Gigantikus beruházást jelentett be a Samsung

Hétfőn mutathatja be eddigi legnagyobb beruházási tervét a Samsung csoport. A dél-koreai sajtóértesülések szerint a vállalat tízéves távlatban mintegy 1000 billió vonos, azaz körülbelül 648 milliárd dolláros fejlesztést tervez, amellyel az ország következő gazdasági növekedési ciklusát alapoznák meg. A gigantikus csomag jelentős részét, akár 300 billió vont is az ország délnyugati régiójában felépítendő félvezetőgyárakra fordíthatnak.

A Maeil Business Newspaper beszámolója alapján a beruházások

a mesterségesintelligencia-adatközpontokra, az akkumulátorgyártásra és a kijelzőkre is kiterjednek.

Az elnöki hivatalban tartandó egyeztetésen ismertetik I Dzsemjong elnökkel az elképzeléseket. A találkozón a Samsung Electronics és az SK Hynix vezetői is részt vesznek, hogy felvázolják a fővároson, Szöulon kívüli régiókat célzó fejlesztési terveiket.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint hétfőn három olyan nagyprojektet mutatnak be a nemzeti felzárkózás elősegítésére, amelyek a félvezető-ipart, a mesterségesintelligencia-adatközpontokat és a robotikát érintik. Bár a részleteket a kormányzat és a magánszektor szereplői közösen ismertetik majd, és jelentős tőkebevonásra számítnak, konkrétumokat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A kezdeményezés célja, hogy a mesterséges intelligencia térnyerését országos gazdasági motorrá alakítsa, felszámolja az infrastrukturális szűk keresztmetszeteket, valamint a fővárosi régión kívüli területekre is munkahelyeket és csúcstechnológiás gyártást telepítsen. Kim Jongbom kormánytanácsadó hangsúlyozta, hogy az SK Hynixnek és a Samsungnak a 2040-es évekre tervezett projektjeit várhatóan a 2030-as évek közepére kell előrehozniuk, mivel a memóriachipek iránti kereslet a vártnál gyorsabban növekszik, miközben a szöuli agglomerációban már nincs elegendő terület, áram és víz a további bővítésekhez.

A nagyszabású terv ugyanakkor komoly politikai vitákat is szül. Az ellenzéki Néphatalom Pártja szerint a kormányzat politikai indíttatásból, a saját délnyugati bázisára igyekszik terelni a forrásokat. A párt szóvivője kijelentette, hogy a félvezetőgyárak helyszínéről a vállalatoknak kell dönteniük, nem pedig az elnöknek. I Dzsemjong népszerűsége egyébként 51 százalékra csökkent, ami a tavaly júniusi beiktatása óta a legalacsonyabb szintet jelenti.

Szakértők szintén kétségbe vonják, hogy a tervezett délnyugati félvezető-ipari központ képes lesz-e biztosítani a csúcstechnológiás gyártáshoz szükséges szakembergárdát és infrastruktúrát. Kim Thedzsun, a Hanjang Egyetem professzora szerint a képzett munkaerő megtalálása kulcsfontosságú lesz a projekt sikere szempontjából. Úgy véli, ha nem épül valóban élvonalbeli üzem, a helyi gazdasági hatás korlátozott marad, és a fejlesztés könnyen kimerülhet egy múló építőipari és ingatlanpiaci fellendülésben. Ezzel párhuzamosan a meglévő félvezetőgyártó központok, például Icshon jövője miatt is aggódnak, ahol az önkormányzati adóbevételek döntő része az SK Hynix helyi üzeméhez kapcsolódik.

Forrás: Reuters

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