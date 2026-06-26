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Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok
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Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok

Portfolio
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Az ázsiai tőzsdéken pénteken jelentős esés bontakozott ki, élén a dél-koreai és japán részvénypiaccal, a befektetők profitot realizáltak a hét korábbi, mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai ralija után. A hangulatot rontotta, hogy az Apple áremelést jelentett be a memóriacsipek drágulása miatt, ami ismét felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az AI-fejlesztések növekvő költségei visszafoghatják a technológiai szektor növekedését és nyereségességét. Ennek hatására a technológiai részvények világszerte nyomás alá kerültek, eséssel indulhat pénteken a kereskedés Európában és Amerikában is.
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Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést

Rendkívüli eladási hullám söpört végig pénteken a dél-koreai részvénypiacon, a Kospi index napközben közel 9 százalékot zuhant, ami miatt ismét életbe lépett a tőzsde automatikus kereskedésfelfüggesztési mechanizmusa. A zuhanást elsősorban a chipgyártók részvényeinek összeomlása váltotta ki, a befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az AI-boom fenntarthatósága megkérdőjeleződhet.

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Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést
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Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 1,17 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,22 százalékot eshet, a S&P 500 0,75 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,63 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza 8:30-kor a KSH két adatot is közöl: a májusi népmozgalmi (demográfiai) adatokat és a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmát, utóbbi a belső kereslet és a szolgáltatószektor szezonális teljesítményéről ad képet. Nemzetközi téren kora hajnalban a tokiói júniusi infláció érkezik, amely az országos japán fogyasztói árindex előfutáraként a Bank of Japan szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 23,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 920,62 0,1% 0,7% 2,7% 8,0% 20,8% 50,8%
S&P 500 7 357,49 0,0% -1,9% -1,6% 7,5% 20,8% 71,9%
Nasdaq 29 440,32 0,8% -3,2% -0,1% 16,6% 32,4% 105,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 72 366,31 4,6% 1,8% 11,1% 43,8% 85,8% 149,0%
Hang Seng 23 076,91 -1,4% -3,5% -9,9% -10,0% -5,7% -21,2%
CSI 300 5 020,1 1,6% 1,6% 2,0% 8,4% 26,8% -4,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 994,83 1,0% -0,1% -1,6% 2,1% 6,4% 60,1%
CAC 8 431,61 0,5% -0,4% 2,1% 3,5% 11,6% 27,3%
FTSE 10 529,89 0,7% 1,3% 0,6% 6,0% 20,8% 47,6%
FTSE MIB 51 782,91 0,3% -1,7% 3,1% 15,2% 31,7% 103,0%
IBEX 19 513,6 0,6% 0,6% 6,1% 12,7% 41,3% 114,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 624,41 0,6% 0,9% 7,6% 25,8% 42,7% 188,1%
ATX 6 488,55 0,4% -0,6% 5,5% 21,8% 48,8% 86,4%
PX 2 555,18 -0,2% 0,1% -1,0% -4,9% 19,4% 120,1%
Magyar blue chipek              
OTP 45 970 1,5% 2,5% 15,5% 31,0% 69,7% 174,4%
Mol 3 648 -0,6% -2,6% -4,7% 24,1% 23,1% 52,1%
Richter 12 140 1,2% 3,9% 1,2% 23,1% 20,6% 53,3%
Magyar Telekom 2 692 -1,5% -1,8% 2,7% 50,2% 50,7% 534,9%
Nyersanyagok              
WTI 72,67 1,8% -9,6% -27,6% 26,9% 10,1% -2,1%
Brent 73,82 0,0% -7,6% -28,8% 21,3% 9,1% -3,2%
Arany 4 007,5 0,1% -5,7% -12,3% -7,3% 20,5% 125,0%
Devizák              
EURHUF 354,3250 -0,6% 0,6% -0,5% -7,7% -11,6% 0,9%
USDHUF 311,4535 -0,9% 1,6% 1,8% -4,7% -9,7% 6,0%
GBPHUF 411,2600 -0,2% 1,2% -0,6% -6,7% -12,4% 0,7%
EURUSD 1,1377 0,3% -1,0% -2,3% -3,1% -2,1% -4,8%
USDJPY 161,7950 0,0% 0,6% 1,7% 3,2% 11,0% 46,1%
GBPUSD 1,3206 0,4% -0,3% -2,2% -1,8% -3,1% -5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 59 696,26 -2,1% -5,1% -22,7% -32,7% -44,4% 88,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,39 -0,2% -1,3% -3,6% 5,5% 2,8% 186,1%
10 éves német állampapírhozam 2,86 -0,5% -2,2% -2,1% -0,1% 11,6% -1 543,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,13 -1,0% -2,5% -9,3% -25,4% -28,4% 76,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: We Are

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