Most indulsz Budapest felől a Balatonra? Torlódásra számíts!

Az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-s csomópont utáni szakaszon egy korábbi balesetben megsérült kamion vesztegel. Ócsa térségében, a 27-es kilométernél lezárták a külső sávot, ami miatt több kilométeres kocsisor alakult ki.

Az M7-es autópályán a Balaton felé utazóknak is hosszabb menetidővel kell számolniuk, mivel a megnövekedett forgalom miatt

Törökbálint és Martonvásár között szakaszos torlódások lassítják a haladást.

Szentes közelében, a 451-es főút 44-es kilométerszelvényénél két személygépkocsi ütközött össze. Bár a korábbi teljes útlezárást már feloldották, a járművek jelenleg csak félpályán, váltakozó irányban haladhatnak.

A közlekedést útfenntartási munkálatok is nehezítik.

Szolnokon, a 4-es főúton található Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják, ezért a 99-es kilométernél félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, ami napközben mindkét irányban jelentős torlódást okoz. Hasonló helyzetre kell készülni az 52-es főúton is, ahol Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak a szakemberek, így az erős forgalom és a félpályás korlátozások miatt ott is dugók alakulhatnak ki.

A hőségriadó miatt módosult a hétvégi nehézgépjármű-korlátozás rendje is.

A kamionstop így 2026. június 28-án, vasárnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben.

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