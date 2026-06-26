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Kiszivárgott a terv: saját lakossági mobilhálózatot indíthat a SpaceX
Üzlet

Kiszivárgott a terv: saját lakossági mobilhálózatot indíthat a SpaceX

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A SpaceX arról tájékoztatta a befektetőit, hogy önálló Starlink mobilszolgáltatás indítását tervezi az amerikai lakossági piacon, számolt be a Financial Times. A lépéssel az Elon Musk vezette vállalat a Verizon, az AT&T és a T-Mobile közvetlen versenytársává válhat.

A SpaceX jelenleg a T-Mobile-lal együttműködve nyújt közvetlen műholdas mobilkapcsolati szolgáltatást az Egyesült Államokban, amely kiegészítő lefedettséget biztosít, és a távoli térségekre is kiterjeszti a hálózati elérést.

A friss információk szerint azonban a cég már egy saját, lakossági Starlink-szolgáltatás elindítását fontolgatja, és akár önálló földi mobilhálózat kiépítésére is sor kerülhet.

A Financial Times információi szerint Gwynne Shotwell elnök erről egy nemrégiben tartott, tőzsdei bevezetést előkészítő roadshow során beszélt a befektetőknek.

A háttérben komoly frekvenciavásárlások húzódnak meg. A SpaceX tavaly szeptemberben mintegy 17 milliárd dollárért vásárolt frekvenciahasználati jogokat az EchoStartól a Starlink-hálózat számára, amit novemberben egy újabb, 2,6 milliárd dolláros tranzakció követett. Ezekkel a frekvenciasávokkal a vállalat gyorsan kiépíthet egy stabil és versenyképes árazású, közvetlen műholdas mobilszolgáltatást.

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Az Oppenheimer brókercég hónap eleji elemzése szerint a SpaceX a Starlink terjeszkedésével alapjaiban formálhatja át az 1600 milliárd dolláros amerikai távközlési piacot. Az űripari cég rekordmagas piaci értékeltsége jelentős részben a már több mint 10 millió előfizetővel rendelkező Starlinknek, valamint a rakétaindítási üzletágnak köszönhető, amely az elemzők szerint forradalmasította a világűr elérését.

Forrás: Reuters

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