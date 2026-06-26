Okosabb mérés, kisebb számlák: van még tér a magyar cégek energiatakarékosságában

A konferencia kora délutáni szekciójában szó volt az energiabeszerzésről, a szakértők szerint a vállalatoknak tudatosabban kell kezelniük energiafogyasztásukat, fel kell készülniük az áramárak gyors változására, miközben a munkavállalók megtartása, a kompetenciaalapú kiválasztás, valamint a digitalizáció és az AI beépítése is versenyképességi alapfeltétellé vált.

Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet a beszélgetés során, hogy a villamos energia ára akár negyedóráról negyedórára változik, miközben ez a lakossági fogyasztók számára alig érzékelhető. Otthon a rezsiszámlák és az átalányfizetés miatt a fogyasztók többnyire fix árakkal találkoznak,

vállalati oldalon azonban nagyon is számít, hogy melyik napszakban, milyen fogyasztási profillal működik egy cég.

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"Azt gondolom, hogy minden piaci szereplő számára, aki az energiakereskedelem, energiamegosztás területén tevékenykedik, nagyon fontos, hogy a vállalkozásokat versenybe hozza, és olyan lehetőségeket ajánljunk a számukra, amelyek versenyképesek, megfizethetőek, és a jövőjüket szolgálják." - hangzott el a videóinterjúban.

Az ügyvezető igazgató azt is kiemelte, hogy különösen fontos lenne, hogy az ügyfelek és a kereskedők valós idejű mérési adatokat lássanak, amelyben az okosmérők telepítésének van kiemelt szerepe. Az erről kiolvasott adatokat az elosztótársaságok a lehető leggyorsabban ki tudják olvasni, valamint közvetíteni az ügyfelek felé.

Mindenkinek az a célja, hogy akkor történjen többletfogyasztás, amikor a villamos energia olcsóbb és megfizethetőbb.

Ebben tudnak segíteni bennünket az EU-s támogatások is: vagyis abban, hogy ez a fajta fogyasztói tudatosság erősödjön, és hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó adatok minél gyakrabban és minél pontosabban rendelkezésünkre álljanak." - hangzott el az interjúban.

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