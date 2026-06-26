4000 órás képzést kaptak a Paks II. Atomerőmű szakemberei

Négyezerórás oroszországi képzésük zárásaként 2026. június 26-án sikeres vizsgát tettek azok a magyar instruktorok, akik a Paks II. Atomerőmű üzemeltető személyzetének felkészítését végzik majd. A program elméleti része a Roszatom Műszaki Akadémiáján zajlott, a szakmai gyakorlat pedig a Paks II. Atomerőmű referenciájaként szolgáló Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésén – közölte a Roszatom.

Az orosz társaság közleménye szerint a magyar fél követelményei alapján fejlesztett instruktor képzési program 2022-ben indult a Paks II. projektre vonatkozó szerződések keretében. A magyar szakemberek az elméleti képzés mellett multifunkcionális szimulátoron gyakoroltak a Roszatom Műszaki Akadémia szentpétervári fióktelepén, valamint szakmai gyakorlatot végeztek a Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésén. A képzésük időtartama négyezer óra volt. Minden egyes kurzust köztes értékelés zárt.

A záróvizsga értékelő bizottságát a Paks II. Atomerőmű Zrt., a fővállalkozó Atomsztrojexport, valamint a Roszenergoatom konszern és a Roszatom Műszaki Akadémia képviselői alkották, akik a követelményeket sikeresen teljesítők számára átadták a tanúsító oklevelet. A betanuló szimulátor instruktorok fogják kiképezni a Paks II. Atomerőmű üzemeltető személyzetét, részt vesznek az oktatási program és tananyag összeállításában, de még az ő felkészítésük sem ért véget: a jövőben további Paks II. specifikus képzések és átképzések várnak rájuk.

„Jelképes, hogy a békés célt szolgáló atomenergia napján adjuk át a magyar betanuló szimulátor instruktoroknak a referenciaerőmű-oktatói program elvégzését tanúsító oklevelet. Ők azok a szakemberek, akik a jelenleg építés alatt álló Paks II. Atomerőmű későbbi személyzetének képzését fogják végezni a blokkok biztonságos üzemeltetése érdekében.” – hangsúlyozta Jurij Szeleznyov, a Roszatom Műszaki Akadémia rektora.

„A saját instruktorok képzése kulcsfontosságú a Paks II. Atomerőmű jövőbeli operatív irányitó szervezetének létrehozásához. A Roszatom Műszaki Akadémián képzett szakemberek már most elkezdték olyan kompetenciákat sajátítottak el, amelyekre az erőművi blokkok üzembe helyezésének minden szakaszában szükség lesz.” – jelentette ki Vitalij Poljanyin, az Atomsztrojexport vállalat alelnöke, a Paks II. Atomerőmű projekt igazgatója

„Büszkék lehetünk arra, hogy Paks II. az Európai Unió legelőrehaladottabb atomerőmű-beruházása. Aki ma kijön az építési területre, láthatja, hogy

mindkét munkagödörben gőzerővel folyik a munka. És miközben kollégáink Oroszországban tanultak, elkezdődött az Oktató- és Szimulátorközpont építése is.

Az instruktoroknak jelentős szerepük lesz abban, hogy ezt a létesítményt megtöltsük tartalommal, biztosítsuk a jól képzett szakembereket az üzembe helyezéshez, az üzemeltetéshez.” – mondta Szarvas Krisztián, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese.

„Az instruktorok felelőssége nagy. Ők alapozzák meg az erőmű személyzetének gondolkodásmódját, szemléletét, ők szolgálnak példaként. Nekik nemcsak a szükséges tudást, műszaki ismereteket kell továbbadniuk, hanem a biztonsági kultúra alapelveit és a vállalat értékrendjét is” – emelte ki Benedek Áron, a Paks II. Zrt. HR igazgatója.

A Paks II. Atomerőműkét, III+ generációs VVER-1200 blokkal épül a 2014. január 14-i orosz-magyar kormányközi megállapodás és a vonatkozó EPC-szerződés alapján.

A Roszenergoatom konszern az atomerőműveket üzemeltetető személyzet számára kidolgozott képzési rendszere lehetővé teszi, hogy évente 1400 szakembert adjanak az orosz atomerőművek, illetve és külföldön épülő orosz tervezésű atomerőművek számára, kielégítve ezzel a 11 működő orosz atomerőmű és 8 építés alatt lévő oroszországi és külföldi atomerőmű működtető személyzet iránti igényét.

A Roszatom Műszaki Akadémia korszerű nemzetközi oktatási központ, amely magasan képzett szakembereket ad az atomenergetikai ipar számára. 1967 óta több mint 500 000 szakembert képeztek ki; 1972 óta oktatnak külföldieket, eddig 10 000 szakembert képeztek ki külföldi atomerőművek számára, köztük a Paksi Atomerőmű üzemeltető személyzetét.

A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés az első oroszországi III+ generációs atomerőmű, amely továbbfejlesztett műszaki, biztonsági és gazdaságossági mutatókkal rendelkezik. A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés a Paks II. Atomerőmű referenciája. A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés blokkjainak tervezett üzemideje 60 év, további 20 éves üzemidő-hosszabbítási lehetőséggel.

A Roszatom állami vállalat egy globális, több iparágat lefedő technológiai holdingtársaság, amely az energetikai, gépészeti és építőipari szektorban rendelkezik eszközökkel. Több mint 550 tagvállalatot és szervezetet egyesit és mintegy 415 000 embert foglalkoztat. A Roszatom nagyszabású atomerőmű-építési programot hajt végre Oroszországban és külföldön - 11 országban 40 blokkra van megrendelése.

A Roszatom atomerőműveket kínál, beleértve a kis moduláris (SMR) technológiát. Az atomerőművi blokkokat kulcsrakészen építi meg, biztosítja a nukleáris üzemanyagellátást, az üzemeltető és karbantartó személyzet kiképzését, az üzemeltetési támogatást és a karbantartást - derült ki az orosz társaság közleményéből.

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