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Közös budapesti szúnyoggyérítési program jön
Üzlet

Közös budapesti szúnyoggyérítési program jön

MTI
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A főváros egészére kiterjedő szúnyoggyérítési programot fogadott el pénteken a Fővárosi Közgyűlés. Magáról a közgyűlésről itt számoltunk be.

Az előterjesztés szerint nem teljes körű a katasztrófavédelem, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szúnyoggyérítési tevékenységének összehangoltsága, és emiatt az

nem elég hatékony.

A hatékonyság növeléséhez szükség van szakértői támogatással végzett, egységes és koordinált szúnyoggyérítési tevékenységre, a legújabb technológiák és kutatási eredmények alkalmazására, lakossági szemléletformáló kampányokra és a feladatellátásra kötelezett szereplők közötti folyamatos kommunikációra, együttműködésre - mutattak rá.

A szúnyoggyérítési program olyan stratégiai intézkedéssorozatot határoz meg, amely rögzíti többek között a hatékony együttműködési rendszer létrehozását, a feladatellátás eszközeit, felelőseit és az egyes feladatok ütemezését.

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Magáról a közgyűlésről itt számoltunk be.

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