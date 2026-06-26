Földrengéskáosz: rendkívüli bejelentést tett a Yettel és a One

Kedvezményekkel segítik a Venezuelában tartózkodó ügyfeleiket a távközlési társaságok, erről közleményben tájékoztatták az MTI-t pénteken.

A One Magyarország azt közölte, hogy

rendkívüli roaming kedvezménnyel segíti a Venezuelában tartózkodó ügyfeleit.

Ezzel célja, hogy a rendkívüli helyzetben az érintettek számára megkönnyítse a családtagjaikkal és szeretteikkel való kapcsolattartást, valamint támogassa a szükséges kommunikációt és a hivatalos információkhoz való hozzáférést a külföldi tartózkodásuk ideje alatt.

A vállalat az intézkedés keretében az előfizetéses ügyfelek venezuelai roamingban indított és fogadott hívásainak díját egy héten keresztül, 2026. június 26. és 2026. július 3. között automatikusan jóváírja. A Venezuelában tartózkodó feltöltőkártyás ügyfelek egyszeri 10 ezer forintos egyenlegfeltöltésben részesülnek.

A kedvezmény a jogosult ügyfelek esetében automatikusan érvényesül, külön igénylésre nincs szükség jelezték. Tájékoztatásuk szerint további részletek a www.one.hu weboldalon, valamint a belföldről díjmentesen hívható 1270-es vagy külföldről normál díjjal hívható +36 70 700 1270 ügyfélszolgálati telefonszámokon.

A Yettel arról tájékoztatott, hogy

jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára

annak érdekében, hogy az érintett ügyfelek a 2026. június 24-én történt földrengést követő időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel.

A roaming kedvezmény az országban tartózkodó, lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfelek esetén a 2026. június 26. és július 3. közötti időszakban indított és fogadott hívásokra vonatkozik.

A feltöltőkártyás ügyfelek számára a Yettel 15 ezer forint jóváírást biztosít a Venezuelában fogadott és indított hívásokra. A roaming kedvezmény az arra jogosult ügyfelek számára automatikusan érvényesül - közölte a Yettel.

Venezuela északi részét, elsősorban a fővárost Caracast és a környező part menti régiót június 24-én helyi idő szerint késő este

pusztító, kettős földrengés

- a Richter-skála szerint 7,2-es és 7,5-ös erősségű - rázta meg, legalább 600 ember halálát és súlyos károkat okozva.

Címlapkép forrása: Portfolio