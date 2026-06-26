Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok

Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést
Rendkívüli eladási hullám söpört végig pénteken a dél-koreai részvénypiacon, a Kospi index napközben közel 9 százalékot zuhant, ami miatt ismét életbe lépett a tőzsde automatikus kereskedésfelfüggesztési mechanizmusa. A zuhanást elsősorban a chipgyártók részvényeinek összeomlása váltotta ki, a befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az AI-boom fenntarthatósága megkérdőjeleződhet.
Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 1,17 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,22 százalékot eshet, a S&P 500 0,75 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,63 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza 8:30-kor a KSH két adatot is közöl: a májusi népmozgalmi (demográfiai) adatokat és a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmát, utóbbi a belső kereslet és a szolgáltatószektor szezonális teljesítményéről ad képet. Nemzetközi téren kora hajnalban a tokiói júniusi infláció érkezik, amely az országos japán fogyasztói árindex előfutáraként a Bank of Japan szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 23,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 920,62
|0,1%
|0,7%
|2,7%
|8,0%
|20,8%
|50,8%
|S&P 500
|7 357,49
|0,0%
|-1,9%
|-1,6%
|7,5%
|20,8%
|71,9%
|Nasdaq
|29 440,32
|0,8%
|-3,2%
|-0,1%
|16,6%
|32,4%
|105,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|72 366,31
|4,6%
|1,8%
|11,1%
|43,8%
|85,8%
|149,0%
|Hang Seng
|23 076,91
|-1,4%
|-3,5%
|-9,9%
|-10,0%
|-5,7%
|-21,2%
|CSI 300
|5 020,1
|1,6%
|1,6%
|2,0%
|8,4%
|26,8%
|-4,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 994,83
|1,0%
|-0,1%
|-1,6%
|2,1%
|6,4%
|60,1%
|CAC
|8 431,61
|0,5%
|-0,4%
|2,1%
|3,5%
|11,6%
|27,3%
|FTSE
|10 529,89
|0,7%
|1,3%
|0,6%
|6,0%
|20,8%
|47,6%
|FTSE MIB
|51 782,91
|0,3%
|-1,7%
|3,1%
|15,2%
|31,7%
|103,0%
|IBEX
|19 513,6
|0,6%
|0,6%
|6,1%
|12,7%
|41,3%
|114,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 624,41
|0,6%
|0,9%
|7,6%
|25,8%
|42,7%
|188,1%
|ATX
|6 488,55
|0,4%
|-0,6%
|5,5%
|21,8%
|48,8%
|86,4%
|PX
|2 555,18
|-0,2%
|0,1%
|-1,0%
|-4,9%
|19,4%
|120,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 970
|1,5%
|2,5%
|15,5%
|31,0%
|69,7%
|174,4%
|Mol
|3 648
|-0,6%
|-2,6%
|-4,7%
|24,1%
|23,1%
|52,1%
|Richter
|12 140
|1,2%
|3,9%
|1,2%
|23,1%
|20,6%
|53,3%
|Magyar Telekom
|2 692
|-1,5%
|-1,8%
|2,7%
|50,2%
|50,7%
|534,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|72,67
|1,8%
|-9,6%
|-27,6%
|26,9%
|10,1%
|-2,1%
|Brent
|73,82
|0,0%
|-7,6%
|-28,8%
|21,3%
|9,1%
|-3,2%
|Arany
|4 007,5
|0,1%
|-5,7%
|-12,3%
|-7,3%
|20,5%
|125,0%
|Devizák
|EURHUF
|354,3250
|-0,6%
|0,6%
|-0,5%
|-7,7%
|-11,6%
|0,9%
|USDHUF
|311,4535
|-0,9%
|1,6%
|1,8%
|-4,7%
|-9,7%
|6,0%
|GBPHUF
|411,2600
|-0,2%
|1,2%
|-0,6%
|-6,7%
|-12,4%
|0,7%
|EURUSD
|1,1377
|0,3%
|-1,0%
|-2,3%
|-3,1%
|-2,1%
|-4,8%
|USDJPY
|161,7950
|0,0%
|0,6%
|1,7%
|3,2%
|11,0%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3206
|0,4%
|-0,3%
|-2,2%
|-1,8%
|-3,1%
|-5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|59 696,26
|-2,1%
|-5,1%
|-22,7%
|-32,7%
|-44,4%
|88,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,39
|-0,2%
|-1,3%
|-3,6%
|5,5%
|2,8%
|186,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,86
|-0,5%
|-2,2%
|-2,1%
|-0,1%
|11,6%
|-1 543,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,13
|-1,0%
|-2,5%
|-9,3%
|-25,4%
|-28,4%
|76,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: We Are
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