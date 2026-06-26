Kitiltanak egy autógyártót az USA-ból

Az amerikai kereskedelmi minisztérium elutasította a Polestar engedélykérelmét az úgynevezett hálózatba kapcsolt járművekre vonatkozó szabályozás (Connected Vehicles Rule) alapján.
Ez a rendelkezés a 2027-es modellévtől kezdődően korlátozza a Kínához köthető, hálózati kapcsolatra képes technológiát alkalmazó autók behozatalát és értékesítését.
A tiltás a Bluetooth-, wifi-, mobilhálózati, valamint bizonyos műholdas kommunikációs technológiákra is kiterjed, mivel a hatóságok attól tartanak, hogy ezek alkalmasak lehetnek az amerikai tulajdonosok érzékeny adatainak gyűjtésére.
A szabályozást még Joe Biden elnöksége idején, 2025 januárjában fogadták el, a hivatalba lépő Trump-kormányzat pedig fenntartotta az intézkedést. Ez a döntés a legújabb jelentős lépés a Kínában gyártott és onnan exportált autók kiszorítása felé, miközben Washington a hazai autóipart igyekszik védeni és megerősíteni. A kínai elektromos járművek behozatalát az Egyesült Államokba emellett már jelenleg is rendkívül magas védővámok terhelik.
A többségében a kínai Geely Holding tulajdonában lévő, svédországi székhelyű Polestar közölte, hogy a már piacra dobott Polestar 3 és Polestar 4 modelleket továbbra is értékesíti az Egyesült Államokban, és biztosítja a szervizhálózatához való hozzáférést. A vállalat úgy döntött, hogy nem fellebbez a határozat ellen.
A vállalat egyre inkább az európai piacra összpontosít, mivel az amerikai eladásai elenyészőek maradtak. Az első negyedévben az árbevételének mindössze 6 százaléka származott az Egyesült Államokból, miközben Európa 78 százalékos részesedést képviselt. Michael Lohscheller vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a stratégia középpontjában a kontinens áll, amely a cég legfőbb növekedési motorja, és ahol a jövőben a tervezett új Polestar 7 modellt is gyártani fogják.
A kormányzati döntés bizonytalan helyzetbe hozza a Polestar 3-at, amely a márka egyetlen amerikai gyártású modellje. A gyártó bizonyos autóit készítő Volvo Cars még márciusban bejelentette, hogy a Polestar 3 összeszerelését a kínai Csengtuból a dél-karolinai üzemébe helyezi át, ám a kínai gyártósorokat egyelőre nem állították le. A Volvo – amely tulajdonosi háttere miatt szintén egyedi engedélyre szorult – májusban ugyan megkapta a jóváhagyást, de járműveinek továbbra is teljesíteniük kell az új szabályozás szigorú előírásait.
Forrás: Reuters
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