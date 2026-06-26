Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A nemzetközi piacokon újra elromlott a hangulat, főleg a tech szektort érő eladási hullám miatt, miközben a magyar tőzsdén is inkább óvatosság látszik.

Az irányt keresi a BUX ma reggel, az index értéke 139 689 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,2 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 1 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,7 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az ANY és a BIF teljesít, míg a leggyengébben az Akko és a Rába indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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