Földrengéskáosz: rendkívüli bejelentést tett a Yettel és a One

A One Magyarország azt közölte, hogy
rendkívüli roaming kedvezménnyel segíti a Venezuelában tartózkodó ügyfeleit.
Ezzel célja, hogy a rendkívüli helyzetben az érintettek számára megkönnyítse a családtagjaikkal és szeretteikkel való kapcsolattartást, valamint támogassa a szükséges kommunikációt és a hivatalos információkhoz való hozzáférést a külföldi tartózkodásuk ideje alatt.
A vállalat az intézkedés keretében az előfizetéses ügyfelek venezuelai roamingban indított és fogadott hívásainak díját egy héten keresztül, 2026. június 26. és 2026. július 3. között automatikusan jóváírja. A Venezuelában tartózkodó feltöltőkártyás ügyfelek egyszeri 10 ezer forintos egyenlegfeltöltésben részesülnek.
A kedvezmény a jogosult ügyfelek esetében automatikusan érvényesül, külön igénylésre nincs szükség jelezték. Tájékoztatásuk szerint további részletek a www.one.hu weboldalon, valamint a belföldről díjmentesen hívható 1270-es vagy külföldről normál díjjal hívható +36 70 700 1270 ügyfélszolgálati telefonszámokon.
A Yettel arról tájékoztatott, hogy
jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára
annak érdekében, hogy az érintett ügyfelek a 2026. június 24-én történt földrengést követő időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel.
A roaming kedvezmény az országban tartózkodó, lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfelek esetén a 2026. június 26. és július 3. közötti időszakban indított és fogadott hívásokra vonatkozik.
A feltöltőkártyás ügyfelek számára a Yettel 15 ezer forint jóváírást biztosít a Venezuelában fogadott és indított hívásokra. A roaming kedvezmény az arra jogosult ügyfelek számára automatikusan érvényesül - közölte a Yettel.
Venezuela északi részét, elsősorban a fővárost Caracast és a környező part menti régiót június 24-én helyi idő szerint késő este
pusztító, kettős földrengés
- a Richter-skála szerint 7,2-es és 7,5-ös erősségű - rázta meg, legalább 600 ember halálát és súlyos károkat okozva.
Címlapkép forrása: Portfolio
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