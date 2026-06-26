TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Üzlet

Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A nemzetközi piacokon újra elromlott a hangulat, főleg a tech szektort érő eladási hullám miatt, miközben a magyar tőzsdén is inkább óvatosság látszik.

Az irányt keresi a BUX ma reggel, az index értéke 139 689 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,2 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 1 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,7 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az ANY és a BIF teljesít, míg a leggyengébben az Akko és a Rába indítja a napot.

Még több Üzlet

Okosabb mérés, kisebb számlák: van még tér a magyar cégek energiatakarékosságában

Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok

Kiszivárgott a terv: saját lakossági mobilhálózatot indíthat a SpaceX

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

A világ 400 legjelentősebb tőzsdei vállalata közé került be az OTP

Címlapkép forrása: damircudic

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Új muníciót kapott az AI-trade - Mi történik a tőzsdéken?
Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet
Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility