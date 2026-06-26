Négy éve nem látott csúcson az energiapiaci indikátor az Egyesült Államokban

Az aktív olaj- és földgázfúró tornyok száma, amely a várható kitermelés egyik megbízható előrejelzője,
a június 26-ával zárult héten tízzel emelkedett.
Ez az elmúlt négy év legnagyobb heti növekedése, amellyel a teljes állomány 573-ra nőtt, ami 2025 májusa óta a legmagasabb szintnek számít. A mostani bővüléssel az aktív fúrótornyok száma 26-tal, azaz 5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.
Az olajfúró tornyok száma héttel 440-re nőtt, ami 2025 júniusa óta a legmagasabb érték, míg a gázfúróké hárommal 125-re emelkedett. Az Egyesült Államok legnagyobb szénhidrogén-termelő tagállamában, Texasban az aktív berendezések száma héttel 268-ra bővült, ami szintén 2025 májusa óta a legmagasabb szint.
Az aktív tornyok száma 2025-ben 7 százalékkal, 2024-ben 5 százalékkal, 2023-ban pedig 20 százalékkal esett vissza. Ennek oka, hogy a nyomottabb amerikai olajárak mellett a vállalatok a kitermelés bővítése helyett inkább a részvényesi hozamok növelésére és a hitelek törlesztésére fókuszáltak.
Három egymást követő évnyi csökkenést követően az amerikai WTI nyersolaj azonnali ára 2026-ban várhatóan emelkedni fog az iráni háború miatti kínálati feszültségek következtében. Az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) várakozásai szerint az ország nyersolaj-kitermelése a 2025-ös, rekordot jelentő napi 13,6 millió hordóról napi 13,7 millió hordóra bővülhet 2026-ban.
A földgáz piacán az EIA szintén a termelés növekedését vetíti előre, így a tavalyi rekordot jelentő, napi 107,7 milliárd köblábas mennyiség után idén napi 111,0 milliárd köblábas kitermelésre számít. A keresletet egyrészt a rendkívül energiaigényes adatközpontok áramellátása, másrészt a cseppfolyósított földgáz (LNG) formájában történő export ösztönzi.
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