a VW csoport németországi telephelyein 2030-ig több mint 35 ezer munkahely szűnik meg társadalmilag kezelt formában, a németországi gyártókapacitást pedig 734 ezer autóval csökkentik.

A két szám közötti eltérést az magyarázza, hogy a Manager Magazin globális szintű munkahelymegszüntetésekről írt, míg a 35 ezer fő csak a németországi telephelyekre vonatkozik.

A megállapodás középtávon évi több mint 15 milliárd eurós megtakarítást céloz, miközben a munkavállalók több évre lemondtak a béremelésekről és egyes bónuszokról. A megállapodás ugyanakkor formálisan kizárta a közvetlen gyárbezárásokat, ezért is érzékeny politikailag és munkaügyileg minden olyan újabb terv, amely német üzemek kifuttatásáról szól.

Ebből a szempontból új információ, hogy a lap szerint megint felmerült a gyárbezárások lehetősége.

A spórolás azóta sem állt meg a névadó VW márkánál. Az Audi 2025-ben 7500 németországi adminisztratív és fejlesztési munkahely leépítéséről állapodott meg, a szoftverfejlesztő Cariadnál is jelentős létszámcsökkentés indult, a Porsche pedig saját eredményromlása miatt kényszerült újabb költségcsökkentési lépésekre. A csoport 2026-ban már nagyjából 50 ezer németországi munkahely megszüntetésével számolt 2030-ig, miközben a menedzsment egyre nyíltabban beszélt arról, hogy a jelenlegi költségcsökkentési programok önmagukban nem elegendők.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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