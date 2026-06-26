Még ki sem adták, máris letiltoltták a legújabb ChatGPT-t: túl veszélyes lenne publikálni

A megkeresés azt követően érkezett, hogy a washingtoni adminisztráció exportkorlátozásokat vezetett be az Anthropic ellen, ami miatt

a vállalat kénytelen volt visszavonni legfejlettebb modelljeit, a Mythost és a Fable-t.

Ezek a rendszerek komoly aggodalmat keltettek a politikai és a pénzügyi döntéshozók körében is, mivel fejlett kiberbiztonsági képességeik egyes szakértők szerint példátlan kockázatokat hordoznak.

Egy meg nem nevezett forrás szerint az OpenAI és a kormányzat a fejlesztő legújabb modelljét a Mythosszal "egyenértékűnek" tekinti. Az OpenAI azért fogadta el a korlátozott terjesztést, mert így megnyílt az út a piaci bevezetés előtt egy olyan átmeneti időszakban, amikor még nem létezik egységes szövetségi szabályozás az új generációs mesterségesintelligencia-modellekre.

Az ügyről elsőként beszámoló The Information gazdasági lap Sam Altman vezérigazgató egy belső körlevelét idézte, amely szerint a kormányzat eseti alapon, ügyfelenként engedélyezi majd a hozzáférést. Altman hozzátette, hogy a vállalat egyértelművé tette a döntéshozók számára, hogy ezt nem tartja hosszú távon működőképes megoldásnak, ezért a szektor többi szereplőjével közösen egy fenntarthatóbb szabályozási modell kialakítására törekszik.

A Fehér Ház egyik tisztségviselője megerősítette, hogy továbbra is szorosan együttműködnek a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztőkkel a technológia skálázódásából adódó kihívások kezelése érdekében. Az OpenAI nem kívánta kommentálni az értesülést.

Bár Donald Trump elnök a hónap elején aláírt egy rendeletet, amely arra kéri a fejlett modelleket fejlesztő vállalatokat, hogy a piaci megjelenés előtt harminc nappal önkéntesen nyújtsák be rendszereiket kormányzati felülvizsgálatra, ennek gyakorlati feltételei még nem adottak. Az átmeneti időszakban bizonytalanság uralkodik a piaci szereplők körében azzal kapcsolatban, hogy melyik hatóság koordinálja a folyamatokat, hiszen miközben az OpenAI közvetlenül a Fehér Háztól kapott megkeresést, addig az Anthropic exportkorlátozását a Kereskedelmi Minisztérium rendelte el.

Szakértők egyetértenek abban, hogy a kormányzatnak szerepet kell vállalnia a mesterséges intelligencia biztonságáról szóló egyeztetéseken, különösen a nemzetbiztonsági kockázatok esetében. Brad Carson, a kétpárti Public First szuperbizottság vezetője ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi, eseti alapú, átláthatatlan és jogilag is kétséges megközelítés helyett kiszámítható szabályozásra van szükség, amely tiszteletben tartja az átláthatóság és a méltányosság alapelveit.

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