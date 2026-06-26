Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok

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RSM Blog eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak? Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen

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Bankmonitor A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani? Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi deviz

Grandio Blog A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs

Holdblog Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá